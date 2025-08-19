Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 13:30 GMT+7

Nhà Trắng đăng ảnh ông Trump đang nói chuyện điện thoại với ông Putin

Thứ ba, ngày 19/08/2025 13:30 GMT+7
Nhà Trắng đã đăng một bức ảnh Tổng thống Donald Trump đang nói chuyện điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên trong Phòng Bầu dục.
Trong một bức ảnh được Nhà Trắng đăng tải trên X, Tổng thống Donald Trump đang nói chuyện điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai. Một phiên dịch viên, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cũng xuất hiện trong ảnh. Ảnh Nhà Trắng

Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance cũng có mặt trong khung hình, ngồi trên những chiếc ghế đối diện với Bàn Resolute.

Theo hai quan chức Nhà Trắng, một phiên dịch viên cũng đang viết vào một cuốn sổ tay ở bàn làm việc đối diện với Trump.

CNN trước đó đã đưa tin rằng ông Trump đã nói chuyện với ông Putin qua điện thoại tại Phòng Bầu dục, sau đó tiếp tục cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu từ đó, theo một quan chức Nhà Trắng khác.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền ông Trump đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp "chưa từng có" giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Và nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, hy vọng sẽ có cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump, Putin và Zelensky, ông Rubio nói.

"Chúng ta chưa đạt được điều đó, nhưng đó là điều chúng ta đang hướng tới, và đó là một trong những điều đã được thảo luận hôm nay, là làm thế nào để đạt được điều đó", ông Rubio phát biểu tối nay trên Fox News.

"Chỉ riêng việc ông Putin nói, 'Chắc chắn rồi, tôi sẽ gặp Zelensky,' đã là một vấn đề lớn", ông Rubio nói tiếp. "Ý tôi là, tôi không nói rằng họ sẽ rời khỏi căn phòng đó với tư cách là bạn bè thân thiết. Tôi không nói rằng họ sẽ rời khỏi căn phòng đó với một thỏa thuận hòa bình, nhưng tôi nghĩ rằng việc mọi người hiện đang nói chuyện với nhau, điều này đã không xảy ra trong ba năm rưỡi".

