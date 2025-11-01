Tổng tư lệnh Syrsky nêu lý do mở rộng "khu vực tử thần" ở mặt trận

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Syrskyi. Ảnh: Strana.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết, cái gọi là "khu vực tử thần" dọc theo đường tiếp xúc đã mở rộng lên 20 km.

Tổng tư lệnh báo cáo rằng việc sơ tán y tế những người bị thương khỏi chiến trường trong chiến tranh hiện đại liên tục phải đối mặt với những thách thức mới, "mà chúng ta phải ứng phó kịp thời và hiệu quả".

Ông nói thêm: "Một trong những giải pháp đó là sử dụng rộng rãi hơn các hệ thống sơ tán bằng robot trên mặt đất (GRES) để sơ tán người bị thương khỏi vị trí của họ".

Quân đội Nga đã tiến về phía nam Pokrovsk và tiến vào Myrnohrad từ phía nam và đông bắc, theo các báo cáo truyền thông. Quân nhân và chuyên gia đã kêu gọi bộ chỉ huy quân sự Ukraine rút quân khỏi Pokrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trên tiền tuyến, trong đó có khoảng 5.000 binh sĩ bị bao vây ở Pokrovsk.

Tổng tư lệnh Syrskyi khẳng định quân đội Nga đã xâm nhập vào Pokrovsk, nhưng quân đội Ukraine không bị bao vây ở đó hoặc ở Kupyansk như Nga đưa tin.

Trước đó, một quân nhân tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mất toàn bộ lực lượng bộ binh nếu Ukraine không bù đắp được sự thiếu hụt máy bay không người lái .

Trong ngày 30/10, Nga lại tấn công ngành năng lượng Ukraine. Hơn 700 máy bay không người lái và tên lửa đã được phóng đi, trong đó 79 chiếc đã trúng đích.



