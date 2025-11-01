Tổng tư lệnh Syrsky nêu lý do mở rộng "khu vực tử thần" ở mặt trận

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Trăn trở chuyện làm giàu từ trồng mận hữu cơ, đề xuất về AI, kiểm soát hàng giả
Gửi về Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025, Hội Nông dân các xã, phường trên cả nước đã có chia sẻ thiết thực về những khó khăn, thách thức của địa phương, đề xuất nhiều nội dung về nông nghiệp hữu cơ, kiểm soát hàng giả, trí tuệ nhân tạo (AI)... Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt được hai đơn vị giao trực tiếp tổ chức Diễn đàn.