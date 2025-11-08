TP. HCM “gây sốc” với nhà ở xã hội giá chỉ 15,8 triệu đồng/m2, rẻ hơn Hà Nội hàng trăm triệu đồng mỗi căn

TP. HCM công bố dự án nhà ở xã hội An Sinh giá chỉ từ 15,8 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP. HCM vừa công bố thông tin về Khu nhà ở xã hội An Sinh, thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1), nằm tại lô đất CCU-AS, phường Chánh Hiệp. Dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Theo công bố, giá bán tạm tính của dự án này là 15,819 triệu đồng/m2 sàn thông thủy, chưa bao gồm thuế VAT và chi phí bảo trì. Giá cho thuê căn hộ là 76.000 đồng/m2/tháng. Với mức giá này, mỗi căn hộ sẽ có giá chỉ từ khoảng 608 triệu đồng đến gần 1,1 tỷ đồng, tùy diện tích từ 38,5 - 67,9 m2.

Dự án An Sinh có tổng diện tích đất 7.142,47 m2, gồm 6 khối nhà cao 12 tầng, với 978 căn hộ. Trong đó có 810 căn nhà ở xã hội và 168 căn thương mại. Đợt mở bán lần này gồm 273 căn hộ tại tháp A4, A5 và C. Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ đăng ký mua từ ngày 20 đến 25/11/2025. Tiến độ dự án dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2026.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội An Sinh. Ảnh: CĐT

So với mặt bằng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội, mức giá của An Sinh được xem là “đáng mơ ước”. Hiện, dự án Rice City Long Châu (Long Biên) có giá bán 29,4 triệu đồng/m2, tương đương 950 triệu đến hơn 2 tỷ đồng/căn. Dự án Uy Nỗ (Đông Anh) cũng đạt mức 20,6 triệu đồng/m2, trong khi CT3 Kim Chung có giá 18,4 triệu đồng/m2.

Như vậy, giá nhà ở xã hội tại TP. HCM thấp hơn Hà Nội từ 3 đến gần 15 triệu đồng/m2, tương đương chênh lệch hàng trăm triệu đồng mỗi căn hộ.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, sự chênh lệch này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó giá đất tại TP. HCM - đặc biệt là khu vực ngoại ô như Chánh Hiệp thấp hơn đáng kể so với các vị trí cận trung tâm ở Hà Nội. Ngoài ra, chi phí xây dựng tại khu vực phía Nam cũng dễ chịu hơn nhờ nguồn cung vật liệu dồi dào và giá nhân công cạnh tranh.

Trong năm 2025, TP. HCM đặt mục tiêu bàn giao gần 9.900 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 76% kế hoạch năm. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, tổng số nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố sẽ lên tới gần 15.000 căn, tương đương khoảng 83% mục tiêu 5 năm.

Theo Sở Xây dựng TP. HCM, thành phố đang gấp rút hoàn thiện quy hoạch quỹ đất dành cho nhà ở xã hội đến năm 2040, đồng thời mở rộng tầm nhìn phát triển đến năm 2060. Các khu đất quy mô lớn từ 100 - 200 ha sẽ được ưu tiên bố trí để hình thành quỹ đất lâu dài cho đô thị xã hội. Không chỉ trong phạm vi TP. HCM, nguồn đất dự phòng tại Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng được đưa vào nghiên cứu, hướng tới sự liên kết và thống nhất trong quy hoạch vùng.

