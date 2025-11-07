Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Nhà đất
Bộ Xây dựng đề xuất bán nhà ở xã hội cho sai người bị phạt ít nhất 120 triệu đồng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 06:18 GMT+7
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, với nhiều quy định mạnh tay nhằm chấn chỉnh tình trạng mua bán, cho thuê, sang nhượng sai đối tượng tại các dự án nhà ở xã hội.
Siết mạnh vi phạm nhà ở xã hội: Phạt tới 300 triệu đồng nếu giao dịch sai đối tượng

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trong đó tập trung siết chặt các hành vi sai phạm liên quan đến giao dịch, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội - phân khúc vốn được Nhà nước ưu tiên nhưng vẫn tồn tại nhiều bất cập trong thực tế.

Theo dự thảo, mức phạt từ 120 - 160 triệu đồng sẽ được áp dụng cho hành vi bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội sai đối tượng hoặc thực hiện giao dịch khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Các trường hợp bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc tài sản công không đúng thẩm quyền cũng bị xử lý ở cùng khung phạt này.

Các hành vi sai phạm liên quan đến giao dịch, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội có thể bị phạt từ 120 - 300 triệu đồng.

Đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân để tự xây dựng nhà ở, mức phạt sẽ tăng lên 200 - 260 triệu đồng. Đây là hành vi bị xem là làm biến dạng mục tiêu chính sách, khi phần đất được Nhà nước hỗ trợ hạ tầng nhằm phát triển nhà ở giá rẻ lại bị chuyển thành đất ở thương mại.

Ở nhóm vi phạm từ phía người dân, dự thảo quy định phạt 80 - 120 triệu đồng đối với người thuê, thuê mua nhà ở xã hội nhưng không sử dụng đúng mục đích, chẳng hạn cho người khác thuê lại, bỏ trống hoặc dùng sai công năng. Các hành vi bán lại nhà ở xã hội không đúng quy định hoặc thu tiền ứng trước, tiền đặt cọc từ người mua vượt mức cho phép cũng bị xử lý ở cùng khung phạt này.

Đáng chú ý, hành vi không bố trí đủ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị sẽ bị phạt từ 260 - 280 triệu đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư vi phạm còn phải bổ sung phần diện tích thiếu hoặc nộp số tiền tương đương giá trị quỹ đất chưa thực hiện nghĩa vụ để đảm bảo cân đối phát triển hạ tầng xã hội.

Mức phạt cao nhất trong dự thảo là từ 280 - 300 triệu đồng áp dụng với hành vi bán, cho thuê mua hoặc tặng cho nhà ở không đúng đối tượng là cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu tại Việt Nam, hoặc vượt quá giới hạn số lượng nhà ở mà đối tượng đó được phép sở hữu.

Theo giới chuyên gia, việc nâng khung xử phạt lần này được xem là biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh thị trường nhà ở xã hội, vốn nhiều năm qua xảy ra tình trạng “mua suất”, sang nhượng trái phép hoặc đầu cơ hưởng lợi. Dù mang tên “xã hội”, nhưng ở nhiều địa phương, nhà ở xã hội vẫn bị thổi giá, không đến được đúng tay người thu nhập thấp.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định: “Nếu nghị định được ban hành với mức phạt cụ thể và cơ chế giám sát minh bạch, đây sẽ là bước tiến đáng kể để bảo vệ mục tiêu công bằng trong chính sách an sinh về nhà ở. Tuy nhiên, mức phạt cao chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với cơ chế kiểm tra thực thi chặt chẽ”.

Thậm chí, ông Đính còn nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp giữa địa phương và cơ quan thanh tra xây dựng, tránh tình trạng “phạt trên giấy”.

“Không ít trường hợp sai phạm chỉ bị phát hiện khi người mua đã bán lại căn hộ hoặc sử dụng sai mục đích trong thời gian dài. Việc xử lý lúc đó rất khó, gây thất thoát nguồn lực xã hội”, ông Đính nhận định

Vì vậy, phần lớn các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đều cho rằng, dự thảo nghị định lần này thể hiện nỗ lực của Bộ Xây dựng trong việc đưa chính sách nhà ở xã hội trở lại đúng bản chất là phục vụ người thu nhập thấp, người yếu thế, thay vì bị lợi dụng làm kênh đầu tư. Khi khung phạt được siết, đồng thời với việc minh bạch hóa quy trình giao dịch, thị trường kỳ vọng sẽ bớt “nóng lạnh thất thường” và minh bạch hơn trong giai đoạn tới.

Nhóm bất động sản "nín thở", VIC gồng gánh điểm số cho thị trường

Nhóm bất động sản “nín thở”, VIC gồng gánh điểm số cho thị trường

Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị 'cấm cửa' tới 10 năm, thậm chí xử lý hình sự

Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị ‘cấm cửa’ tới 10 năm, thậm chí xử lý hình sự

Vì sao giá nhà ở xã hội phía Bắc cao thường hơn khu vực phía Nam?

Vì sao giá nhà ở xã hội phía Bắc cao thường hơn khu vực phía Nam?

Cổ phiếu Vinhomes 'nằm sàn' nhưng tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn ghi nhận tuần tăng trưởng

Chỉ số VN-Index giảm mạnh trong phiên 7/11 khiến khối tài sản của nhiều tỷ phú Việt sụt giảm. Tuy vậy, tính trong cả tuần giao dịch, Chủ tịch Vingroup vẫn ghi nhận mức tăng thêm hàng nghìn tỷ đồng.

Căn nhà 3 tầng dành 60% diện tích cho không gian ngoài trời

Nhà đất
Căn nhà 3 tầng dành 60% diện tích cho không gian ngoài trời

Quảng Ninh triển khai dự án nhà ở xã hội 30 tầng gần 3.500 tỷ đồng, cung ứng hơn 2.500 căn hộ

Nhà đất
Quảng Ninh triển khai dự án nhà ở xã hội 30 tầng gần 3.500 tỷ đồng, cung ứng hơn 2.500 căn hộ

Bộ Xây dựng nói gì khi cách tính giá nhà ở xã hội bị phản ánh bất cập?

Nhà đất
Bộ Xây dựng nói gì khi cách tính giá nhà ở xã hội bị phản ánh bất cập?

Mướt mồ hôi trong 'cuộc đua' nhà ở xã hội

Nhà đất
Mướt mồ hôi trong 'cuộc đua' nhà ở xã hội

Quang Hải lập siêu phẩm, CLB CAHN đại thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Quang Hải lập siêu phẩm, CLB CAHN đại thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại vòng 11 V.League 2025/2026, CLB CAHN dễ dàng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-0 nhờ các pha làm bàn của Minh Phúc, Rogerio Alves và Quang Hải.

Ông Zaluzhny phản ứng gắt việc 'đẩy Ukraine đến bờ vực đầu hàng dưới vỏ bọc hòa bình'
Thế giới

Ông Zaluzhny phản ứng gắt việc 'đẩy Ukraine đến bờ vực đầu hàng dưới vỏ bọc hòa bình'

Thế giới

Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Valeriy Zaluzhny đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc ông Trump đã đẩy chính phủ Ukraine đến bờ vực đầu hàng.

Hà Nội chuyển sang chứng thực điện tử, tiết kiệm một nửa chi phí, giảm hàng trăm nghìn lượt đi lại của người dân
Tin tức

Hà Nội chuyển sang chứng thực điện tử, tiết kiệm một nửa chi phí, giảm hàng trăm nghìn lượt đi lại của người dân

Tin tức

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính chiếm hàng chục nghìn hồ sơ mỗi tháng ở Hà Nội, nay đang được “số hoá” bằng mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, việc này giúp tiết kiệm một nửa chi phí, giảm hàng trăm nghìn lượt đi lại của người dân.

Tin tối (10/11): 7 cầu thủ nhập tịch khởi kiện, LĐBĐ Malaysia mất 10 triệu USD?
Thể thao

Tin tối (10/11): 7 cầu thủ nhập tịch khởi kiện, LĐBĐ Malaysia mất 10 triệu USD?

Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch khởi kiện, LĐBĐ Malaysia mất 10 triệu USD?; Sao nhập tịch dự SEA Games 33 cùng U22 Indonesia; Ronaldo đi vào lịch sử Al-Nassr; Gia đình cố HLV Eriksson bán biệt thự để trả nợ; Rashford dẫn đầu danh sách kiến tạo ở La Liga.

VTVcab và Tập đoàn CHAMVIT ký kết Hợp tác sản xuất và phát sóng các chương trình Thể thao tại Việt Nam
Thể thao

VTVcab và Tập đoàn CHAMVIT ký kết Hợp tác sản xuất và phát sóng các chương trình Thể thao tại Việt Nam

Thể thao

Ngày 10 tháng 11 năm 2025 – tại Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Tập đoàn CHAMVIT (Hàn Quốc) đã chính thức ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất – truyền dẫn – phát sóng các chương trình thể thao, giải trí, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện trong việc quảng bá hình ảnh thể thao và du lịch Việt Nam trên các nền tảng truyền hình và số.

Phạm Xuân Mạnh lập siêu phẩm, Hà Nội FC cầm hoà Thép xanh Nam Định
Thể thao

Phạm Xuân Mạnh lập siêu phẩm, Hà Nội FC cầm hoà Thép xanh Nam Định
6

Thể thao

Chiều 10/11, trên SVĐ Thiên Trường, trận đấu tâm điểm vòng 11 LPBank V.League 2025/26 giữa chủ nhà Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC đã diễn ra đầy kịch tính, kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Nông dân Đặng Văn Ấm thoát cận nghèo từ rừng
Xã hội

Nông dân Đặng Văn Ấm thoát cận nghèo từ rừng

Xã hội

Từng là một trong những hộ cận nghèo của thôn Tân Minh, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, nhưng bằng ý chí sắt đá và quyết tâm "bám rừng", anh Đặng Văn Ấm (sinh năm 1979) đã biến những quả đồi trọc thành “cơ đồ” xanh mướt và thoát cận nghèo năm 2022

Chốt tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026, mức tăng cao nhất là bao nhiêu?
Xã hội

Chốt tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026, mức tăng cao nhất là bao nhiêu?

Xã hội

Về việc tăng lương theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 10/11, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng, tùy theo các vùng cụ thể.

Ninh Bình: Chú rể nghi nhảy cầu, mất tích ngay trong ngày cưới
Tin tức

Ninh Bình: Chú rể nghi nhảy cầu, mất tích ngay trong ngày cưới

Tin tức

Một chú rể tại tỉnh Ninh Bình được cho là đã bỏ lại xe máy trên cầu Đò Quan (phường Nam Định), người dân nghi anh đã nhảy xuống sông tự tử ngay trong ngày diễn ra lễ đón dâu.

Khẳng định thương hiệu trà Việt Nam qua Lễ hội Trà quốc tế năm 2025
Nhà nông

Khẳng định thương hiệu trà Việt Nam qua Lễ hội Trà quốc tế năm 2025

Nhà nông

Thông qua Lễ hội Trà quốc tế năm 2025, tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức mong muốn khẳng định thương hiệu trà Việt Nam, vai trò và vị thế của Lâm Đồng trong việc hiện thực hóa thành trung tâm văn hóa trà Châu Á.

'Bình dân học vụ số' - Kỳ 2: “Giảng viên” Gen Z và những lớp học có 1 không 2
Về làng

"Bình dân học vụ số" - Kỳ 2: “Giảng viên” Gen Z và những lớp học có 1 không 2

Về làng

Nếu ông Sình Dỉ Gai là người mở đường cho du lịch Lô Lô Chải, thì chính thế hệ trẻ, những người như em Vàng Thị Dương, là những "giảng viên" đắc lực của phong trào "Bình dân học vụ số", đưa cả bản làng cùng "lên mạng" làm kinh tế.

Bóng đen bao trùm Kherson - Thành phố cảng Ukraine run rẩy sợ chiến sự bùng nổ
Thế giới

Bóng đen bao trùm Kherson - Thành phố cảng Ukraine run rẩy sợ chiến sự bùng nổ

Thế giới

Các con phố ở Kherson hiện gần như trống rỗng. Ba năm sau khi được giải phóng, thành phố cảng miền nam Ukraine giờ đây chìm vào sự tĩnh lặng đầy căng thẳng khi nhiều người lo sợ một cuộc bao vây mới sắp diễn ra, theo ABC News.

Đà Nẵng: Trụ điện bất ngờ phát nổ, khu dân cư mất điện, một số công ty phải tạm ngừng sản xuất
Tin tức

Đà Nẵng: Trụ điện bất ngờ phát nổ, khu dân cư mất điện, một số công ty phải tạm ngừng sản xuất

Tin tức

Trụ điện tại khu vực khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát nổ, gây mất điện trên diện rộng, khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, còn người dân gặp khó khăn trong giờ cao điểm.

Nông dân miền Tây có thu nhập đều đặn, nông thôn đẹp lên nhờ những chiêu kiếm tiền trong mùa lũ độc đáo
Nhà nông

Nông dân miền Tây có thu nhập đều đặn, nông thôn đẹp lên nhờ những chiêu kiếm tiền trong mùa lũ độc đáo

Nhà nông

Tại ĐBSCL, lũ lụt thường xuyên là một thách thức lớn. Tuy nhiên, nông nghiệp dựa vào lũ lại là một hướng đi chiến lược đầy tiềm năng, biến thách thức thành cơ hội. Thay vì né tránh hay chống chọi với lũ, người dân đã chủ động tận dụng nguồn nước, phù sa từ lũ để phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững…

Việt Nam - Ấn Độ thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng
Tin tức

Việt Nam - Ấn Độ thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng

Tin tức

Việt Nam và Ấn Độ thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có đào tạo, công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng, nhằm đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn được điều động làm Phó Chánh Thanh tra Công an Hà Nội
Tin tức

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn được điều động làm Phó Chánh Thanh tra Công an Hà Nội

Tin tức

Công an TP Hà Nội đã công bố quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Công an thành phố.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp có thu hoạch kép trong tháng 11, tiền dễ kiếm, sự nghiệp suôn sẻ
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp có thu hoạch kép trong tháng 11, tiền dễ kiếm, sự nghiệp suôn sẻ

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tài lộc sẽ liên tục đổ về với 3 con giáp này trong tháng 11, tiền tiết kiệm sẽ tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian ngắn.

Chủ tịch Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng để làm dự án nâng cấp Quốc lộ 91
Kinh tế

Chủ tịch Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng để làm dự án nâng cấp Quốc lộ 91

Kinh tế

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên lội nước, vận động người dân bàn giao mặt bằng để làm dự án nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7). Trước đó, ngày 22/9 vừa qua, dự án nâng cấp Quốc lộ 91 nói trên đã được khởi công nhưng bị vướng mặt bằng thi công ở một số nơi.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13
Doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

Doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ủng hộ 1 tỷ đồng giúp tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13. Khoản hỗ trợ thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm xã hội của ngành điện, chung tay cùng địa phương sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất sau bão.

Chuyện lạ, một người Quảng Bình nuôi gà rừng để thả vô rừng vì thấy gà hoang dã bị săn nhiều quá
Nhà nông

Chuyện lạ, một người Quảng Bình nuôi gà rừng để thả vô rừng vì thấy gà hoang dã bị săn nhiều quá

Nhà nông

Một buổi sáng ngủ lại nhà người quen ở xã Quảng Kim (Quảng Trạch, Quảng Bình), bỗng nghe tiếng gà rừng gáy vang khắp xóm làng. Hỏi ra mới biết, đó là tiếng gáy của đàn gà rừng thuần hóa của cụ Phạm Văn Trực (73 tuổi, thôn Hợp Phú).

Ukraine dùng trực thăng Mỹ Black Hawk đột kích táo bạo, mở 'hành lang máu' cứu nguy Pokrovsk
Thế giới

Ukraine dùng trực thăng Mỹ Black Hawk đột kích táo bạo, mở "hành lang máu" cứu nguy Pokrovsk

Thế giới

Khi quân Nga giành được quyền kiểm soát phía nam Pokrovsk, Ukraine nhanh chóng chuyển hướng chiến lược phòng thủ sang bảo vệ hành lang phía bắc và ngăn chặn Myrnohrad bị bao vây. Một cuộc đột kích táo bạo bằng trực thăng Black Hawk do lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện đã giúp giành lại một số điểm trọng yếu, tiếp thêm động lực cho tuyến phòng thủ mới nhiều lớp quanh tuyến hậu cần huyết mạch sống còn này.

Ninh Bình FC bất bại 35 trận liên tiếp: Hoàng Đức và đồng đội sẵn sàng chạm tay vào ngôi vương?
Thể thao

Ninh Bình FC bất bại 35 trận liên tiếp: Hoàng Đức và đồng đội sẵn sàng chạm tay vào ngôi vương?

Thể thao

Ninh Bình FC đánh bại Công an TP.HCM 4-3 trong trận cầu rượt đuổi nghẹt thở trên sân Thống Nhất, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và khẳng định vị thế ứng viên vô địch V.League 2025/2026.

Nghệ An: Xã nghèo tổ chức phiên chợ quê, món nào cũng giá 2.000 đồng, khách đến nườm nượp kín cả đường làng
Media

Nghệ An: Xã nghèo tổ chức phiên chợ quê, món nào cũng giá 2.000 đồng, khách đến nườm nượp kín cả đường làng

Media

Xã Thần Lĩnh (Nghệ An) tổ chức phiên chợ quê với giá chỉ 2.000 đồng/món. Khách trong và ngoài xã kéo đến nườm nượp kín cả đường làng, ngõ xóm.

Mẹ ruột Hoài Linh gặp chuyện “dở khóc, dở cười”…
Văn hóa - Giải trí

Mẹ ruột Hoài Linh gặp chuyện “dở khóc, dở cười”…

Văn hóa - Giải trí

Mẹ ruột Hoài Linh gặp phải chuyện "dở khóc, dở cười" khiến ca sĩ Dương Triệu Vũ tá hỏa, phải mở máy điện thoại ra kiểm tra.

Đồng Nai chi hơn 63 tỷ đồng hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế nghỉ việc khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Tin tức

Đồng Nai chi hơn 63 tỷ đồng hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế nghỉ việc khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Tin tức

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế tại các Hội nghỉ việc khi triển khai chính quyền 2 cấp, với mức trợ cấp một lần tối đa 24 tháng lương, tổng kinh phí dự kiến hơn 63,3 tỷ đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy lập kỷ lục: 7 ca ghép tạng trong 3 ngày, lần đầu ghép phổi thành công ở phía Nam
Chuyển động Sài Gòn

Bệnh viện Chợ Rẫy lập kỷ lục: 7 ca ghép tạng trong 3 ngày, lần đầu ghép phổi thành công ở phía Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ trong vòng 3 ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công 7 ca ghép tạng từ hai người hiến, đánh dấu cột mốc lịch sử với ca ghép phổi đầu tiên tại khu vực phía Nam.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương di dời dân khỏi khu vực sạt lở, ổn định đời sống sau thiên tai
Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương di dời dân khỏi khu vực sạt lở, ổn định đời sống sau thiên tai

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 10/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, đã trực tiếp đến xã Nam Trà My kiểm tra tình hình sạt lở, chỉ đạo khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Hai loại rau dại ví như 'rau trường thọ', thêm quả 'trên trời rơi xuống' này làm nên bữa cơm quê hơn cả sơn hào hải vị
Nhà nông

Hai loại rau dại ví như "rau trường thọ", thêm quả "trên trời rơi xuống" này làm nên bữa cơm quê hơn cả sơn hào hải vị

Nhà nông

Sáng lên vườn, Cafe to go, hái rau dền cơm, rau sam, thứ rau dại mọc lẫn trong luống cải, hứa hẹn món rau dền, rau sam mọc sót luộc chấm mắm trưa nay. Rau dền cứt gà (rau dền cơm) và ớt chim ỉa là hai loại luôn có sẵn trên vườn. Ớt chim ỉa cũng vậy, không trồng nhưng cứ đua nhau mọc miết, góc nào cũng có, quanh vườn, nhiều đến nỗi không buồn hái...

GS Nguyễn Thiện Nhân: Nuôi 1 trẻ trưởng thành cần 900 triệu đồng nhưng lương tối thiểu bình quân cả nước có 4 triệu đồng
Tin tức

GS Nguyễn Thiện Nhân: Nuôi 1 trẻ trưởng thành cần 900 triệu đồng nhưng lương tối thiểu bình quân cả nước có 4 triệu đồng

Tin tức

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân, mức lương tối thiểu bình quân cả nước hiện nay khoảng hơn 4 triệu đồng, chỉ đủ duy trì cuộc sống của một người lao động, còn để nuôi một người con từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành 18 tuổi, cần ít nhất 900 triệu đồng. Vì vậy, mức hỗ trợ tối đa cho phụ nữ sinh con mà dự thảo nêu ra chỉ bằng 1-1,5% chi phí nuôi một trẻ.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ Công an điều tra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế thuộc sở
Pháp luật

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ Công an điều tra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế thuộc sở

Pháp luật

Trong báo cáo phòng chống tham nhũng tháng 11/1025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đang cập nhật tình hình vụ cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc xảy ra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế.

1

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại 'nóng'

3

Tin sốc: Ông trùm lính đánh thuê Wagner Prigozhin còn sống và đã trốn sang Venezuela?

Tin sốc: Ông trùm lính đánh thuê Wagner Prigozhin còn sống và đã trốn sang Venezuela?

4

Lái xe taxi ở đặc khu Phú Quốc tử vong trong tư thế treo cổ

Lái xe taxi ở đặc khu Phú Quốc tử vong trong tư thế treo cổ

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (9/11) đi ngang: Người mua đội mưa xếp hàng do lo ngại giá sắp tăng trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (9/11) đi ngang: Người mua đội mưa xếp hàng do lo ngại giá sắp tăng trở lại