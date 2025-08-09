Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM
Ngày 9/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, khiến một chiếc ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trưa 9/8, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) xác minh, làm rõ vụ 2 ô tô đậu giữa đường rồi 4 người trên xe đuổi đánh nhau, gây ùn ứ giao thông trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4 cũ.
Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đang di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Hào. Khi đến đoạn trước số 2 Nguyễn Hữu Hào thì có rất đông phương tiện di chuyển chậm, khó khăn.
Nguyên nhân là do ở làn đường đối diện có 2 ô tô (1 ô tô cá nhân, 1 ô tô dịch vụ) đang đậu giữa đường, cùng nhóm người đang tranh cãi nhau. Bất ngờ, một cô gái vung tay tát vào mặt một người đàn ông mặc áo đen, người này vung tay đánh trả.
Thấy vậy, 2 người đàn ông mặc áo trắng đi cùng cô gái đã lao vào đuổi đánh người đàn ông mặc áo đen. Vụ ẩu đả gây náo loạn khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển.
Người dân khu vực cho hay, vụ ẩu đả xảy ra vào lúc 10 giờ 8 phút sáng cùng ngày.
Liên quan vụ việc, Công an phường Khánh Hội đã nắm thông tin và đang phối hợp Đội CSGT Bến Thành khẩn trương xác minh, mời làm việc những người liên quan để xử lý theo quy định.
Thời gian gần đây, qua nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) ghi nhận một hình thức lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia.