TP.HCM ấn định ngày khởi công gói thầu đầu tiên dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng









Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã trực tiếp thị sát và làm việc với các địa phương tại khu vực Kênh Đôi (quận 8 cũ) để đôn đốc triển khai đề án chỉnh trang đô thị. Ảnh: CH

Theo báo cáo từ ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Đô thị), dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi có quy mô xây dựng 4,3km kè, nạo vét lòng kênh và mở rộng các tuyến đường giao thông hiện hữu như đường Nguyễn Duy, Hoài Thanh (lộ giới 20m). Dự án cũng sẽ xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài, cầu Hiệp Ân 2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm cả bến thủy nội địa. Tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Tiến độ các gói thầu và công tác giải phóng mặt bằng

Dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp. Gói thầu xây lắp 2, bao gồm cầu Hiệp Ân 2, đã hoàn tất hồ sơ và đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Gói thầu này dự kiến sẽ khởi công vào ngày 13/8 và hoàn thành vào quý III năm nay, một phần để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỷ đồng. Ảnh: CH

Hai gói thầu còn lại (gói 1 và 3) đang được Ban Đô thị phối hợp với Sở Xây dựng để thẩm định hồ sơ. Dự kiến, hai gói thầu này sẽ khởi công trong tháng 11/2025 và hoàn thành vào quý II/2027.

Về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, dự án đã ảnh hưởng đến 1.605 trường hợp. Đến nay, đã có 1.466 trường hợp được phê duyệt phương án chi tiết. TP.HCM đã chi trả gần 3.000 tỷ đồng và đã có 387 trường hợp bàn giao mặt bằng thực địa, cho thấy sự đồng thuận và hợp tác tích cực từ phía người dân.

Chỉ đạo quyết liệt từ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường

Sau khi nghe các khó khăn, vướng mắc từ địa phương, ông Bùi Xuân Cường đã đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị và đưa ra nhiều chỉ đạo cụ thể:

Về quy hoạch: Yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu 1/2.000 và báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 15/9.

Về tài chính: Giao Sở Tài chính rà soát, thống nhất danh mục các dự án ưu tiên để trình HĐND thành phố thông qua danh mục đầu tư công trung hạn 2026-2030 trước ngày 15/8.

Về pháp lý và đất đai: Giao Sở Xây dựng hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu đấu giá 4 khu đất trọng điểm và rà soát, thu hồi đất phục vụ nhà ở xã hội và tái định cư, trình UBND thành phố trước ngày 15/8.

Về Ban Đô thị: Yêu cầu Ban Đô thị khẩn trương triển khai 4 dự án trọng điểm đã được giao, đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật.