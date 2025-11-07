TP.HCM báo cáo chính thức công tác quản lý đường thủy nội địa gồm những gì?





Sở Xây dựng TP.HCM đã hoàn thiện báo cáo tổng thể theo chỉ đạo của UBND TP về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Ảnh: CH

Ngày 11/7, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã hoàn thiện báo cáo theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, nhằm chuẩn bị cho đợt kiểm tra toàn diện của Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Xây dựng chủ trì về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Theo nội dung báo cáo, trong giai đoạn từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2025, công tác quản lý đường thủy nội địa của thành phố đã tập trung vào ba trọng tâm chính: Xây dựng và thực thi pháp luật, phân cấp quản lý, và tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh phân cấp

Các cơ quan chức năng của TP.HCM đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phát triển hạ tầng đường thủy.

Điểm nhấn nổi bật là các văn bản liên quan đến quản lý vận tải hành khách du lịch đường thủy, thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển, và công tác quản lý hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh rạch. Cụ thể, thành phố đã ban hành:

Các Nghị quyết của HĐND: Sửa đổi, bổ sung các mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách (Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND).

Các Quyết định của UBND TP.HCM: Ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy (Quyết định 15/2021/QĐ-UBND), quy chế phối hợp thu phí cảng biển, và quy định quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước (Quyết định 13/2025/QĐ-UBND). Đặc biệt là Quyết định số 56/2025/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch.

Song song đó, thành phố đang tích cực thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo Nghị định 84/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm phân cấp cho chính quyền TP.HCM một số lĩnh vực. Sở Xây dựng đã tham mưu ban hành văn bản quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo tinh thần phân cấp này.

Tăng cường kiểm tra và tuyên truyền an toàn

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa được đẩy mạnh qua nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị chuyên môn bao gồm Thanh tra Sở, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM và Trung tâm Quản lý Đường thủy đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và kiểm tra. Cụ thể, tuyên truyền trực tiếp và phát hành tài liệu, cho hàng chục nghìn lượt người, từ chủ phương tiện, thuyền viên, chủ cảng bến đến cư dân sống ven sông và học sinh; hỗ trợ trang thiết bị, trao tặng áo phao, khẩu trang y tế và các tài liệu tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước; kết hợp kiểm tra thường xuyên và kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp không duy trì điều kiện an toàn hoạt động tại cảng, bến và phương tiện.