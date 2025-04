TP.HCM có mưa bất ngờ vào sáng sớm, liệu tối nay trời có đẹp để xem bắn pháo hoa mừng 30/4?

Sáng nay (26/4), nhiều khu vực TP.HCM có mưa bất ngờ vào sáng sớm. Theo ghi nhận, mưa xuất hiện tại khu vực quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh. Các quận trung tâm như quận 3, quận 1… cũng xuất hiện mưa tại một số khu vực.

TP.HCM có mưa bất ngờ vào sáng nay. Ảnh: Q.D

Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, nguyên nhân gây mưa do áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Rãnh thấp qua Bắc bộ mờ dần đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung bộ lấn tây và có xu hướng nâng trục nhẹ lên phía Bắc.

TP.HCM bắn pháo hoa tối nay 26/4 lúc mấy giờ, ở đâu?

Trong những giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo giông, sét cho các khu vực Đông Nam bộ, trong đó có TP.HCM. Sau đó mây giông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến 5-30mm, có nơi trên 35mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Tối qua, mưa giông cũng xuất hiện tại các quận trung tâm khi người dân đang chờ xem sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau cơn mưa sáng, bầu trời một số khu vực TP.HCM ít nắng, nhiều mây. Ảnh: Q.D

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 26/4, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục duy trì thời tiết đặc trưng giai đoạn chuyển mùa với nền nhiệt cao vào ban ngày và khả năng xuất hiện mưa giông diện rộng vào chiều tối. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam bộ sẽ có nắng nóng mở rộng, mưa giông vào chiều tối. Thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái nắng mạnh ban ngày, diện nắng nóng có xu hướng mở rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, ban đêm vẫn còn oi bức. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-35 độ C , có nơi trên 35 độ C .

Mưa giông sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.HCM trong những ngày tới. Ảnh: Q.D

Từ chiều tối và đêm, trời chuyển nhiều mây, có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác , trong đó một số nơi mưa vừa, mưa to. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt tại các tỉnh miền Đông và khu vực ven biển.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ trưa và đầu giờ chiều, để tránh tác hại của nắng nóng. Đồng thời, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết và cảnh báo ngắn hạn để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vào chiều tối.