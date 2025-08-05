TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có Công văn gửi Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam “về thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại địa phương.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM mới (sau khi hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sở Xây dựng nhận thấy quy mô, số lượng phương tiện và cơ sở đăng kiểm trên địa bàn quản lý đã tăng lên đáng kể.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao năng lực quản lý, giám sát hoạt động kiểm định phương tiện cơ giới.

Theo đó, Sở Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý toàn diện về hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố, kết hợp với xây dựng, quản lý hệ thống tiếp nhận hình ảnh từ hệ thống giám sát quá trình kiểm định của các cơ sở đăng kiểm tại địa phương.

Để phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, giúp địa phương kịp thời phát hiện bất thường, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động đăng kiểm, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phục vụ người dân ngày một tốt hơn; là cơ sở trong công tác theo dõi, tổng hợp, kịp thời có báo cáo theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền…

Với những yêu cầu cấp thiết nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, hỗ trợ chia sẻ các dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng kiểm thuộc phạm vi địa phương quản lý.

Cụ thể, chia sẻ dữ liệu số lượng, danh sách các phương tiện (xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe cải tạo và xe máy) đã đăng kiểm.

Cung cấp tài khoản để truy cập tra cứu dữ liệu về kết quả kiểm định, chứng nhận chất lượng trong sản xuất, lắp ráp, trong nhập khẩu và trong cải tạo phương tiện giao thông đường bộ.

Chia sẻ đường truyền quản lý hình ảnh từ hệ thống giám sát quá trình kiểm định của các cơ sở đăng kiểm tại địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và các trang thiết bị liên quan để kết nối, trích xuất đồng bộ hệ thống dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam với cơ quan quản lý chuyên môn (Sở Xây dựng).