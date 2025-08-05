Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 05/08/2025 11:24 GMT+7

TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

+ aA -
Hồ Văn Thứ ba, ngày 05/08/2025 11:24 GMT+7
Sau sáp nhập, số lượng phương tiện và cơ sở đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM tăng lên đáng kể, Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ chia sẻ các dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng kiểm thuộc phạm vi địa phương quản lý.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có Công văn gửi Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam “về thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại địa phương.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM mới (sau khi hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sở Xây dựng nhận thấy quy mô, số lượng phương tiện và cơ sở đăng kiểm trên địa bàn quản lý đã tăng lên đáng kể.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao năng lực quản lý, giám sát hoạt động kiểm định phương tiện cơ giới.

Theo đó, Sở Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý toàn diện về hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố, kết hợp với xây dựng, quản lý hệ thống tiếp nhận hình ảnh từ hệ thống giám sát quá trình kiểm định của các cơ sở đăng kiểm tại địa phương.

Để phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, giúp địa phương kịp thời phát hiện bất thường, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động đăng kiểm, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phục vụ người dân ngày một tốt hơn; là cơ sở trong công tác theo dõi, tổng hợp, kịp thời có báo cáo theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền…

Với những yêu cầu cấp thiết nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, hỗ trợ chia sẻ các dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng kiểm thuộc phạm vi địa phương quản lý.

Cụ thể, chia sẻ dữ liệu số lượng, danh sách các phương tiện (xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe cải tạo và xe máy) đã đăng kiểm.

Cung cấp tài khoản để truy cập tra cứu dữ liệu về kết quả kiểm định, chứng nhận chất lượng trong sản xuất, lắp ráp, trong nhập khẩu và trong cải tạo phương tiện giao thông đường bộ.

Chia sẻ đường truyền quản lý hình ảnh từ hệ thống giám sát quá trình kiểm định của các cơ sở đăng kiểm tại địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và các trang thiết bị liên quan để kết nối, trích xuất đồng bộ hệ thống dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam với cơ quan quản lý chuyên môn (Sở Xây dựng).

Tham khảo thêm

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

UBND TP.HCM kiến nghị sửa đổi Nghị quyết 98 để phù hợp với điều kiện phát triển mới

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mưa như trút nước kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập lai láng, hàng loạt xe chết máy

Sau hơn một giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã "thành sông”. Nước ngập cao người dân phải chật vật dắt bộ xe máy để di chuyển về nhà.

Điều tra sai phạm khai thác khoáng sản tại dự án Shinhan, Công an TP.HCM bắt 3 người

Chuyển động Sài Gòn
Điều tra sai phạm khai thác khoáng sản tại dự án Shinhan, Công an TP.HCM bắt 3 người

Mưa lớn gây ngập ở TP.HCM, chính quyền tìm giải pháp tổng thể

Chuyển động Sài Gòn
Mưa lớn gây ngập ở TP.HCM, chính quyền tìm giải pháp tổng thể

CSGT Đa Phước "mở đường" sinh tử, kịp thời cứu sản phụ vỡ ối

Chuyển động Sài Gòn
CSGT Đa Phước 'mở đường' sinh tử, kịp thời cứu sản phụ vỡ ối

TP.HCM sau cơn mưa: Lực lượng chức năng "lội nước" giúp dân, cam kết hỗ trợ lâu dài

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM sau cơn mưa: Lực lượng chức năng 'lội nước' giúp dân, cam kết hỗ trợ lâu dài

Đọc thêm

Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định
Thể thao

Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định

Thể thao

Kyle Hudlin là tiền đạo tân binh của Thép xanh Nam Định. Chân sút người Anh gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao 2m06.

'Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt'
Tin tức

"Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt"

Tin tức

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chàng trai say rượu nhảy xuống biển nhặt điện thoại, sống sót sau 4 tiếng trôi nổi
Xã hội

Chàng trai say rượu nhảy xuống biển nhặt điện thoại, sống sót sau 4 tiếng trôi nổi

Xã hội

Một chàng trai Nhật Bản bất ngờ nhảy xuống biển để vớt điện thoại bị rơi và may mắn sống sót sau hơn 4 tiếng trôi nổi trên mặt nước.

Phát hiện đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tại Thái Nguyên
Bạn đọc

Phát hiện đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tại Thái Nguyên

Bạn đọc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xảy ra tại xã Quân Chu, bước đầu xác định nhiều cá nhân có liên quan.

Sắp xếp trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở Cần Thơ: Có nên giải thể trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật?
Nhà nông

Sắp xếp trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở Cần Thơ: Có nên giải thể trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật?

Nhà nông

Các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật - một trong những trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở TP Cần Thơ đang thực hiện nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, nghiệp vụ đặc thù và kinh nghiệm bám đồng ruộng. Do đó, nên cân nhắc việc giải thể các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật này để đưa về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và khuyến nông.

Một cơ sở ở Hưng Yên mua lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, chưa kịp bán ra thị trường thì bị phát hiện
Nhà nông

Một cơ sở ở Hưng Yên mua lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, chưa kịp bán ra thị trường thì bị phát hiện

Nhà nông

Công an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên kịp thời ngăn chặn, xử lý cơ sở giết mổ lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi với số lượng lớn.

Bà Huỳnh Kim Định được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Nhà nông

Bà Huỳnh Kim Định được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Nhà nông

Bà Huỳnh Kim Định nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cam kết đồng hành chuyển đổi nông nghiệp sinh thái, lấy nông dân làm trung tâm.

Hành trình mới của âm nhạc Việt: Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung lan tỏa tinh thần tiếp bước tương lai
Văn hóa - Giải trí

Hành trình mới của âm nhạc Việt: Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung lan tỏa tinh thần tiếp bước tương lai

Văn hóa - Giải trí

 Chẳng ai ngờ, Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ của những bản ballad "lụi tim" như Nhật ký của mẹ - lại bắt tay với Tùng Dương, “quái kiệt” nổi tiếng của dòng nhạc hàn lâm. Không chỉ là một cú bắt tay, đây còn là cú chạm nghệ thuật đầy nội lực, với tinh thần dân tộc làm nền móng và tương lai đất nước làm đích đến.

Mỹ ra điều kiện then chốt để ông Trump ngồi vào bàn 'đàm phán thế kỷ' với 2 Tổng thống Putin, Zelensky
Thế giới

Mỹ ra điều kiện then chốt để ông Trump ngồi vào bàn 'đàm phán thế kỷ' với 2 Tổng thống Putin, Zelensky

Thế giới

Mỹ để ngỏ khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa 3 Tổng thống Trump - Zelensky - Putin nếu các bên đạt được đồng thuận về lãnh thổ và ngừng bắn, theo Pravda.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, từng là điểm nóng ma túy, mại dâm chuẩn bị lột xác thành trường học, công viên
Chuyển động Sài Gòn

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, từng là điểm nóng ma túy, mại dâm chuẩn bị lột xác thành trường học, công viên

Chuyển động Sài Gòn

Tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM (quận Bình Tân cũ) đang “lột xác” từng ngày để nhường chỗ cho Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và những mảng xanh công viên đang dần hình thành…

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình học bơi trong 50 ngày, kết quả khiến khán giả bất ngờ
Văn hóa - Giải trí

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình học bơi trong 50 ngày, kết quả khiến khán giả bất ngờ

Văn hóa - Giải trí

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được bố mẹ đầu tư học bơi một cách chuyên nghiệp. 2 bé đã có 50 ngày học bơi và đạt kết quả khiến khán giả ngỡ ngàng.

Đưa AI vào kiểm định chất lượng đại học: Bộ GDĐT nói chỉ hỗ trợ, không thay thế con người
Tin tức

Đưa AI vào kiểm định chất lượng đại học: Bộ GDĐT nói chỉ hỗ trợ, không thay thế con người

Tin tức

Đại diện Bộ GDĐT khẳng định, việc dùng AI vào kiểm định chất lượng đại học chỉ là công cụ hỗ trợ chuyên gia đánh giá và thẩm định đưa ra quyết định có cơ sở, khách quan và tiết kiệm chi phí hơn.

Phó Tổng Giám đốc VTV: Điểm nổi bật trước hết của “V Concert' là tinh thần Việt
Văn hóa - Giải trí

Phó Tổng Giám đốc VTV: Điểm nổi bật trước hết của “V Concert" là tinh thần Việt

Văn hóa - Giải trí

Ông Đỗ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc VTV cho biết, điểm nổi bật của "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" trước hết là tinh thần Việt.

HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất
Thể thao

HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất

Thể thao

HLV Nguyễn Văn Sỹ trở lại với vai trò thuyền trưởng của CLB Long An tại giải hạng Nhất 2025/2026, mang theo kỳ vọng tái thiết đội bóng miền Tây sau giai đoạn bất ổn.

Không chấp hành nghĩa vụ quân sự và công an: Mức phạt nghiêm khắc từ 5/8/2025
Bạn đọc

Không chấp hành nghĩa vụ quân sự và công an: Mức phạt nghiêm khắc từ 5/8/2025

Bạn đọc

Không tham gia nghĩa vụ quân sự, công an hoặc gian dối để trốn tránh bị phạt lên đến 75 triệu đồng. Đây là một trong những mức phạt nghiêm khắc tại Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 5/8/2025, nhằm xử lý các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự và công an.

10 ngày CSGT TP.HCM xử lý gần 1.800 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, tốc độ…
Chuyển động Sài Gòn

10 ngày CSGT TP.HCM xử lý gần 1.800 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, tốc độ…

Chuyển động Sài Gòn

Trong khoảng 10 ngày ra quân, đội CSGT số 1, phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đã triển khai 150 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản xử lý gần 1.800 trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, quá tải… xử lý phạt nguội hơn 324 trường hợp…

Nói có 3 thiên thạch tên Mặt Trời, Mặt Trăng và Trấn Yểm do “các cụ để lại”, cặp vợ chồng lừa đảo hơn 20 tỷ đồng
Pháp luật

Nói có 3 thiên thạch tên Mặt Trời, Mặt Trăng và Trấn Yểm do “các cụ để lại”, cặp vợ chồng lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Pháp luật

Khẳng định bản thân giữ các thiên thạch do “các cụ để lại”, đang được một công ty ở Mỹ đặt mua với giá 3 tỷ USD/1kg, cặp vợ chồng cho hay đang cần tiền làm thủ tục bán, ai góp sẽ được chia phần và qua đây lừa đảo hơn 20 tỷ đồng của 3 người.

Cán bộ ngoài tỉnh công tác tại Đà Nẵng đề xuất được hỗ trợ chỗ ở
Nhà đất

Cán bộ ngoài tỉnh công tác tại Đà Nẵng đề xuất được hỗ trợ chỗ ở

Nhà đất

Nhiều công chức, viên chức từ các tỉnh khác đang công tác lâu năm tại Đà Nẵng phản ánh gặp khó khăn về chỗ ở do không đủ điều kiện thuê nhà ở xã hội theo quy định cũ. Từ thực tế này, có ý kiến đề xuất thành phố cần xem xét mở rộng chính sách thuê nhà công vụ, không chỉ áp dụng riêng cho cán bộ từ tỉnh Quảng Nam sau hợp nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Bộ Công an áp dụng cấp độ bảo vệ cao nhất cho các sự kiện trọng đại
Tin tức

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Bộ Công an áp dụng cấp độ bảo vệ cao nhất cho các sự kiện trọng đại

Tin tức

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết lực lượng công an sẽ triển khai cấp độ bảo vệ cao nhất để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trọng đại của đất nước trong tháng 8, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thể Công Viettel công bố 3 tân binh Việt kiều: Ai đã có quốc tịch Việt Nam
Thể thao

Thể Công Viettel công bố 3 tân binh Việt kiều: Ai đã có quốc tịch Việt Nam

Thể thao

Fanpage chính thức của Thể Công Viettel vừa phát đi thông báo công bố 3 tân binh Việt kiều của đội bóng, bao gồm Damian Vũ Thanh An, Kyle Colonna và Tomas Dương Thanh Tùng. Trong số này, Tomas Dương Thanh Tùng đã có quốc tịch Việt Nam và sẽ thi đấu theo tư cách nội binh.

'Sẵn sàng trả giá đắt': Thủ tướng Ấn Độ thách thức ông Trump, thề không thỏa hiệp với Mỹ về thuế quan
Thế giới

'Sẵn sàng trả giá đắt': Thủ tướng Ấn Độ thách thức ông Trump, thề không thỏa hiệp với Mỹ về thuế quan

Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 7/8 tuyên bố ông sẵn sàng "trả giá đắt" để bảo vệ lợi ích quốc gia, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nâng thuế nhập khẩu hàng hóa Ấn Độ thêm 25%, đưa tổng mức thuế tăng lên tới 50%. Một nửa trong số thuế mới này có hiệu lực ngay lập tức từ ngày thứ Năm.

TP.HCM thiếu máu dự trữ, khẩn cấp kêu gọi người dân hiến máu
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thiếu máu dự trữ, khẩn cấp kêu gọi người dân hiến máu

Chuyển động Sài Gòn

Kho máu dự trữ của TP.HCM đang sụt giảm đáng kể sau khi hệ thống y tế mở rộng, chỉ đủ đáp ứng 70-80% nhu cầu. Sở Y tế khẩn trương kêu gọi người dân tham gia tình nguyện hiến máu để đảm bảo nguồn cung cho công tác điều trị.

Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ về các biện pháp ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ
Kinh tế

Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ về các biện pháp ứng phó với thuế đối ứng của Mỹ

Kinh tế

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 7/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ các nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế đối ứng mà Mỹ áp đặt cho Việt Nam.

Bí danh “Chim sắt” của đội biệt động 159 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Bí danh “Chim sắt” của đội biệt động 159 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

“Chim sắt” Nguyễn Thị Thu Nguyệt từng là thành viên Đội biệt động 159 Biệt động Sài Gòn từ khi mới 14 tuổi. Với tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn và vô cùng gan dạ, dù bị địch bắt treo lủng lẳng trên cao, phía dưới là chó béc-giê hung hãn, nhưng Thu Nguyệt vẫn tỉnh bơ, không hề run sợ...

Người đàn ông lĩnh án chung thân vì mua bán trái phép chất ma túy sau khi mãn hạn tù chưa đầy 5 năm
Pháp luật

Người đàn ông lĩnh án chung thân vì mua bán trái phép chất ma túy sau khi mãn hạn tù chưa đầy 5 năm

Pháp luật

Sau chưa đầy 5 năm mãn hạn tù vì tội mua bán ma túy và vũ khí, Đào Ngọc Duy Anh tiếp tục lôi kéo cháu họ tham gia đường dây buôn bán ma túy tổng hợp từ TP HCM ra Đà Nẵng. Cả hai bị bắt quả tang khi đang nhận “hàng”, Duy Anh lĩnh án chung thân, còn người cháu nhận mức án 20 năm tù.

Bộ Quốc phòng thông tin chi tiết kế hoạch diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Tin tức

Bộ Quốc phòng thông tin chi tiết kế hoạch diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tin tức

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đã thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Viên ngọc hoang sơ” hút giới trẻ check-in giữa lòng Đà Nẵng
Xã hội

“Viên ngọc hoang sơ” hút giới trẻ check-in giữa lòng Đà Nẵng

Xã hội

Giữa cái nắng hè rực rỡ, Ghềnh Bàng – tọa độ hoang sơ nằm trên bán đảo Sơn Trà – trở thành điểm đến hút giới trẻ và du khách khi đến Đà Nẵng, nhờ vẻ đẹp nguyên thủy với biển xanh trong, bãi đá rêu phong và không gian yên bình tách biệt khỏi phố thị.

Thành phố biển miền Trung có 2 sân bay và 2 “siêu quy hoạch” giúp thị trường BĐS tăng trưởng bứt phá?
Nhà đất

Thành phố biển miền Trung có 2 sân bay và 2 “siêu quy hoạch” giúp thị trường BĐS tăng trưởng bứt phá?

Nhà đất

Đà Nẵng đang tiệm cận một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với kỳ vọng lớn từ các mô hình phát triển kinh điển như trung tâm tài chính quốc tế (IFC), khu thương mại tự do (FTZ), từng làm nên tên tuổi của Dubai, Singapore hay Thượng Hải. Trong làn sóng chuyển đổi này, thị trường đất nền Đà Nẵng sẽ là lĩnh vực đầu tiên phản ánh kỳ vọng tăng trưởng.

Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước
Kinh tế

Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước

Kinh tế

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ tròn một thập kỷ Quỹ Ươm mầm ước mơ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chính thức được thành lập. Nhân dịp ý nghĩa này, Quỹ tiếp tục đỡ đầu thêm 10 em học sinh nghèo hiếu học ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, nâng tổng số em được hỗ trợ lên 219 em. Chặng đường 10 năm là minh chứng rõ nét cho cam kết của SeABank trong hành trình thực hiện trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa giá trị yêu thương.

Người đàn ông ở Hải Phòng bị chém đứt rời cẳng tay trái tại nhà riêng
Pháp luật

Người đàn ông ở Hải Phòng bị chém đứt rời cẳng tay trái tại nhà riêng

Pháp luật

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) thực hiện phẫu thuật nối thành công ca bệnh đứt rời cẳng tay trái cho một người đàn ông. Người này bị đối tượng lạ mặt xông vào nhà chém.

Tin đọc nhiều

1

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

2

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

3

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10
30

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10

4

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

5

Loài "cá tàu ngầm" toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm

Loài 'cá tàu ngầm' toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm