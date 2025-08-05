Chủ đề nóng

Việc lồng ghép trà Việt vào dịch vụ cao cấp sẽ góp phần phong phú thêm sản phẩm du lịch, nâng cao hình ảnh văn hóa, ẩm thực bản địa gắn liền với trải nghiệm du lịch đẳng cấp, làm tăng giá trị thương hiệu quốc gia.
Sở Du Lịch TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch “Thí điểm xây dựng không gian thưởng trà tại khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố 2025”.

Theo Sở này, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, “ngoại giao trà” đã và đang trở thành một công cụ hiện hữu để quảng bá hình ảnh Việt Nam hoà bình, thân thiện, năng động sáng tạo, tích cực hội nhập và góp phần làm cầu nối dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong nền văn hoá dân tộc, trà còn được coi là biểu tượng của sự hiếu khách và hữu nghị.

Ngoại giao trà sẽ vào phân khúc khách sạn cao cấp tại TP.HCM

Đồng thời, trà là một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam, gắn liền với lối sống, phong tục tiếp khách, triết lý phương Đông. Khai thác hiệu quả giá trị của “ngoại giao trà” trong bối cảnh hội nhập để giới thiệu hình ảnh đất nước thân thiện, tinh tế, giàu bản sắc thông qua hệ thống khách sạn cao cấp, phân khúc lưu trú chiến lược và có sức lan tỏa cao.

TP.HCM là trung tâm du lịch lớn, thu hút lượng lớn khách quốc tế và doanh nhân cao cấp lưu trú tại các khách sạn sang trọng, đây là đối tượng phù hợp để quảng bá sản phẩm truyền thống chất lượng cao. Tạo kênh tiêu thụ ổn định và định vị thương hiệu trà Việt trong không gian chuyên nghiệp, sang trọng, gắn kết doanh nghiệp trà với hệ thống lưu trú đẳng cấp quốc tế.

Việc lồng ghép trà Việt vào trải nghiệm dịch vụ cao cấp (tiệc trà chào đón khách, trà chiều tại VIP Lounge, quà tặng lưu niệm...) sẽ góp phần phong phú thêm sản phẩm du lịch nâng cao hình ảnh văn hóa, ẩm thực bản địa gắn liền với trải nghiệm du lịch đẳng cấp tăng giá trị thương hiệu quốc gia.

Hỗ trợ xây dựng hình ảnh TP.HCM là điểm đến văn hóa, thân thiện, tinh tế góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của ngành du lịch thành phố theo hướng phát triển bền vững.

Theo đó, Sở Du lịch TP.HCM sẽ triển khai “Thí điểm xây dựng mô hình không gian thưởng trà tại khách sạn cao cấp “nhằm giới thiệu, phục vụ và quảng bá trà tại hệ thống khách sạn cao cấp.

Thời gian thí điểm từ 1/8 - 31/12/2025 và sẽ chọn địa điểm tại một số khách sạn cao cấp trên địa bàn TP.HCM.

Sở Du lịch cho biết sẽ rà soát hệ thống khách sạn cao cấp đang hoạt động trên địa bàn, đánh giá nhu cầu, mức độ sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm trà Việt trong hoạt động dịch vụ (trà phục vụ phòng, trà chiều, quà tặng...).

Song song đó, sẽ khảo sát lựa chọn sản phẩm trà uy tín, chất lượng có thể đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và mẫu mã đáp ứng phân khúc lưu trú cao cấp.

