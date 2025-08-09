Cải tạo Kênh Đôi

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi tại quận 8 là một trong những dự án đáng chú ý. Với tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, dự án sẽ xây dựng 4,3km kè, mở rộng đường ven kênh lên 20m, xây dựng cầu Hiệp Ân 2 và tuyến đường Nguyễn Duy nối dài. Mục tiêu của dự án là chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng hạ tầng khu vực.

Cao Tốc TP.HCM - Mộc Bài

Gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ chính thức khởi công. Với tổng chiều dài 51km và tổng mức đầu tư hơn 19.617 tỷ đồng, tuyến cao tốc này sẽ có 4 làn xe với vận tốc 120km/h, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu kinh tế trọng điểm và thúc đẩy giao thương.

Vành Đai 3, thông xe Giai Đoạn 1, giảm tải giao thông

Một dự án giao thông trọng điểm khác là Vành đai 3 TP.HCM, sẽ thông xe giai đoạn 1 tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch. Tuyến vành đai này có tổng chiều dài 76,3km, đi qua TP.HCM và các tỉnh lân cận, giúp kết nối liên vùng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, đã được khởi công vào ngày 8/8. Dự án bao gồm 3 khối chung cư cao 20 tầng với 864 căn hộ, nhằm cung cấp nơi ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2

Dự án xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại xã Tân Nhựt cũng sẽ được khởi công. Cơ sở mới sẽ bao gồm các khối giảng đường, hành chính, thư viện và nhà thể thao, với tổng diện tích sàn xây dựng lên đến hàng chục nghìn mét vuông, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của trường.

Rạp Xiếc đa năng Phú Thọ

Công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ với quy mô 2.000 chỗ ngồi và phòng tập luyện 300 chỗ, sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa mới của thành phố. Đây không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật mà còn là không gian tổ chức hội nghị và giao lưu.

Chỉnh trang đường Thùy Vân, phát triển du lịch Vũng Tàu

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM), sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng. Dự án có quy mô dài 3,2km với công viên Thùy Vân rộng 19,21ha, nhằm phát triển Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, mang lại diện mạo mới cho khu vực Bãi Sau.

Các dự án khác

Ngoài ra, còn có hai dự án quan trọng khác cũng sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 748: đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước (Bình Dương cũ) với chiều dài gần 5km.

Xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến: Bao gồm phần hầm kín, hầm hở và đường dẫn hai đầu hầm.

Những dự án này không chỉ thể hiện nỗ lực của TP.HCM trong việc hoàn thiện hạ tầng, mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.