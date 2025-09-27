Trong bối cảnh vừa được tổ chức lại địa giới hành chính, TP.HCM đã đồng loạt triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số và thực hiện Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh

Theo Kế hoạch của UBND TP.HCM, trong 3 tháng cuối năm 2025, Thành phố tập trung triển khai Đề án 06 với hàng loạt nhiệm vụ then chốt.

TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng đô thị thông minh và hiện đại. Ảnh: CTV

Các sở, ngành và UBND cấp xã phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, phân rõ người, rõ việc, rõ thời gian và kết quả. Song song đó, các Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tại địa phương cũng được kiện toàn theo cơ cấu mới.

Đặc biệt, công tác số hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố yêu cầu toàn bộ dữ liệu chuyên ngành phải được xử lý theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, nhằm phục vụ nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Để triển khai, lãnh đạo Thành phố giao Sở Y tế triển khai 100% bệnh án điện tử; Văn phòng UBND TP tái cấu trúc toàn bộ quy trình thủ tục hành chính để cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Trung tâm Chuyển đổi số TP phối hợp Công an Thành phố được giao xây dựng phương án tích hợp hệ thống camera giám sát về Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dữ liệu công dân, triển khai tống đạt văn bản tố tụng qua ứng dụng VNeID.

UBND TP nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong toàn bộ tiến trình chuyển đổi số.

Nâng cao chỉ số PAPI, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Song song với chuyển đổi số, TP.HCM đặt mục tiêu nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước. Theo kế hoạch, thành phố tập trung phát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục những hạn chế mà người dân từng đánh giá chưa cao.

UBND TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần phục vụ người dân. Ảnh: C.H

Để đạt mục tiêu này, UBND TP yêu cầu các cấp chính quyền phải coi nâng cao PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần phục vụ, tuyệt đối tránh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Những trường hợp trễ hẹn, sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính phải công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân liên quan.

Các giải pháp được đưa ra bao gồm: Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66/NQ-CP; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ngoài ra, thành phố cũng chú trọng đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, viên chức; nhân rộng các mô hình, sáng kiến hay trong phục vụ nhân dân; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt, gắn với phê bình, xử lý nghiêm các trường hợp làm chưa tốt.

Việc đồng loạt triển khai hai kế hoạch song hành – nâng cao Chỉ số PAPI và đẩy mạnh chuyển đổi số – cho thấy quyết tâm xây dựng chính quyền TP.HCM minh bạch, hiện đại, hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố sau sáp nhập phát triển bền vững, trở thành đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.