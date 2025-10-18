TPHCM sau sáp nhập Bình Dương: Chỉ định ông Nguyễn Tấn Quốc giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Khánh

Dự Đại hội có ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP HCM; ông Đặng Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường; ông Nguyễn Tấn Quốc, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Khánh; cùng hơn 90 đại biểu đại diện cho 1.070 hội viên nông dân toàn xã…

Thời gian qua, phường Tân Khánh phát triển theo định hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, từ đó tổng diện tích gieo trồng và năng suất lúa bình quân hằng năm tăng 12,5% so với chỉ tiêu được giao.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP HCM phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Đầu tư nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và thực hiện khơi thông dòng chảy các hệ thống mương, cống thoát nước đảm bảo thông thoáng, phòng, chống ngập úng để tăng năng suất, giá trị sản phẩm.

Triển khai tốt các phương án ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Qua đó, trong nhiệm kỳ đã kịp thời kiến nghị cấp trên hỗ trợ thiệt hại về lúa và hoa màu cho bà con nông dân bị thiệt hại.

Theo Hội Nông dân phường Tân Khánh, cùng với tốc độ đô thị hóa của Phường thì diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm dần dẫn đến quy mô sản xuất nhỏ lẻ.

Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chưa cụ thể; ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; giá bán các loại nguyên vật liệu, vật tư nông nghiệp ở mức cao; các hình thức liên kết sản xuất thiếu ổn định; chính sách hỗ trợ đầu tư, khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa được triển khai hiệu quả.

Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các vùng giáp ranh còn tiềm ẩn phức tạp...là những khó khăn ảnh hưởng đến quá trình và hiệu quả sản xuất nông nghiệp của Phường.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Hạ tầng nông thôn, bao gồm giao thông, điện, nước sạch, và các dịch vụ công cộng khác, đã được đầu tư xây dựng thực hiện Đề án xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 10 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí 600 triệu đồng.

Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sống của người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực trên địa bàn và sạt lở đất, trong nhiệm kỳ Hội đã phối hợp, kiến nghị cấp trên hỗ trợ thiệt hại về cây trồng và vật nuôi cho bà con nông dân.

Việc nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cộng đồng, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của nông dân.

100% hội viên nông dân có nhu cầu được tổ chức Hội trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề, tập huấn, hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, ứng dụng sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm nông sản...gắn với hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Tân Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Trong đó lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được quan tâm và tập trung bồi dưỡng để có đủ năng lực, điều kiện thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trở thành hạt nhân thúc đẩy quá trình “tri thức hoá nông dân” và phát huy vai trò nòng cốt trong truyền nghề, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nông dân khó khăn tại địa phương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng, tư duy hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân.

Ông Nguyễn Tấn Quốc, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Khánh cho biết: “Chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo sự tham gia của hội viên, nông dân, có sức lan toả trong nhiều lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ...

Phong trào đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.





Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Tân Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nguyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: ĐVCC

Hàng năm, hội viên nông dân đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” đạt từ 70% trở lên, qua bình xét cuối năm có trên 80% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp.



Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân phường Tân Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ còn hạn chế về nguồn lực từ các chính sách hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp ở Phường đa số quy mô nhỏ, xen cài trong khu dân cư nên khó khăn trong việc mở rộng, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu chị đạo đại hội, ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP HCM đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Tân Khánh khóa mới tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với hội viên nông dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy lợi ích thiết thực của hội viên làm trung tâm; gắn hoạt động Hội với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản, xây dựng thương hiệu địa phương.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội và hội viên nông dân về kỹ năng, kiến thức mới, khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, làm giàu chính đáng. Đồng thời, giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc…phát sinh trong đời sống nông dân

Đại hội Hội Nông dân phường Tân Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chỉ định ra 25 đại biểu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Tấn Quốc được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Khánh, bà Trương Thị Hồng Liễu, ông Cao Hoàng Minh, Phó Chủ tịch.