Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Nhà nông
Thứ sáu, ngày 17/10/2025 18:40 GMT+7

Vùng đất cửa sông nổi tiếng TPHCM có loài cá đặc sản "sợ bão", bán tươi, bán khô thương lái tranh nhau mua

+ aA -
Hoài Chi Thứ sáu, ngày 17/10/2025 18:40 GMT+7
Ngoài khu vực Cần Giờ (cửa sông Xoài Rạp, TPHCM), cá dứa-loại cá đặc sản còn xuất hiện ở một số khu vực tỉnh Tây Nam Bộ, nhưng cá dứa Cần Giờ là thơm ngon nhất. Khi sống trong tự nhiên, con cá dứa trưởng thành thường nặng từ 4 đến 5 kg.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Khô cá dứa là một trong 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Cần Giờ, do đó cần xây dựng thương hiệu khô cá dứa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tập trung phát triển sản xuất.

Biển Quảng Ngãi có loài "cỏ dại" bổ dưỡng, mọc tốt um tùm dưới nước, dân đi cắt về phơi, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Khô cá dứa từ lâu đã trở thành một đặc sản của huyện Cần Giờ, người dân nơi đây coi cá dứa như món sản vật mà thiên nhiên ban tặng, nhờ đó bà con có thêm nhiều nghề phát triển kinh tế từ nghề câu, nuôi đến chế biến, kinh doanh khô cá dứa,...

Huyện Cần Giờ, nay là xã Cần Giờ, TPHCM (sau sáp nhập, hợp nhất) xếp đặc sản khô cá dứa là sản phẩm chủ lực, phát triển song song với nuôi trồng thủy sản, đây là một trong những sản phẩm sẽ được xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Người kinh doanh khô cá dứa lâu năm cho biết, loại cá này khá giống một số loại cá da trơn nên người mua cần biết những đặc điểm phân biệt để tránh mua phải hàng giả: cá dứa thường có thân dài, vây của đuôi có màu vàng cam nhạt, phần da bụng màu trắng, thịt cá trắng nhuyễn, mịn và không có mỡ dưới da.

Còn các loại cá gần giống cá dứa như cá tra, cá ba sa,... có phần thân ngắn, lớp mỡ bụng màu vàng, mỡ phần sống lưng dày, thịt nhão, thịt cá tanh,...

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp khiến cả làng phục sát đất này vốn là anh thợ sửa xe năm xưa, có máy 23 trong 1

Ngoài khu vực Cần Giờ, cá dứa còn xuất hiện ở một số khu vực tỉnh Tây Nam Bộ, nhưng cá dứa Cần Giờ là thơm ngon nhất. Khi sống trong tự nhiên, con cá dứa trưởng thành thường nặng từ 4 đến 5 kg.

Khoảng 15 năm trở lại đây, tại một số địa phương thuộc huyện Cần Giờ như Lý Nhơn, Cần Thạnh, An Thới Đông, Long Hòa,... người dân đã tập trung phát triển nghề cá dứa.

Ai cũng biết, khô cá dứa ở Cần Giờ, vùng cửa sông Xoài Rạp, TPHCM là thơm ngon chính hiệu hơn hẳn những nơi khác, bởi ở đây có rất nhiều loại thức ăn ưa thích của cá dứa như trái mắm, trái sộp.

Mùa nước nổi Cần Thơ, dân thả loại cây gì ra quả gọi là củ, nuôi cá đồng cách nào mà có tiền tốt?

Ở Cần Giờ, vùng cửa sông Xoài Rạp, TPHCM, nông dân bây giờ đã nuôi cá dứa thành công, có người là tỷ phú nuôi cá đặc sản này. Ảnh: Trần Đáng (Báo Dân Việt).

Cá đặc sản nuôi dày đặc trên sông, trong hồ mênh mang sóng nước Gia Lai, hễ xúc lên cả tấn, người ta cũng cân hết

Những hộ gia đình chuyên sản xuất khô cá dứa truyền thống cho biết, cá dứa tươi tự nhiên vào mùa có mức giá 170.000 - 180.000 đồng/kg, 2 kg cá tươi chỉ được 1 kg cá khô một nắng, 2,5 kg cá tươi mới được 1 kg cá khô hai - ba nắng. Do đó, mức giá của khô cá dứa chính hiệu hiện nay khoảng từ 340.000 - 380.000 đồng/kg.

Nhu cầu tiêu thụ khô cá dứa ngày càng nhiều, tuy nhiên cả số lượng cá dứa tự nhiên và nuôi đều không đáp ứng đủ, nhiều người đã lợi dụng yếu tố này để cung cấp ra thị trường các loại cá dứa giả mạo, có mức giá rẻ.

Khô cá dứa-đặc sản Cần Giờ, vùng cửa sông Xoài Rạp, TPHCM.

Làng Việt ở Quảng Ngãi này, vô nhà nào cũng đụng đồ cổ, cổ vật bày la liệt, đếm chả xuể, vớt từ các con tàu đắm xa xưa

Trên thị trường hiện nay, tràn lan các sản phẩm khô cá dứa giả làm từ cá tra, cá ba sa, giá vài chục ngàn đồng/kg rồi bán cho du khách và bán trên các trang mạng với tên gọi “khô cá dứa”.

Theo người dân Cần Giờ, nhiều “gian thương” dùng cá tra làm khô, mang về chợ đầu mối Bình Điền, rồi đưa đến Bình Khánh (Cần Giờ) để tiêu thụ.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Cần Giờ có khoảng 70 cơ sở chế biến làm khô cá dứa, bao gồm cả những công ty làm cá dứa để xuất khẩu.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của khô cá dứa, huyện Cần Giờ đã xây dựng mô hình nuôi cá dứa thí điểm từ năm 2009 tại xã An Thới Đông và Lý Nhơn.

Một hộ dân nuôi cá dứa tại Lý Nhơn chia sẻ, việc nuôi cá dứa không hề dễ dàng, khi đưa giống cá bố mẹ từ tự nhiên để nuôi thuần dưỡng gặp khá nhiều khó khăn, nhưng bù lại được lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với việc nuôi tôm, cua, làm muối,...

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?

Chính vì vậy, cần nhân rộng mô hình nuôi cá dứa, tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu khô cá dứa Cần Giờ, đồng thời huyện cần nghiên cứu, xác định đúng giống cá dứa Cần Giờ thông qua việc tiến hành giải mã, xác định gen và quy trình sinh sản, nhân giống.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng và phát triển thương hiệu khô cá dứa Cần Giờ bền vững, địa phương cần có kế hoạch đầu tư trang thiết bị chế biến đồng bộ, gồm dây chuyền chế biến cá, dây chuyền sấy khô cùng với hệ thống kho đông lạnh, hỗ trợ người dân sản xuất khô cá dứa theo đúng quy trình kỹ thuật.

Cá dứa (Pangasius kunyit) là một loài cá da trơn sống ở vùng nước lợ. Theo kinh nghiệm của một nông dân nuôi cá dứa thì loài cá đặc sản này nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết. Hễ có dấu hiệu của áp thấp nhiệt đới, bão giông là hầu như loài cá kỳ lạ này nghỉ ăn hoàn toàn.

Theo: Khoa học phổ thông

Tham khảo thêm

Bỏ lương cao ở phố về quê Bình Phước đào ao nuôi 3 loài cá đặc sản, cả làng đến xem

Bỏ lương cao ở phố về quê Bình Phước đào ao nuôi 3 loài cá đặc sản, cả làng đến xem

Chuyện thật ở An Giang, lên núi cao câu thứ cá lạ, trông như cá lóc mà đâu có phải cá lóc

Chuyện thật ở An Giang, lên núi cao câu thứ cá lạ, trông như cá lóc mà đâu có phải cá lóc

Đàn cá hoang ùn ùn kéo tới con kênh ở An Giang đòi ăn chuối chín, cả làng đến xem, thay nhau chăm sóc

Đàn cá hoang ùn ùn kéo tới con kênh ở An Giang đòi ăn chuối chín, cả làng đến xem, thay nhau chăm sóc

Một năm nuôi 20 tấn cá rô đồng, kéo mẻ lưới cả làng đến xem

Một năm nuôi 20 tấn cá rô đồng, kéo mẻ lưới cả làng đến xem

Chưa từng thấy: Câu được cá lóc vàng ở ao hoang, cả làng đến xem

Chưa từng thấy: Câu được cá lóc vàng ở ao hoang, cả làng đến xem

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ-Trương Cảnh Tuyên thông tin về nợ thuế của Nông trường sông Hậu

Ông Trương Cảnh Tuyên-Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, UBND thành phố đang yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tham mưu cho chủ trương xử lý tài sản của Nông trường sông Hậu. Trước đó, Nông trường sông Hậu đã đề xuất được bán tài sản tự có để thanh toán nợ thuế xảy ra từ nhiều năm trước.

Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ

Nhà nông
Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo: Việt Nam đang từng bước hình thành thế hệ giống lúa "xanh", thân thiện môi trường

Nhà nông
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo: Việt Nam đang từng bước hình thành thế hệ giống lúa 'xanh', thân thiện môi trường

Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Đọc thêm

Quà tặng 20/10: Quà vừa xinh vừa ngon tặng chị em đang hot
Chuyển động Sài Gòn

Quà tặng 20/10: Quà vừa xinh vừa ngon tặng chị em đang hot

Chuyển động Sài Gòn

Quà tặng 20/10 đang nhộn nhịp trên thị trường. Năm nay, quà vừa xinh vừa ngon tặng chị em đang được ưa chuộng.

Nghi vợ 'quan hệ mập mờ' nên được giảm giá mua thịt, chồng nổi cơn ghen ra tay tàn bạo
Xã hội

Nghi vợ "quan hệ mập mờ" nên được giảm giá mua thịt, chồng nổi cơn ghen ra tay tàn bạo

Xã hội

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người bán thịt để được mua với giá rẻ, người chồng ở Trung Quốc nổi cơn ghen và ra tay tàn bạo. Tòa án đã tuyên phạt người đàn ông này 10 năm rưỡi tù giam.

Từ năm 2025, người dân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao nhiêu lần?
Bạn đọc

Từ năm 2025, người dân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao nhiêu lần?

Bạn đọc

Kể từ năm 2025, người dân được mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp từ 10 lần lên đến 15 lần...

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9
Văn hóa - Giải trí

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9

Văn hóa - Giải trí

BTV Phương Thảo chia sẻ lý do rời VTV9, chuyển sang VTV5 để cân bằng công việc và gia đình, tiếp tục dẫn thời sự và truyền cảm hứng gần gũi khán giả.

Người Việt chi 3,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô: 'Bài test' cạnh tranh khốc liệt dành cho doanh nghiệp nội địa
Thị trường

Người Việt chi 3,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô: "Bài test" cạnh tranh khốc liệt dành cho doanh nghiệp nội địa

Thị trường

Nhập khẩu ô tô tại Việt Nam tăng mạnh là dấu hiệu tích cực cho nhu cầu thị trường, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách với doanh nghiệp nội địa.

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở
Nhà nông

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Nhà nông

Cùng những cơn mưa liên tiếp, thông tin bão FENGSHEN đang chuẩn bị đổ bộ càng khiến 61 hộ/216 người dân thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi lo ngại khi vết nứt dưới chân núi Gò Oát ngày càng lớn.

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

3 cao thủ nào có thể vượt mặt Trương Tam Phong về võ công trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung?

Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội
Bạn đọc

Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội

Bạn đọc

Cụm di tích Yên Nội (xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội) sở hữu hai hiện vật độc đáo là văn từ hàng huyện và văn từ của làng, nhưng hơn một thập kỷ qua, người làng dân Yên Nội bất lực chứng kiến biểu tượng hiếu học của quê hương xuống cấp trầm trọng.

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam đại chiến U22 Malaysia?
Thể thao

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam đại chiến U22 Malaysia?

Thể thao

Kết quả phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 33 có thể khiến U22 Việt Nam và U22 Malaysia sớm đụng độ ngay vòng bảng.

Thủ tướng lắng nghe cử tri nêu tình trạng quá tải khi giải quyết chứng thực của chính quyền 2 cấp tại Cần Thơ
Tin tức

Thủ tướng lắng nghe cử tri nêu tình trạng quá tải khi giải quyết chứng thực của chính quyền 2 cấp tại Cần Thơ

Tin tức

Cử tri TP Cần Thơ thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình trạng quá tải trong tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực trong mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là tại các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số lớn.

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM bước vào giai đoạn “giữ chân khách thuê”
Chuyển động Sài Gòn

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM bước vào giai đoạn “giữ chân khách thuê”

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều năm duy trì mức giá cao, thị trường mặt bằng bán lẻ TP.HCM đang chứng kiến xu hướng giảm nhẹ giá thuê. Các trung tâm thương mại ở khu vực lõi trung tâm bắt đầu “mềm” hơn trong chính sách cho thuê nhằm giữ chân và thu hút các thương hiệu.

Cuối tuần, 3 con giáp nổi bật trong cuộc đua, nỗ lực hết sức, gặt hái mùa vàng
Gia đình

Cuối tuần, 3 con giáp nổi bật trong cuộc đua, nỗ lực hết sức, gặt hái mùa vàng

Gia đình

Cuối tuần này, 3 con giáp nổi bật nhất sẽ tỏa sáng trong cuộc đua may mắn, nỗ lực không ngừng và gặt hái mùa vàng rực rỡ của tài lộc, thành công và cơ hội thăng tiến.

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”
Doanh nghiệp

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”

Doanh nghiệp

Ngày 19/10, tại trụ sở Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp, Lễ bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng lần I – năm 2025” đã diễn ra trang trọng, khép lại hai ngày thi đấu sôi nổi, đầy cảm xúc. Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng tới 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội sẽ đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của TP.HCM. Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội này.

Lý Tiểu Long sở hữu điểm yếu chí mạng nào của võ thuật Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tiểu Long sở hữu điểm yếu chí mạng nào của võ thuật Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc thì thực chất, võ công của Lý Tiểu Long hoàn toàn không đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng.

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi
Tin tức

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi

Tin tức

Một người đàn ông 66 tuổi ở Lâm Đồng, được phát hiện tử vong trong rừng. Gần hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có dấu chân nghi là của voi rừng.

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang nóng ở vàng nhẫn và nữ trang. Tại TP.HCM, tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiều người đã dậy từ 3-4h sáng, đến các tiệm vàng để chờ mua.

Chiến tranh Nga-Ukraine được định đoạt ở Bắc Kinh, không phải ở Moscow?
Thế giới

Chiến tranh Nga-Ukraine được định đoạt ở Bắc Kinh, không phải ở Moscow?

Thế giới

Cuộc chiến ở Ukraine, sau hơn 3 năm căng thẳng, đang bước vào giai đoạn mà cán cân quyền lực không còn nằm trong tay Moscow hay Kiev, mà ở Bắc Kinh, chuyên gia chiến lược Ram Charan nhận định trên Barrons.com.

“HLV Vũ Hồng Việt “loạn đao pháp” vì phải xoay tua liên tục với Thép xanh Nam Định”
Thể thao

“HLV Vũ Hồng Việt “loạn đao pháp” vì phải xoay tua liên tục với Thép xanh Nam Định”

Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt và Thép xanh Nam Định đang có sự khởi đầu đầy thất vọng tại V.League 2025/2026. Theo BLV Hoàng Hải (FPT Play), việc phải sử dụng nhiều cầu thủ trên các mặt trận khác nhau khiến chiến lược gia này gặp khó khăn.

Cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, tài sản ông Phạm Nhật Vượng vẫn bứt phá
Nhà đất

Cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, tài sản ông Phạm Nhật Vượng vẫn bứt phá

Nhà đất

Tuần giao dịch 13 - 17/10 ghi nhận diễn biến phân hóa trong hệ sinh thái Vingroup. Dù VIC có thời điểm lập đỉnh mới, nhưng áp lực chốt lời cuối tuần khiến nhóm cổ phiếu “họ Vin” hạ nhiệt. Tuy nhiên, tổng thể tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh.

Hà Nội giao hơn 39.000 m2 đất cho ba doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở và đô thị mới
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 39.000 m2 đất cho ba doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở và đô thị mới

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành loạt quyết định giao đất cho ba doanh nghiệp để triển khai các dự án nhà ở, dịch vụ thương mại và hạ tầng đô thị tại các xã, phường: Xuân Đỉnh, Phú Thượng và Sơn Đồng.

Bắt 8 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản
Pháp luật

Bắt 8 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản

Pháp luật

Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả

Văn hóa - Giải trí

NSƯT Thu Hương – tức Hương Tươi – kể, thời điểm nổi tiếng vì chương trình Gặp nhau cuối tuần, chị từng được khán giả yêu mến tới mức bị vây kín mỗi khi xuất hiện, muốn ra về buộc phải… trèo rào, trốn khán giả.

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?
Xã hội

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Xã hội

Về nguyên tắc, tiền lương của công chức, viên chức khu vực công sẽ tăng khi lương cơ sở tăng, nhưng thực tế không phải lúc nào lương của nhóm này cũng tăng.

Sao thế, Thép xanh Nam Định?
Thể thao

Sao thế, Thép xanh Nam Định?

Thể thao

Dù được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch song CLB Thép xanh Nam Định lại đang khiến người hâm mộ phải thất vọng sau những thất bại liên tiếp vừa qua ở đấu trường V.League.

Loại cá rẻ tiền có protein gấp 6 lần sữa, sáng mắt, khoẻ xương, kho theo cách này rất ngon
Gia đình

Loại cá rẻ tiền có protein gấp 6 lần sữa, sáng mắt, khoẻ xương, kho theo cách này rất ngon

Gia đình

Loại cá rẻ tiền này tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp

Cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác theo quy định hiện hành
Bạn đọc

Cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác theo quy định hiện hành

Bạn đọc

11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác bao gồm vị trí cấp hộ chiếu, kiểm soát hộ khẩu, thẩm định, điều tra viên...

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo Ukraine không thể thắng Nga
Thế giới

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo Ukraine không thể thắng Nga

Thế giới

Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga và nên thương lượng các điều khoản hòa bình với Điện Kremlin - theo đánh giá của sĩ quan quân đội cấp cao nhất nước Anh, Thống chế Lord Richards.

Cục trưởng Cục CSGT nói gì khi phát hiện toàn quốc có gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày?
Tin tức

Cục trưởng Cục CSGT nói gì khi phát hiện toàn quốc có gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày?

Tin tức

Trong 2 khung giờ kiểm tra trong ngày 18/10, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cục trưởng CSGT đánh giá đây là con số đáng báo động, cho thấy nhiều người vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?
Nhà nông

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?

Nhà nông

Ngọn núi Mã Yên nằm trong không gian làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), là 1 trong 99 ngọn núi thuộc dãy Đông Sơn - Hàm Rồng kỳ vĩ. Đền Đức Thánh Cả ở làng cổ Đông Sơn thờ Tham Xung Tá Quốc - chàng Ất Đại vương, họ Lê, húy là Hữu.

Tin đọc nhiều

1

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

4

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

5

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản