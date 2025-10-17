Khô cá dứa là một trong 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Cần Giờ, do đó cần xây dựng thương hiệu khô cá dứa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tập trung phát triển sản xuất.

Biển Quảng Ngãi có loài "cỏ dại" bổ dưỡng, mọc tốt um tùm dưới nước, dân đi cắt về phơi, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Khô cá dứa từ lâu đã trở thành một đặc sản của huyện Cần Giờ, người dân nơi đây coi cá dứa như món sản vật mà thiên nhiên ban tặng, nhờ đó bà con có thêm nhiều nghề phát triển kinh tế từ nghề câu, nuôi đến chế biến, kinh doanh khô cá dứa,...

Huyện Cần Giờ, nay là xã Cần Giờ, TPHCM (sau sáp nhập, hợp nhất) xếp đặc sản khô cá dứa là sản phẩm chủ lực, phát triển song song với nuôi trồng thủy sản, đây là một trong những sản phẩm sẽ được xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.

Người kinh doanh khô cá dứa lâu năm cho biết, loại cá này khá giống một số loại cá da trơn nên người mua cần biết những đặc điểm phân biệt để tránh mua phải hàng giả: cá dứa thường có thân dài, vây của đuôi có màu vàng cam nhạt, phần da bụng màu trắng, thịt cá trắng nhuyễn, mịn và không có mỡ dưới da.

Còn các loại cá gần giống cá dứa như cá tra, cá ba sa,... có phần thân ngắn, lớp mỡ bụng màu vàng, mỡ phần sống lưng dày, thịt nhão, thịt cá tanh,...

Nông dân sáng chế máy nông nghiệp khiến cả làng phục sát đất này vốn là anh thợ sửa xe năm xưa, có máy 23 trong 1

Ngoài khu vực Cần Giờ, cá dứa còn xuất hiện ở một số khu vực tỉnh Tây Nam Bộ, nhưng cá dứa Cần Giờ là thơm ngon nhất. Khi sống trong tự nhiên, con cá dứa trưởng thành thường nặng từ 4 đến 5 kg.

Khoảng 15 năm trở lại đây, tại một số địa phương thuộc huyện Cần Giờ như Lý Nhơn, Cần Thạnh, An Thới Đông, Long Hòa,... người dân đã tập trung phát triển nghề cá dứa.

Ai cũng biết, khô cá dứa ở Cần Giờ, vùng cửa sông Xoài Rạp, TPHCM là thơm ngon chính hiệu hơn hẳn những nơi khác, bởi ở đây có rất nhiều loại thức ăn ưa thích của cá dứa như trái mắm, trái sộp.

Mùa nước nổi Cần Thơ, dân thả loại cây gì ra quả gọi là củ, nuôi cá đồng cách nào mà có tiền tốt?

Ở Cần Giờ, vùng cửa sông Xoài Rạp, TPHCM, nông dân bây giờ đã nuôi cá dứa thành công, có người là tỷ phú nuôi cá đặc sản này. Ảnh: Trần Đáng (Báo Dân Việt).

Cá đặc sản nuôi dày đặc trên sông, trong hồ mênh mang sóng nước Gia Lai, hễ xúc lên cả tấn, người ta cũng cân hết

Những hộ gia đình chuyên sản xuất khô cá dứa truyền thống cho biết, cá dứa tươi tự nhiên vào mùa có mức giá 170.000 - 180.000 đồng/kg, 2 kg cá tươi chỉ được 1 kg cá khô một nắng, 2,5 kg cá tươi mới được 1 kg cá khô hai - ba nắng. Do đó, mức giá của khô cá dứa chính hiệu hiện nay khoảng từ 340.000 - 380.000 đồng/kg.

Nhu cầu tiêu thụ khô cá dứa ngày càng nhiều, tuy nhiên cả số lượng cá dứa tự nhiên và nuôi đều không đáp ứng đủ, nhiều người đã lợi dụng yếu tố này để cung cấp ra thị trường các loại cá dứa giả mạo, có mức giá rẻ.

Khô cá dứa-đặc sản Cần Giờ, vùng cửa sông Xoài Rạp, TPHCM.

Làng Việt ở Quảng Ngãi này, vô nhà nào cũng đụng đồ cổ, cổ vật bày la liệt, đếm chả xuể, vớt từ các con tàu đắm xa xưa

Trên thị trường hiện nay, tràn lan các sản phẩm khô cá dứa giả làm từ cá tra, cá ba sa, giá vài chục ngàn đồng/kg rồi bán cho du khách và bán trên các trang mạng với tên gọi “khô cá dứa”.

Theo người dân Cần Giờ, nhiều “gian thương” dùng cá tra làm khô, mang về chợ đầu mối Bình Điền, rồi đưa đến Bình Khánh (Cần Giờ) để tiêu thụ.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Cần Giờ có khoảng 70 cơ sở chế biến làm khô cá dứa, bao gồm cả những công ty làm cá dứa để xuất khẩu.

Nhận thấy tiềm năng phát triển của khô cá dứa, huyện Cần Giờ đã xây dựng mô hình nuôi cá dứa thí điểm từ năm 2009 tại xã An Thới Đông và Lý Nhơn.

Một hộ dân nuôi cá dứa tại Lý Nhơn chia sẻ, việc nuôi cá dứa không hề dễ dàng, khi đưa giống cá bố mẹ từ tự nhiên để nuôi thuần dưỡng gặp khá nhiều khó khăn, nhưng bù lại được lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với việc nuôi tôm, cua, làm muối,...

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?

Chính vì vậy, cần nhân rộng mô hình nuôi cá dứa, tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu khô cá dứa Cần Giờ, đồng thời huyện cần nghiên cứu, xác định đúng giống cá dứa Cần Giờ thông qua việc tiến hành giải mã, xác định gen và quy trình sinh sản, nhân giống.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng và phát triển thương hiệu khô cá dứa Cần Giờ bền vững, địa phương cần có kế hoạch đầu tư trang thiết bị chế biến đồng bộ, gồm dây chuyền chế biến cá, dây chuyền sấy khô cùng với hệ thống kho đông lạnh, hỗ trợ người dân sản xuất khô cá dứa theo đúng quy trình kỹ thuật.

Cá dứa (Pangasius kunyit) là một loài cá da trơn sống ở vùng nước lợ. Theo kinh nghiệm của một nông dân nuôi cá dứa thì loài cá đặc sản này nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết. Hễ có dấu hiệu của áp thấp nhiệt đới, bão giông là hầu như loài cá kỳ lạ này nghỉ ăn hoàn toàn.

Theo: Khoa học phổ thông