Bộ Công an vừa khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, 4 bị can là cựu cán bộ Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế bị cáo buộc hàng loạt sai phạm: lập, thẩm định, phê duyệt sai quy định; tổ chức đấu thầu vi phạm Luật Đấu thầu...