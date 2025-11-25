TP.HCM siết chặt quản lý TTATGT: Giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ tuổi sẽ bị rút giấy phép

Siết chặt quản lý TTATGT: Rút giấy phép bãi giữ xe vi phạm

Mới đây, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành Công văn số 3958/UBND-VX về việc triển khai nhiệm vụ hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố.

Động thái này nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT và trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, học viên bắt đầu vào các cấp học này.

Học sinh bị xử phạt khi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Đăng Khôi

Theo đó, chương trình tập huấn sẽ do Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể. Nội dung các buổi tập huấn sẽ lồng ghép tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng thực hành lái xe gắn máy an toàn, được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hoạt động đào tạo kỹ năng này dự kiến sẽ được triển khai kịp thời ngay trong học kỳ II năm học 2025-2026.

Sở GDĐT được giao trách nhiệm chỉ đạo các trường THPT và cơ sở GDNN chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi và phương tiện xe gắn máy để phối hợp cùng Công an Thành phố tổ chức chương trình.



Bên cạnh việc đào tạo, công tác siết chặt quản lý và xử lý vi phạm TTATGT đối với học sinh cũng được đẩy mạnh.

Công an Thành phố sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường và các tuyến đường xung quanh trường học. Lực lượng chức năng sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, đặc biệt là lỗi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

CSGT TP.HCM kiểm tra bãi đỗ xe tại các trường học. Ảnh: Đăng Khôi

Một điểm đặc biệt lưu ý cho học sinh, sinh viên là cơ chế phối hợp xử lý vi phạm chặt chẽ hơn giữa Công an và ngành giáo dục.

Công an Thành phố sẽ gửi báo cáo tổng hợp tình hình học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT về Sở GDĐT để các trường có biện pháp xử lý thích hợp. Sở GDĐT có trách nhiệm tiếp nhận danh sách này và chỉ đạo các trường học có biện pháp xử lý và giáo dục học sinh vi phạm.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu phải rà soát, kiểm tra tất cả các điểm trông giữ xe khu vực trường học. Các chủ bãi trông giữ xe (kể cả bãi xe trong khuôn viên và xung quanh trường) phải ký cam kết không nhận trông giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh chưa đủ điều kiện. Nếu tái phạm, chính quyền địa phương sẽ đề xuất thu hồi giấy phép hoạt động trông giữ xe hoặc xử lý vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, nhà trường cũng phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em chấp hành pháp luật, đội mũ bảo hiểm và không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe.

Đây là một phần trong nỗ lực lớn của TP.HCM nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, trên cơ sở thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ.