Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam

Chia sẻ tại Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ sáng 25/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã gửi thông điệp giúp giới trẻ định hình vai trò của mình trong bối cảnh hiện nay.

Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế thế giới, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, Trưởng Nhóm Công tác Thanh thiếu niên và Nhi đồng Liên Hợp Quốc…

Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”

Chia sẻ với hàng trăm bạn trẻ, sinh viên, nhà nghiên cứu và nhà khởi nghiệp trẻ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ, trí tuệ và dữ liệu định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống. Cơ hội chưa bao giờ mở rộng như ngày hôm nay nhưng đi kèm là những thách thức lớn chưa từng có.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh trong bối cảnh đó, TP.HCM đã nỗ lực mạnh mẽ để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính, tri thức của cả nước và khu vực. Nghị quyết 98 mở ra cơ hội mới, đột phá với những mô hình, sáng kiến chiến lược. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM đang được đẩy mạnh, cùng với chiến lược về hội tụ công nghệ về đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ tại Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP.HCM năm 2025. Ảnh: BTC

Ông Được cho biết TP.HCM xem giáo dục là nền tảng chiến lược với hệ thống đại học hàng đầu, các chính sách hỗ trợ và các mô hình hiệu quả giữa 3 nhà: Nhà nước - nhà trường và nhà doanh nghiệp, để đưa tri thức đi vào thực tiễn phục vụ phát triển. Cơ chế chính sách mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ.

Để thành đô thị sáng tạo tầm vóc của khu vực, TP.HCM xác định chiến lược hợp tác toàn cầu, hành động địa phương. Các chuyên gia của Diễn đàn kinh tế thế giới của Liên Hợp Quốc và khách quốc tế tại diễn đàn là minh chứng chiến lược của TP.HCM hiện nay.

Từ định hướng đến hành động, TP.HCM đang thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị, giao thông, y tế, kinh tế, cam kết tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và các đô thị sáng tạo. Thành phố lấy con người, đặc biệt là giới trẻ làm trung tâm chiến lược phát triển, hướng đến TP bền vững, nhân văn, mọi người có cơ hội phát huy tài năng.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh các bạn trẻ hôm nay là “thế hệ thông minh đương thời” - thế hệ được sinh ra trong kỷ nguyên số, với tư duy cởi mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội và có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thất bại để trưởng thành và mạnh mẽ hơn

“Các bạn không chỉ là lực lượng lao động tương lai, các bạn chính là động lực của ngày hôm nay. Các bạn không chỉ tham gia vào sự chuyển đổi mà còn là trung tâm của sự chuyển đổi. Tôi tin rằng các bạn - thế hệ thông minh đương thời tiếp nối truyền thống đó khiến thế giới chú ý hơn trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam”, ông Được nói.

Chủ tịch TP.HCM kêu gọi giới trẻ đóng góp cho thành phố

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kêu gọi giới trẻ hành động và TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng các bạn, không chỉ với vai trò là người kế tục mà còn là người đồng hành cùng thành phố trong hành trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại, hội nhập.

Khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm ứng dụng AI tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu TP.HCM năm 2025. Ảnh: Hồng Phúc

“TP.HCM cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ thông qua 3 nhóm vấn đề lớn”, ông Được nói.

Thứ nhất, TP.HCM đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, phát triển 5G, xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Data) và các nền tảng số phục vụ đô thị sáng tạo.

Thứ hai, TP.HCM tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo ra đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI, và các nhà khoa học dữ liệu.

Thứ ba, TP.HCM hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp đột phá, phát triển không gian sáng tạo (Innovation Hubs), thử nghiệm (sandbox) mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Đây là nơi mỗi bạn trẻ có cơ hội học tập, thử nghiệm và tỏa sáng.

Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025.



Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ là diễn đàn kết nối lãnh đạo Chính phủ, chuyên gia quốc tế và thanh niên, thảo luận về tư duy, kỹ năng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI và tri thức toàn cầu. Nơi thanh niên, trí thức trẻ và các nhà lãnh đạo toàn cầu cùng gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ tầm nhìn về một tương lai trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.



Đây không chỉ là hoạt động khởi động diễn đàn, mà còn là lời mời gọi giới trẻ chung tay kiến tạo tương lai thông minh, xanh và bền vững.