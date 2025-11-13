Nhiều Ban quản lý dự án ở TP.HCM chậm giải ngân vốn đầu tư công, có ban chỉ đạt 7,9%

Có BQL dự án 10 tháng chỉ giải ngân được 7,9%

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có kết luận và chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Phó Chủ tịch TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các Ban quản lý chạy nước rút, hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công trong hai tháng còn lại. Ảnh: H.V

Theo lãnh đạo thành phố, tổng số vốn đầu tư công năm 2025 của TP.HCM là 152.241 tỷ đồng, tương đương 128% mức vốn Thủ tướng giao. Đến ngày 4/11, thành phố đã giải ngân được 67.251 tỷ đồng, tương đương 56,5% kế hoạch – cao hơn mức bình quân cả nước (54,4%).

Tuy vậy, kết quả giải ngân giữa các đơn vị vẫn còn chênh lệch lớn. Trong số 10 BQL dự án chuyên ngành trực thuộc thành phố, chỉ có 5 BQL đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân toàn thành phố (44,2%), còn lại 5 ban vẫn chậm tiến độ.

Cụ thể 5 BQL dự án giải ngân chậm, gồm: BQL dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30,9%), BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (30,3%), BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (22%), BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương (14,3%) và BQL dự án Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương (7,9%).

Tình hình tương tự cũng xảy ra ở 37 BQL dự án khu vực, khi 18 ban giải ngân tốt, nhưng 19 ban vẫn dưới mức bình quân. Đây là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân chung của TP.HCM chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt ở các dự án có quy mô vốn lớn.

“Chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ 118.948 tỷ đồng được Thủ tướng giao, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã, phường và đặc khu cùng các Ban quản lý dự án tập trung tối đa cho hai tháng cuối năm.

Các đơn vị được nhắc nhở coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, giám sát và xử lý kịp thời những khâu chậm trễ, đặc biệt là khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND TP.HCM yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng dự án “chờ mặt bằng” hoặc hồ sơ thanh toán bị tồn đọng. Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường cũng nhấn mạnh việc tuân thủ cơ chế “6 rõ” – rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả – để nâng cao hiệu quả thực thi.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các dự án lớn như Vành đai 3, 4 triển khai thi công 3 ca, 4 kíp để kịp tiến độ giải ngân. Ảnh: C.H

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư phải huy động nhân lực, thiết bị theo cơ chế 3 ca 4 kíp, phấn đấu tăng thêm 15-20% khối lượng thi công, đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với Kho bạc Nhà nước trong 4 ngày làm việc sau khi hoàn thành khối lượng.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng tổng hợp danh mục 34 dự án trọng điểm có kế hoạch giải ngân vốn lớn, tổ chức theo dõi sát sao tiến độ, bố trí “luồng xanh vật liệu” và tháo gỡ vướng mắc tại chỗ. Sở Tài chính phải khẩn trương tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 trước ngày 15/11, trình HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp cuối năm.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các Ban bồi thường khẩn trương tháo gỡ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và xử lý vướng mắc tại các dự án lớn như Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc TP.HCM – Chơn Thành...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: “Không có lý do để chậm trễ. Các đơn vị phải hành động quyết liệt, làm đến đâu dứt điểm đến đó, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch trong năm 2025.”