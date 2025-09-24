TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường

TP.HCM đạt hơn 75% về chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại

Tại hội nghị công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã thông tin về việc triển khai nhà ở thương mại trong thời gian qua.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, đối với nhà ở thương mại, thành phố đang triển khai 373 dự án, quy mô 197.623 căn nhà, với 45.460 căn hộ chung cư và 152.163 nhà ở thấp tầng.

Mục tiêu năm 2025, thành phố phát triển 14,862 triệu m2 sàn xây dựng. Đến nay, thành phố đã xây dựng mới 11,172/14,862 triệu m2 sàn nhà ở. Kết quả, thành phố đã đạt 75,2% chỉ tiêu đề ra.

Trong khi đó, việc phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM lại vẫn rất hạn chế. Trong 9 tháng đầu năm 2025, thành phố có 2 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (quy mô 1.554 căn); 11 dự án đang thi công xây dựng (quy mô 11.654 căn; trong đó, đến cuối năm 2025 dự kiến hoàn thành 4 dự án với quy mô 2.194 căn); 6 dự án đã có giấy phép xây dựng, chuẩn bị triển khai thi công (quy mô 5.263 căn) và 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (quy mô 13.959 căn).

9 tháng đầu năm, TP.HCM đã xây dựng mới hơn 11 triệu m2 sàn nhà ở. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố đang có dự kiến nguồn cung lớn để bổ sung nhà ở cho thị trường, tập trung giải quyết thủ tục pháp lý để sớm đưa vào triển khai xây dựng, theo kế hoạch trong 3 tháng cuối năm 2025, khởi công 20 dự án với quy mô 23.480 căn.

Ngoài ra, thành phố cũng tập trung phát triển nhanh nhà ở xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho TP.HCM sau sáp nhập là 199.400 căn; giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, định giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản để tăng nguồn cung bất động sản.

Ngoài ra, thành phố cũng tập trung trong vấn đề thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở, kết hợp nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa quy trình và thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện, hiệu quả; khuyến khích phát triển nhà ở riêng lẻ do dân tự xây thông qua việc miễn giấy phép xây dựng.

Tăng cường tháo gỡ pháp lý, tăng nguồn cung nhà ở

Đặc biệt, để tăng cường nguồn cung nhà ở, vấn đề pháp lý các dự án là bài toán cần được ưu tiên tháo gỡ. Để xử lý, TP.HCM đã thành lập các Tổ công tác để tháo dỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn, góp phần chung tay cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, khơi thông tiến độ thực hiện dự án.

Trong đó, Tổ công tác 5013 đã có nhiều động thái tích cực, gỡ vướng được nhiều dự án. Cụ thể, sau hơn 8 tháng được UBND TP.HCM ra quyết định thành lập và đi vào hoạt động, Tổ công tác 5013 đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn với 108.170 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác.

Vấn đề pháp lý các dự án là bài toán cần được ưu tiên tháo gỡ. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, Tổ Công tác 5013 cũng đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 126/176 dự án, với số lượng sản phẩm bất động sản đã tháo gỡ để cung cấp cho thị trường là 87.547/108.170 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TP.HCM đạt hơn 594,5 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), điểm nghẽn pháp lý chính là vướng mắc lớn nhất với doanh nghiệp bất động sản TP.HCM hiện nay, chiếm tới 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở trong quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng và kinh doanh.

Thống kê của HoREA, địa bàn thành phố này có hơn 100 dự án bất động sản vướng mắc về pháp lý cần các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ. Các dự án được HoREA đưa ra bao gồm cả dự án nhà ở thương mại và dự án nhà ở xã hội nằm tại nhiều khu vực như TP.Thủ Đức, quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân (cũ)…

Việc thành phố đã thành lập Tổ Công tác 5013 để làm cơ sở xem xét, gỡ vướng pháp lý cho các dự án được xem là tín hiệu đáng mừng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường.