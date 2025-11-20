TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo 138 tăng cường phòng, chống tội phạm

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký và ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138).

Đây là bước kiện toàn quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Công an TP.HCM trong một lần ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: C.H

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo 138 do Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách nội chính – pháp chế làm Trưởng ban, Giám đốc Công an TP giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể như Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Văn hóa – Thể thao, Tòa án, Viện Kiểm sát, Bộ đội Biên phòng, Thanh niên xung phong, Đài Truyền hình TP… tham gia với tư cách thành viên.

Ban Chỉ đạo 138 có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, điều phối toàn diện các hoạt động phòng, chống tội phạm; đấu tranh phòng, chống mua bán người; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, Ban sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND và UBND TP, đồng thời đôn đốc việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo là hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và Ban Chỉ đạo 138 cấp xã. Việc này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính liên kết, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc buông lỏng trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 thành phố sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hoặc đột xuất; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ban cũng chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của UBND TP và các cơ quan cấp trên.

Theo quyết định, Công an TP.HCM được giao là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, với Văn phòng đặt tại Phòng Tham mưu Công an TP. Lực lượng cán bộ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 được đảm bảo từ ngân sách TP.HCM và được bố trí trong dự toán hàng năm của Công an TP theo quy định.

Quyết định mới có hiệu lực kể từ ngày ký và đồng thời thay thế các quyết định trước đây liên quan đến việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của TP.HCM và một số địa phương trước khi sáp nhập.