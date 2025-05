Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang thụ lý điều tra vụ án chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện dưới chân cầu Bình Triệu, phường 26, quận Bình Thạnh vào ngày 17/5/2022.

Phát hiện bộ xương người dưới dạ cầu Bình Triệu 1, quận Bình Thạnh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h40 ngày 17/5, ông Trần Văn Việt, nhân viên cây xanh Hoàng Lan quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) đến dọn dẹp vệ sinh tại khu vực chân cầu Bình Triệu 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA

Lúc này, ông Việt phát hiện một vật thể lạ nằm ngửa trên nền đất dưới dạ cầu Bình Triệu 1 nên đến kiểm tra. Tại đây, ông Việt hoảng hốt khi thấy vật thể lạ là một thi thể người, toàn thân lộ xương, đang phân hủy nặng.

Ông Việt vội chạy đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báo sự việc. Nhận tin báo, Công an phường 26 phối hợp với Công an TP.HCM (trước là Công an quận Bình Thạnh) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là nam giới, cao khoảng 1m6, không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo, ai là người thân của nạn nhân hoặc có người mất tích vào thời gian trên hãy đến liên hệ tổ địa bàn Bình Thạnh – PC01 Công an TP.HCM, hoặc qua SĐT 02838.432.345 gặp điều tra viên Phạm Văn Bình để phối hợp giải quyết.