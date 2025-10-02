TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ). Ảnh: CH

Chủ tịch UBND TP.HCM ngày 2/10 đã ký ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính. Đây là bước đi quan trọng nhằm tìm kiếm một giải pháp kiến trúc tối ưu, hiện đại và mang tính biểu tượng cho một trong những trục giao thông huyết mạch phía Nam thành phố.

Cụ thể, cuộc thi sẽ tập trung vào hạng mục cầu vượt tuyến chính nằm trong Dự án thành phần 2: Nâng cấp đường trục Bắc – Nam (đầu tư theo hình thức đối tác công tư – hợp đồng BOT).

Phạm vi nghiên cứu: Hạng mục cầu vượt tuyến chính có chiều dài khoảng 6,62 km (từ mố M2 cầu Rạch Đĩa đến mố cầu cạn Km7+680), thuộc địa bàn xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước.

Quy mô và phân cấp: Công trình đường trên cao trong đô thị cấp đặc biệt.

Quy mô cầu cạn: 4 làn xe (mặt cắt ngang 18,5m), vận tốc thiết kế 80 km/h. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng TP. HCM.

Hình thức: Thi tuyển rộng rãi, không giới hạn số lượng tổ chức tham gia, nhưng các đơn vị cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực chuyên môn.

Mục tiêu: Lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đồng thời đảm bảo đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của công trình giao thông cấp đặc biệt, góp phần kiến tạo hình ảnh kiến trúc đô thị đặc sắc cho thành phố.

Theo UBND TP.HCM, dự án được xác định là trục giao thông nhanh, ít gián đoạn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị Nam Sài Gòn và khu cảng Hiệp Phước. Công trình đóng vai trò trục động lực hạ tầng then chốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.

Về chức năng, tính chất: Là tuyến giao thông trục chính đô thị, liên kết trực tiếp với các tuyến cao tốc (Bến Lức – Long Thành) và các tuyến vành đai (Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4).

Kiến trúc và quy hoạch: Phương án dự thi phải tuân thủ các quy hoạch hiện hành, tạo điểm nhấn kiến trúc – cảnh quan nổi bật, có bản sắc riêng, nhưng vẫn hài hòa với tổng thể đô thị. Khuyến khích áp dụng phong cách hiện đại, thanh thoát, sử dụng vật liệu và giải pháp kết cấu bền vững, có tính công xưởng hóa cao.

Tổ chức giao thông: Cầu vượt cạn phải được thiết kế độc lập với đường song hành dân sinh bên dưới, các làn xe trên cầu chỉ dành cho ô tô. Cần bố trí các nhánh lên/xuống hợp lý, đảm bảo luồng xe trên cầu vượt luôn lưu thông liên tục, tốc độ cao.

Hạ tầng kỹ thuật: Ưu tiên giải pháp M&E tiên tiến, tích hợp công nghệ thông minh (ITS), tiết kiệm năng lượng, thân thiện với khí hậu nhiệt đới và dễ dàng cho việc duy tu bảo dưỡng.

Thi công và chi phí: Phương án thi công phải khả thi, hạn chế tối đa gián đoạn giao thông hiện hữu trong quá trình xây dựng. Đồng thời, phải thực hiện khái toán chi phí đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ mang lại một giải pháp đột phá về mặt kiến trúc cho công trình cầu đường, nâng tầm diện mạo đô thị phía Nam TP.HCM.