Chủ nhật, ngày 12/10/2025 11:23 GMT+7

TP.HCM tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 12/10/2025 11:23 GMT+7
UBND TP.HCM đã tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tại buổi lễ, 105 doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu năm 2025 của TP.HCM cũng đã được vinh danh.
Trong không khí chuẩn bị lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), tối 11/10, UBND TP.HCM đã trao tặng Bằng khen cho 86 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025.

Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, là những đại diện ưu tú của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, là lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đất nước.

Đại diện BenThanh Tourist được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao tặng danh hiệu “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM năm 2025”. Ảnh: L.Phương

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đã vinh danh 105 doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu năm 2025.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, cho biết năm nay, TP.HCM có 109 sản phẩm và 56 dịch vụ được chọn từ 105 doanh nghiệp tiêu biểu.

Tổng doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ được công nhận trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 32 triệu tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách 30.533 tỷ đồng, tạo việc làm cho 119.456 lao động.

Ông Hòa nhấn mạnh kết quả này thể hiện tinh thần tự chủ, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp thành phố trong việc đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM được vinh danh dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: L.Phương

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, năm 2025 được xác định là năm "tăng tốc", tạo nền tảng cho giai đoạn bứt phá 2026 - 2030. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5%, tập trung đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Để đạt được mục tiêu này, TP.HCM triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò then chốt.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, minh bạch hóa quy trình, giảm chi phí và thời gian thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Thứ hai, rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là những vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng… đồng thời linh hoạt vận dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội để giải quyết triệt để các "điểm nghẽn”.

Thứ ba, tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, lấy đầu tư công dẫn dắt, đồng thời thúc đẩy đầu tư tư nhân và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt đại diện và dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập mới, đóng góp thực chất vào công tác xây dựng chính sách từ thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, tổ chức hiệu quả các chương trình kết nối, xúc tiến thương mại, đầu tư; hỗ trợ, đưa doanh nghiệp Thành phố ra vươn tầm thế giới và thu hút doanh nghiệp quốc tế vào đầu tư, kinh doanh tại TP.HCM.

