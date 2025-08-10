Đây là số liệu được tính theo chuẩn nghèo riêng của TP.HCM. Cùng với việc công bố số liệu, thành phố cũng nhấn mạnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bộ, hướng đến mục tiêu xóa nghèo bền vững.

Chi tiết chính sách hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo tại TP.HCM

Trong 7 tháng đầu năm, TP.HCM đã chi gần 101,2 tỷ đồng để cấp 88.276 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc diện nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, thành phố tập trung hỗ trợ về nhà ở, đào tạo nghề và việc làm. Cụ thể, đã có 1.035 căn nhà được xây mới và sửa chữa với kinh phí 82,1 tỷ đồng.

Những ngôi nhà ven kênh rạch thường là nơi sinh sống của người dân có thu nhập thấp. Ảnh: N.M

Về việc làm, thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 190 lao động và giải quyết việc làm cho 625 người.

Các chính sách trợ giúp xã hội khác cũng được thực hiện xuyên suốt, từ hỗ trợ tiền điện cho 21.255 hộ đến việc chăm lo Tết Nguyên đán cho hơn 60.584 lượt hộ với kinh phí hơn 69,2 tỷ đồng. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh thông qua chương trình "Cùng nhau vượt nghèo", phát hành 15.000 bản tin để nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đáng chú ý, thành phố đã sớm hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia vào cuối năm 2022, trước thời hạn hơn 2 năm. Tuy nhiên, việc còn gần 22.000 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn riêng của thành phố cho thấy những thách thức trong việc đảm bảo an sinh xã hội tại một đô thị lớn.



Để tiếp tục công tác giảm nghèo, Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU, chỉ đạo các ban ngành tăng cường nỗ lực. Mục tiêu chính là giúp người dân thoát nghèo và đảm bảo họ được tiếp cận những nhu cầu tối thiểu về điều kiện sống và các dịch vụ xã hội cơ bản.

Cùng với đó, TP.HCM đặc biệt quan tâm đến việc dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, thiếu niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Trong tháng 7/2025, các thành phần kinh tế trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho gần 40.000 lượt người, trong đó có 21.797 việc làm mới. Điều này cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc tạo ra cơ hội sinh kế, là yếu tố then chốt để giảm nghèo bền vững.

Công tác bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới cũng được chú trọng, với việc ra mắt 3 Mô hình một cửa hỗ trợ nạn nhân bạo lực, xâm hại, góp phần tạo dựng một môi trường sống an toàn và công bằng hơn.