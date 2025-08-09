TP.HCM mở rộng mạng lưới hiến máu cố định, tăng nguồn cung ổn định

Đây là một trong những định hướng trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2025 do Bệnh viện Truyền máu Huyết học (BVTMHH) tổ chức.

Hội nghị diễn ra ngày 8/8, thu hút gần 200 đại biểu từ các sở, ngành, Hội Chữ thập đỏ, đơn vị phối hợp và cán bộ chuyên trách từ 66 phường, xã.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2025 do Bệnh viện Truyền máu Huyết học (BVTMHH) tổ chức. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Chuyển đổi số trong hiến máu và ứng dụng "Giọt máu vàng"

Trong 6 tháng đầu năm, BVTMHH đã tiếp nhận hơn 146.000 đơn vị máu toàn phần, điều chế và cấp phát gần 220.000 chế phẩm máu. Đáng chú ý, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 71,7%, thể hiện sự gắn bó và ý thức cộng đồng cao.

Theo TS.BS Nguyễn Phương Liên, Phó Giám đốc BVTMHH, một điểm nhấn quan trọng trong giai đoạn này là sự chuyển đổi số mạnh mẽ với ứng dụng "Giọt máu vàng" (giotmauvang.org.vn). Ứng dụng này giúp kết nối người hiến và điểm tiếp nhận nhanh chóng, nhắc lịch hiến máu định kỳ và quản lý dữ liệu minh bạch. Đến tháng 6/2025, hệ thống đã có hơn 605.000 lượt đăng ký hiến máu, với hơn 130.000 người hiến nhắc lại.



Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa BVTMHH và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo đã giúp TP.HCM không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu máu trong thành phố mà còn kịp thời hỗ trợ các tỉnh lân cận như miền Tây, miền Đông Nam bộ và một số địa phương miền Trung.

"Tất cả chung tay để không có người bệnh nào phải chờ máu, không ca phẫu thuật nào bị trì hoãn vì thiếu máu", ông Dũng phát biểu, đồng thời đề nghị khẩn trương hình thành mạng lưới điểm hiến máu cố định phủ khắp các khu vực từ tháng 1/2026.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cũng khẳng định việc mở rộng mạng lưới hiến máu cố định là nhiệm vụ cấp thiết để đáp ứng nhu cầu máu dự kiến tăng cao trong năm 2026.

Người dân TP.HCM đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: MTTQ

Mở rộng mạng lưới hiến máu cố định, tăng cường truyền thông

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, TS.BSCKII Phù Chí Dũng, Giám đốc BVTMHH, đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Bao gồm mở rộng mạng lưới hiến máu cố định: Xây dựng các mô hình hiến máu định kỳ (5-7 ngày/đợt, nhắc lại mỗi 3-4 tháng) và phủ rộng khắp thành phố.

Tiếp tục duy trì và cải tiến ứng dụng "Giọt máu vàng" bằng cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối.

Đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng thông qua tăng cường tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu.

Cuối cùng là nâng cao tỷ lệ hiến máu 450ml và tỷ lệ hiến máu nhắc lại để tối ưu hiệu quả sử dụng.

Hội nghị khép lại với chương trình tuyên dương 20 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác hiến máu, góp phần xây dựng một hệ sinh thái hiến máu hiện đại, hiệu quả và nhân văn cho TP.HCM.