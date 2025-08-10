Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Chuyển động Sài Gòn
Vở ballet lừng danh "Anna Karenina" lần đầu đến TP.HCM

Lần đầu tiên khán giả TP.HCM sẽ được thưởng thức vở ballet đương đại “Anna Karenina” được trình diễn bởi đoàn Eifman Ballet đến từ Nga.
Khán giả TP.HCM lần đầu được thưởng thức vở ballet đương đại “Anna Karenina”

Tháng 11 và 12 năm 2025, Việt Nam sẽ đón đoàn ballet đương đại lừng danh thế giới – Eifman Ballet từ St. Petersburg, Nga – lần đầu tiên đặt chân đến dải đất hình chữ S, mang theo tinh thần của nghệ thuật không biên giới, của cảm xúc vượt thời đại: "Anna Karenina".

Vở ballet lừng danh “Anna Karenina” lần đầu đến TP.HCM.

Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức một vở ballet kinh điển đến từ Nga ngay trên sân khấu trong nước. Chi phí để mời đoàn ballet quốc tế về Việt Nam sẽ ở mức “khổng lồ”, bên cạnh đó việc vận chuyển trang thiết bị ánh sáng thiết kế ước tính hàng chục tỷ đồng.

Nhưng nhờ hỗ trợ của nhà tài trợ VTB, ban tổ chức mới có thể giữ mức giá vé hợp lý – chỉ từ 500.000 – 700.000 – 1.000.000 – 3.000.000 đồng – để đông đảo khán giả có cơ hội tiếp cận và thưởng thức trọn vẹn tinh hoa nghệ thuật hàn lâm thế giới.

Tại TP.HCM, sự kiện Eifman Ballet World-tour sẽ được tổ chức ở Nhà Hát TP.HCM vào các ngày 27, 28 và 29/11/2025. Khán giả miền Nam sẽ được thưởng thức bản dựng đặc biệt với những trích đoạn chọn lọc từ vở “Anna Karenina”.

Ban tổ chức giới thiệu về sự kiện Eifman Ballet World-tour sẽ được tổ chức ở Nhà Hát TP.HCM.

Sau đó, các khán giả tại Hà Nội sẽ được trải nghiệm đẳng cấp của đoàn Eifman Ballet tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô vào 2 ngày 4 và 5/12/2025. Tại đây, Vở kiệt tác Anna Karenina sẽ được trình bày trọn vẹn, khắc họa toàn bộ hành trình bi kịch tâm lý của nhân vật chính bằng ngôn ngữ hình thể mãnh liệt và kịch tính. Đây là bản trình diễn đầy đủ và duy nhất tại Việt Nam, hứa hẹn là sự kiện nghệ thuật không thể tái lập.

Vở ballet "Anna Karenina" là một tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Leo Tolstoy. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật biểu diễn mà còn là một cách khám phá văn học kinh điển qua hình thức ballet.

"Anna Karenina” một bản giao hưởng bằng hình thể, có khả năng chạm đến tận cùng cảm xúc của khán giả.

Eifman từ nguồn cảm hứng của “Anna Karenina” đã kiến tạo một thế giới không chỉ đầy đau thương, mà còn phức tạp, phóng túng. Dưới bàn tay tài hoa của Boris Eifman, khoảnh khắc của mỗi bước nhảy là một câu chuyện, mỗi động tác là một nhịp đập của trái tim.

“Anna Karenina” của Boris Eifman đúng nghĩa là 1 quả bom đầy năng lượng tâm lý nội tại - một bản giao hưởng bằng hình thể, có khả năng chạm đến tận cùng cảm xúc của khán giả. Khác với tiểu thuyết đầy tầng lớp của Lev Tolstoy, Eifman chọn cách cắt bỏ những tuyến truyện phụ để tập trung hoàn toàn vào tam giác tình yêu: Anna - Karenin - Vronsky.

Vở ballet “Anna Karenina” với cầu trúc 2 màn gồm 14 phân cảnh

Vở ballet “Anna Karenina” của Boris Eifman với cầu trúc 2 màn gồm 14 phân cảnh. Bằng ngôn ngữ của cơ thể, Eifman khắc họa chân thực bi kịch của một người phụ nữ đang trong quá trình “tái sinh” cảm xúc. Theo ông, chính khát khao yêu - thứ bản năng nguyên thủy - đã khiến Anna phá vỡ mọi chuẩn mực đạo đức xã hội đương thời, từ bỏ tình mẫu tử, và dần đánh mất chính mình. Bị tình yêu nhấn chìm, Anna chấp nhận tất cả, kể cả đánh đổi bằng sự cô lập, danh tiếng và cuối cùng là mạng sống.

