Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM nghiên cứu phương án tính bảng giá đất trong năm 2026

Thứ bảy, ngày 09/08/2025 17:58 GMT+7
Cơ quan chức năng TP.HCM đang nghiên cứu 2 phương án áp dụng bảng giá đất từ năm 2026, gồm chỉ định thầu rút gọn hoặc giữ nguyên mức giá hiện hành.
TP.HCM cân nhắc hai phương án áp dụng bảng giá đất 2026

Vấn đề bảng giá đất được áp dụng ra sao sau khi sáp nhập được đông đảo người dân quan tâm. Ngày 9/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết quỹ thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày làm việc, không đủ để hoàn tất đầy đủ quy trình xây dựng bảng giá đất mới.

Vì vậy, liên quan đến vấn đề bảng giá đất cho năm 2026, đơn vị đề xuất hai phương án áp dụng cho giai đoạn sau sáp nhập.

Phương án đầu tiên là UBND TP.HCM chấp thuận cho Sở lựa chọn đơn vị tư vấn theo hình thức chỉ định thầu và áp dụng thủ tục rút gọn, nhằm kịp ban hành bảng giá đất lần đầu vào ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng phương án này đòi hỏi xử lý gấp do quy trình gồm nhiều bước như khảo sát, thu thập dữ liệu, tính toán cho 168 đơn vị hành chính cấp xã, lấy ý kiến và thẩm định.

Cơ quan chức năng TP.HCM đang lên nghiên cứu 2 phương án áp dụng bảng giá đất từ năm 2026. Ảnh: Gia Linh

Tiếp theo đó, phương án hai là giữ nguyên ba bảng giá đất đã được ban hành tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, tích hợp thành bảng giá chung áp dụng từ 1/1/2026 đến khi có bảng giá mới.

Về phương án này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng cả ba bảng giá này đều vừa được điều chỉnh, ban hành hợp pháp và còn hiệu lực đến hết năm 2025. Giữ nguyên giá sẽ giúp ổn định thị trường bất động sản trong giai đoạn phục hồi chậm, phản ánh đúng năng lực hấp thụ của từng khu vực và tạo thêm thời gian chuẩn bị cơ sở dữ liệu đồng bộ cho bảng giá thống nhất.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đánh giá phương án giữ nguyên giá là lựa chọn khả thi hơn, phù hợp cả pháp lý lẫn thực tế. Việc điều chỉnh sâu hoặc ban hành bảng giá mới chỉ nên thực hiện sau khi bộ máy vận hành ổn định và dữ liệu được hoàn thiện trên toàn địa bàn.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chỉ đạo thống nhất áp dụng quy định về bảng giá đất tại Quyết định số 79/2024 trên địa bàn TP.HCM (trước đây), Quyết định số 63/2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trước đây), Quyết định số 26/2024 trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), cho đến khi các quyết định này bị bãi bỏ, thay thế hoặc cấp có thẩm quyền có ý kiến khác liên quan nội dung này.

TP.HCM hiện đang có 3 bảng giá đất sử dụng cho các khu vực mới sáp nhập. Ảnh: Gia Linh

Được biết, căn cứ bảng giá đất đang được sử dụng tại 3 địa phương cũ, bảng giá đất của TP.HCM (cũ) áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến 31/12/2025, giá đất ở cao nhất là 687,2 triệu đồng/m2 cho các tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi và Nguyễn Huệ.

Bảng giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) áp dụng từ ngày 17/9/2024 đến 31/12/2025, giá đất ở cao nhất là 78 triệu đồng/m2, áp dụng cho các khu đất ở vị trí 1, thuộc các tuyến đường như Ba Cu, Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám.

Bảng giá đất Bình Dương (cũ) áp dụng từ ngày 1/1 đến 31/12/2025, giá đất ở cao nhất là 53,16 triệu đồng/m2, áp dụng cho các khu đất ở mặt tiền các tuyến đường trung tâm như Yersin, Bạch Đằng, Cách Mạng Tháng Tám, Đại lộ Bình Dương...

