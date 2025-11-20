TP.HCM ứng phó thiếu hụt cục bộ nông sản do mưa lũ ở các tỉnh và tình hình giao thông còn chưa thông suốt

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11, ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết mưa lớn đã kéo dài ở các khu vực bao gồm tỉnh Lâm Đồng, đã gây ngập úng các diện tích nông sản.

Ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Ngoài ra, các diện tích trồng rau củ ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng bị ảnh hưởng trong thời gian qua vì mưa nhiều.

Mưa lớn nhiều ngày ở duyên hải miền Trung và cao nguyên miền Trung đã làm sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến đèo huyết mạch ở Lâm Đồng và Khánh Hòa, vì vậy đồng loạt gây giảm sản lượng và ách tắc lưu thông, đẩy TP.HCM vào nguy cơ thiếu hụt cục bộ rau củ quả trong ngắn hạn.

Trước tình hình này, ông Y cho biết Sở Công Thương TP.HCM đã khẩn cấp đề ra ba nhóm giải pháp, tập trung vào việc tìm nguồn thay thế, tăng cường nhập khẩu và kiểm soát giá.

1. Chủ động tìm nguồn cung thay thế và nhập khẩu nông sản

Sở yêu cầu các hệ thống phân phối và doanh nghiệp bình ổn chủ động tìm kiếm nguồn hàng từ các tỉnh ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu bổ sung một số mặt hàng rau củ quả có thời gian bảo quản lâu, đảm bảo cung ứng ổn định cho người dân thành phố. Kế hoạch cung ứng sẽ được điều chỉnh theo sát diễn biến thực tế.

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường nông sản

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn được huy động để tăng lượng cung ứng rau củ quả hằng ngày lên cao hơn mức thông thường. Sở cũng vận động các hệ thống phân phối lớn, siêu thị giữ giá, cam kết không tăng giá trong giai đoạn nhạy cảm. Hiện tại, Saigon Co.op đang tích cực triển khai Lễ hội Rau củ quả và cam kết giữ giá bán ổn định.

3. Tăng cường kiểm soát lưu thông và giá cả nông sản

Đây là nhóm giải pháp nhằm ổn định thị trường. Sở Công Thương sẽ phối hợp với các tỉnh để theo dõi, khắc phục hậu quả mưa bão nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa. Quan trọng hơn, Sở chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn triệt để tình trạng găm hàng và tăng giá bất hợp lý, đặc biệt tại các chợ đầu mối, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương TP.HCM cũng phối hợp với các tỉnh theo dõi tình hình khắc phục hậu quả do mưa bão. Cơ quan này cũng làm việc với các sở ngành trên địa bàn để nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp vận tải nhằm sớm đưa ra giải pháp kịp thời, theo ông Y.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, nguồn cung rau củ quả và nông sản nói chung cho thành phố chủ yếu đến từ ba khu vực. Trong đó, Lâm Đồng (Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương) là nguồn cung lớn nhất, chiếm khoảng 60-70% sản lượng, chủ yếu là rau ôn đới và rau an toàn. ĐBSCL cung cấp các loại rau màu ngắn ngày và rau nhiệt đới (bầu, bí, dưa leo), chiếm khoảng 20-30%. Thứ ba là nguồn Long An, Đồng Nai và hàng nhập khẩu, nguồn này chiếm khoảng 10-20% tổng lượng cung.



Về lượng hàng nhập vào thành phố qua ba chợ đầu mối, những ngày gần đây duy trì ở mức 6.500–7.000 tấn nông sản/ngày, riêng nhóm rau củ quả ổn định ở mức 3.500–3.900 tấn/ngày. Mặc dù nguồn cung từ hệ thống phân phối hiện đại (chiếm 40-50%) vẫn đảm bảo, nhưng đã xuất hiện những tín hiệu báo động. Cụ thể, tối 19/11, lượng rau củ quả nhập về là 3.700 tấn, đã giảm nhẹ khoảng 7% so với ngày trước đó.



