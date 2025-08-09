Kiến nghị bồi thường không có cơ sở

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 23/7, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra phản ánh của Trường Đại học Văn Lang về phần đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Tại cuộc họp ngày 7/8, đại diện nhà trường đã đề nghị được bồi thường cho 8.909m2 đất mà trường cho biết đã mua và đền bù cho các hộ dân trước đây.

Khu vực rạch Xuyên Tâm được cải tạo. Ảnh: CH

Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý cho thấy phần đất này đã được quy hoạch là hành lang bảo vệ rạch và đường giao thông. Cụ thể, Quyết định 813/QĐ-TTg ngày 7/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Trường Đại học Văn Lang 52.766m2 đất, trong đó 5.486m2 được giữ lại để mở rộng đường và làm hành lang bảo vệ rạch.

Đến năm 2015, UBND TP.HCM điều chỉnh diện tích giao còn 49.343m2 và khẳng định 8.909m2 đất thuộc hành lang bảo vệ rạch và đường giao thông quy hoạch, chỉ tạm giao cho trường sử dụng. Sau đó, trường phải bàn giao lại diện tích này cho địa phương quản lý.

Dựa trên cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận kiến nghị bồi thường của nhà trường là không có cơ sở pháp lý. Sở yêu cầu Trường Đại học Văn Lang bàn giao diện tích đất trên cho các đơn vị chức năng trước ngày 10/8 để kịp tiến độ gói thầu XL-03. Nếu nhà trường tiếp tục kiến nghị, việc bàn giao vẫn phải thực hiện đúng kế hoạch, song song với việc chờ cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Đại học Văn Lang xin lùi thời gian thi công

Liên quan đến vụ việc, Trường Đại học Văn Lang đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng, đề nghị lùi thời gian tập kết thiết bị và nhân công thi công gói thầu XL-03 từ ngày 10/8 sang ngày 20/8. Nhà trường cho biết, dù đã gửi nhiều văn bản và đơn khiếu nại nhưng kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 8.909m2 vẫn chưa được giải quyết.

Trường cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp kiểm kê tài sản và xác nhận hiện trạng đầu tư trên đất trước khi thi công để bảo vệ quyền khiếu nại, khởi kiện sau này. Ngoài ra, nhà trường yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu trình bày, thống nhất lại phương án phân luồng giao thông, kế hoạch thi công chi tiết và các biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn sinh viên, giảng viên và nhân viên.

Đặc biệt, nhà trường nhấn mạnh việc lễ tốt nghiệp cho hơn 9.000 sinh viên sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17/8, dự kiến có khoảng 16.000 phụ huynh và người thân tham dự. Việc tập kết thiết bị và nhân công trước thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức và an toàn của sự kiện.

Trường Đại học Văn Lang khẳng định sẽ sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ ngày 20/8, sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm kê và thống nhất phương án thi công.