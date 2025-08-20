Câu hỏi:

Bà Nguyễn Thị Loan (xã Đông Anh, TP Hà Nội) cho biết: Từ ngày 1/7/2025, nhiều thông tư, nghị định và quy định mới về đất đai có hiệu lực, trong đó có nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Xin hỏi, theo quy định mới, thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai có thay đổi gì không?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang (Văn phòng Luật sư Nam Hồng – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điều 3 Luật Đất đai 2024 quy định: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.”

Mở rộng quyền lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp đất đai

Theo khoản 2 Điều 236 Luật Đất đai 2024, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được xác định như sau:

Đối với tranh chấp mà các bên không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng,

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 của Luật này, thì các bên tranh chấp được lựa chọn một trong hai hình thức:

Nộp đơn yêu cầu giải quyết tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền theo khoản 3 Điều 236;

Khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Ngoài ra, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính có thẩm quyền được hướng dẫn chi tiết tại Mục I Phần VIII Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã tối đa 45 ngày kể từ ngày thụ lý đơn. Ảnh: Nguyễn Đức.

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai tối đa bao nhiêu ngày?

Theo quy định mới, người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân sau khi tiếp nhận có trách nhiệm:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, phải thông báo bằng văn bản cho các bên tranh chấp và Văn phòng đăng ký đất đai (hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) về việc thụ lý. Trường hợp không thụ lý, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về thời gian giải quyết tranh chấp đất đai, Luật Đất đai 2024 và Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định cụ thể:

Thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý đơn.

Thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh: không quá 50 ngày kể từ ngày thụ lý đơn.

Riêng đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thời gian giải quyết được tăng thêm 10 ngày.