Đó là một trong những kiến nghị được ông Phạm Đức Ấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank vừa gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



Xuất hiện nhóm doanh nghiệp lách quy định vốn vay để đầu tư bất động sản

Chủ tịch Agribank cho biết, hiện nay xu hướng cá nhân, nhóm cá nhân phối hợp hình thành nhóm công ty có mối liên hệ rất mật thiết với nhau nhưng thuê hoặc ủy quyền người khác đứng tên để lách quy định về người có liên quan để vay vốn ngân hàng cho hoạt động kinh doanh thông thường nhưng thực chất là đầu tư kinh doanh mạo hiểm, kinh doanh bất động sản.

Điều này khiến cho việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay của ngân hàng thương mại (NHTM) rất khó khăn và không khả thi, tiềm ẩn rủi ro cao đối với nhóm khách hàng này.

Chủ tịch Agribank Phạm Đức Ấn.

Về phía Agribank, ông Phạm Đức Ấn còn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc khác.

Cụ thể, do vốn điều lệ thấp nên theo quy định thì với quy mô tín dụng hiện tại, Agribank không còn đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu để tăng trưởng tín dụng vì vậy trong năm 2022, tăng trưởng tín dụng của Agribank chỉ ở mức thấp so với bình quân chung toàn hệ thống.

Hay như việc triển hai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị định 31 của Chính phủ khó triển khai trên thực tế, một phần vẫn còn bất cập giữa cơ chế với thực tiễn, một phần tâm lý e ngại của cả cán bộ ngân hàng và khách hàng, đặc biệt là khách hàng không mặn mà với chính sách này.

Bên cạnh đó, ông Ấn cũng lo ngại rằng sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp chưa kịp phục hồi thì chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát của các nền kinh tế lớn, chính sách phương Tây cấm vận Nga, khó khăn của thị trường bất động sản… đang ảnh hưởng tiêu cực ngày càng sâu hơn đối với doanh nghiệp. Vì vậy, khả năng trả nợ trong năm 2023 của doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ nợ xấu tăng cao.

Từ thực tiễn, Chủ tịch Agribank đã gửi 4 kiến nghị lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với thị trường bất động sản, Chủ tịch Agribank kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành cần có một chương trình hỗ trợ cũng như kiểm soát thị trường bất động sản để tránh khủng hoảng đối với thị trường này sẽ gây hệ lụy tiêu cực đến các ngành khác nhưng đồng thời cũng giải quyết triệt để bài toán đầu cơ, thổi giá bất động sản như thời gian vừa qua vừa gây thiệt hại cho người dân có nhu cầu nhà ở, vừa thiệt hại cho nền kinh tế trong dài hạn.

Chính phủ cần có cơ chế để kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân có hệ số sử dụng vốn huy động lớn.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Agribank cho rằng, nhà quản lý tiền tệ cần tiếp tục áp dụng cơ chế cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng có khó khăn về dòng tiền trả nợ ngân hàng.

Hai là, về gói 40.000 tỷ hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị định 31 của Chính phủ, qua thực tiễn triển khai hiệu quả không cao. Vì vậy, ông Ấn đề nghị Chính phủ, Thủ tướng xem xét trình Quốc hội chuyển đổi việc hỗ trợ gián tiếp qua lãi suất vay vốn bằng chi trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước hoặc cơ chế giảm thuế cho các đối tượng cần được hỗ trợ.

Ba là, việc cấp vốn điều lệ cho Agribank là việc rất cấp thiết để Agribank đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu cho tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm 2023 phục vụ cho nhu cầu vốn của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tam nông, Do đó, Chủ tịch Agribank kiến nghị Chính phủ cần triển khai việc tạm ứng cấp vốn điều lệ cho Agribank 6.753 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua dự toán ngân sách cấp vốn điều lệ cho Agribank.

Không thay đổi chính sách cấp tín dụng cho các thành viên trên thị trường

Thông tin thêm về tình hình hoạt động của Agribank trong năm 2022, ông Phạm Đức Ấn cho hay, từ cuối năm 2021, xác định năm 2022 là năm có nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức nên Agribank đã thống nhất chủ trương điều hành theo kịch bản khó khăn nhất.

Dự kiến đến 31/12/2022 Agribank sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chính, trong đó, tổng tài sản đạt gần 1 triệu 850 ngàn tỷ, huy động vốn gần 1 triệu 680 ngàn tỷ, tín dụng đạt 1 triệu 450 ngàn tỷ với 65% dư nợ phục vụ cho "tam nông".

Tín dụng của Agribank đã góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và hạn chế tín dụng đen.

Trong điều kiện khó khăn, Agribank đa thể hiện rõ nét vai trò của một ngân hàng thương mại nhà nước lớn trong tuân thủ pháp luật, thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ của Chính phủ, NHNN, là công cụ quan trọng của Nhà nước góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn thanh khoản của hệ thống ngân hàng, nhiều thông tin tiêu cực về các ngân hàng thương mại cổ phần, Agribank vẫn không thay đổi chính sách cấp tín dụng cho các thành viên trên thị trường, góp phần ổn định tâm lý thị trường.

Agribank cũng là ngân hàng kiểm soát việc tăng lãi suất huy động vốn để tránh tạo ra cuộc đua lãi suất, nhằm có điều kiện để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn.

Bên cạnh đó, Agribank đã tìm mọi giải pháp phù hợp để hỗ trợ khách hàng vay vốn, nhất là khách hàng bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, khách hàng là đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 31 của Chính phủ.

Đặc biệt trong tháng 12 Agribank đã dành gần 2.000 tỷ để giảm 20% lãi suất cho vay đối với đối tượng này, nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ.

Trong năm 2022, Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là triển khai thành công ngân hàng số Agribank Digital giúp khách hàng trải nghiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng từ mở tài khoản, đến gửi tiền, rút tiền và các dịch vụ ngân hàng khác thông qua nhận diện sinh trắc học và giao dịch trực tuyến, không cần vai trò của giao dịch viên.

Đây là bước đột phá để Agribank phát triển mạng lưới phục vụ tiện ích tốt nhất cho người dân ở nông thôn trong thời gian tới.