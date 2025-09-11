Trồng cây ra quả ngon, nuôi con vật lạ mắt ở trang trại đẹp như phim, trai "mắt kiếng" khiến cả làng phục lăn

Trang trại nông nghiệp sinh thái “Mộc Châu thu nhỏ” giữa lòng Hà Nội

Rời xa phố thị ồn ào, chúng tôi tìm đến một cơ sở của ChimiFarm - điểm đến du lịch sinh thái tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội (địa bàn huyện Đông Anh trước đây).

Những năm gần đây, ChimiFarm đã trở thành một điểm check-in quen thuộc với nhiều bạn trẻ bởi không gian xanh mát, trong lành, như “một Mộc Châu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội”.

Chia sẻ về lý do thành lập ChimiFarm, anh Vũ Văn Đôn, một quản lý của chuỗi nông trại nhớ lại: “Sau một thời gian làm công việc văn phòng đầy áp lực, tôi cảm thấy bế tắc.

Cho đến một lần lên huyện Mộc Châu (cũ), tỉnh Sơn La, tôi nhận thấy khí hậu nơi đây giống Đà Lạt – vùng đất nổi tiếng với dâu tây. Tôi tự hỏi, liệu Mộc Châu có thể trồng được loại quả này không? Và câu hỏi ấy đã thôi thúc tôi bước vào hành trình mới”, anh Đôn bồi hồi.

Trang trại nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch của ChimiFarm, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội (địa bàn huyện Đông Anh trước đây) đang là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều du khách. Ảnh: Lan Anh.

Cùng một vài người bạn, anh Đôn bắt tay vào thử nghiệm trồng cây dâu tây trên đất Mộc Châu.

Vạn sự khởi đầu nan, thời gian đầu, anh Đôn nhiều lần thất bại, cây chết, cây không ra quả… Không từ bỏ, anh vừa học vừa làm, vận dụng kinh nghiệm đút rúc từ những thất bại trước vào thực tế.

“Lần đầu tiên vườn dâu trồng thành công, khách du lịch đến tham quan, hái quả, tôi mới nhận ra giá trị kinh tế và tiềm năng du lịch của loại cây này,” anh nhớ lại.

Từ diện tích ban đầu, anh Đôn dần nhân rộng quy mô trồng dâu tây. Năm 2017, Chimi Farm chính thức ra đời, phát triển mạnh tại Mộc Châu, Sơn La.

Vườn dâu đều tăm tắp, sai trĩu quả đã trở thành hình ảnh "thương hiệu" của ChimiFarm. Ảnh: ChimiFarm.

Đến cuối 2018, nhận thấy nhu cầu du lịch và tiêu dùng nông sản sạch tại Hà Nội nhiều tiềm năng, anh Đôn quyết định mang mô hình “nông trại” về Thủ đô: từ bãi đá Sông Hồng, đến xã Vĩnh Thanh (trước thuộc huyện Đông Anh) và tiếp tục gặt hái kết quả tích cực.

Khác biệt với khí hậu ở Mộc Châu, khi mang cây dâu tây xuống Hà Nội, cây thường cho quả muộn hơn do điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng không hoàn toàn tương đồng. Mùa thu hoạch dâu tây ở các trang trại Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài tới cuối tháng 5 năm sau.

Đến nay, cây dâu tây vẫn là cây trồng chủ lực và xây dựng nên“thương hiệu” cho Chimi Farm.

Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu du khách quanh năm, anh Đôn đã mạnh dạn đưa thêm cây nho vào sản xuất. Kết quả vượt ngoài mong đợi: cây nho hợp khí hậu mùa hè miền Bắc, cho năng suất cao, doanh thu mỗi năm lớn và được khách hàng đón nhận.

Áp dụng quy trình trồng khoa học, bài bản, dâu, nho của ChimiFarm đạt chất lượng cao, đã được cấp chứng nhận VietGAP.

Vào mùa cao điểm thu hoạch dâu, lượng du khách đến tham quan ChimiFarm có thể lên tới 2000 - 3000 lượt khách/tuần. Ảnh: ChimiFarm.

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu du khách quanh năm, nông trại ChimiFarm còn trồng thêm nhiều loại rau củ quả theo bốn mùa như táo, ổi, thanh long… Cơ sở cũng có khu vật nuôi (thỏ, cừu, dê…), cắm trại picnic, vui chơi ngoài trời, các dịch vụ nhà hàng, quán cà-phê….

Với đa dạng các hoạt động trải nghiệm, hàng tuần, ChimiFarm đón hàng trăm lượt du khách, vào mùa cao điểm có thể lên tới 2000 - 3000 lượt khách/tuần. Đây đang là điểm đến hấp dẫn cho các gia đình, nhóm bạn trẻ đến tận hưởng không gian xanh, hòa mình vào đời sống nông thôn nhưng vẫn đầy tiện ích.

Trang trại nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, tạo thu nhập tốt hơn cho lao động nông thôn

Như nhiều mô hình khởi nghiệp nông nghiệp, Chimi Farm cũng phải đối mặt với không ít thách thức: từ bài toán đất đai, nhân công, thủ tục cấp phép, đến kỹ thuật canh tác, lựa chọn cây giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nóng ẩm miền Bắc.

Khó khăn chồng chất khi dịch Covid-19 bùng phát , nông trại vắng khách, hàng hóa không tiêu thụ được. “Cuối năm 2021, khi mở giãn cách, chúng tôi mới dần phục hồi, rồi tiếp tục phát triển vào các năm 2022–2023,” anh Đôn kể.



Chị Ngọc Anh, một du khách tham quan, trải nghiệm tại trang trại nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch Chimi Farm thích thú khi được tự tay chăm sóc đàn chuột Hamster (một loại chuột cảnh) . Ảnh: Lan Anh.

Năm 2024, bão Yagi gây ngập úng nặng, toàn bộ cơ sở vật chất hư hỏng. Anh Đôn phải gác lại mọi kế hoạch để tập trung phục hồi. Dẫu vậy, ý chí kiên cường và tinh thần sáng tạo đã giúp Chimi Farm không chỉ tồn tại, mà còn phát triển hơn.

Điểm đặc biệt khiến Chimi Farm hút khách chính là sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm du lịch. Không chỉ hái quả tại vườn, du khách còn được tham gia các hoạt động như cho thỏ, dê, cừu ăn; chụp ảnh tại vườn hoa rực rỡ; cắm trại picnic; học cách làm sữa chua dâu...

Chị Ngọc Anh, một du khách, cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi là nông trại của ChimiFarm rất rộng, nhiều loại cây và vật nuôi. Đây là nơi lý tưởng để gia đình thư giãn cuối tuần. Tôi chắc chắn sẽ quay lại.”

Chimi Farm không chỉ dừng ở việc sản xuất và bán nông sản, mà còn hướng tới thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Anh Đôn nhấn mạnh: “Người tiêu dùng giờ không cần ăn nhiều, mà cần ăn sạch. Những sản phẩm không an toàn chắc chắn sẽ bị đào thải. Chimi Farm kiên định sản xuất sạch, để khách vừa trải nghiệm, vừa yên tâm khi sử dụng sản phẩm.”

Nông sản của ChimiFarm được canh tác theo quy trình đạt chuẩn VietGAP. Ảnh: Lan Anh.

Trong tầm nhìn tương lai, Chimi Farm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình nhưng theo hướng tối ưu hóa chất lượng thay vì chạy theo diện tích. “Quan trọng là khách có trải nghiệm tốt nhất. Chúng tôi dự kiến mở rộng ra các thành phố lớn, đáp ứng nhu cầu vui chơi lành mạnh gắn với nông nghiệp xanh,” anh Đôn chia sẻ.

Mô hình làm nông trại kết hợp du lịch của ChimiFarm phát triển đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn. Theo anh Đôn, cơ sở của ChimiFarm tại Vĩnh Thanh đang tạo việc làm cho 30 lao động, với mức lương từ 8-15 triệu đồng/người/tháng.

Tại ChimiFarm, đội ngũ công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ thuật sản xuất, kỹ năng giao tiếp, phục vụ nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước.

Anh Đinh Văn Thọ, một công nhân đã gắn bó với nông trại lâu năm, cho biết: “Tại nông trại, chúng tôi được chỉ dẫn bài bản từ khâu ghép cành, cắt lá, chăm sóc nho, dâu để đạt chất lượng, sản lượng tốt nhất. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là được trò chuyện với du khách, giải thích cách chăm sóc cây. Vừa làm nông, vừa làm du lịch, đó là trải nghiệm thú vị.”



Có những người đã quen sử dụng các ứng dụng để giao tiếp với khách du lịch nước ngoài. Như cô Cao Thị Thu, công nhân tại ChimiFarm cơ sở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội (địa bàn huyện Đông Anh cũ) dù đã gần 60 tuổi vẫn thành thạo dùng Google dịch để giao tiếp với khách nước ngoài.



“Mỗi ngày tôi cắt cỏ, tỉa nho, mùa dâu thì cấy dâu. Nhiều khách quan tâm hỏi thăm, khiến công việc bớt vất vả. Có cả khách nước ngoài trò chuyện, tôi cũng dùng Google dịch để chia sẻ lại với họ, tôi thấy rất vui,” cô kể.