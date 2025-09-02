Chủ đề nóng

Trồng thứ quả lắm mắt, nông dân Hải Phòng thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha

Nguyễn Đại Thứ ba, ngày 02/09/2025 12:37 GMT+7
Sau khi hợp nhất, thành phố Hải Phòng có diện tích cây ăn quả khá lớn (28.730 ha), trong đó khu vực Tây Hải Phòng có 21.780 ha, khu vực Đông Hải Phòng là 6.950 ha. Trong đó, có khoảng 1.050 ha trồng na. Sản lượng na năm 2025 ước đạt 16.000 tấn, cho thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha.
Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, nông dân các vùng trồng na trên địa bàn thành phố Hải Phòng tập trung thu hoạch na bở, na dai tại các vùng trồng na chuyên canh.

Đến nay, một số vùng trồng na ở khu vực Đông Hải Phòng đã thu hoạch xong. Một số vườn na ở khu vực Tây Hải Phòng tiếp tục thu hoạch trong những ngày tới. Dự kiến thu đến hết tháng 11/2025 sẽ hết niên vụ na. Năng suất na dai đạt 10 tấn/ha trở lên, na bở đạt 6 - 7 tấn/ha...

Nông dân các vùng trồng na đều bán được giá cao, nhất là na bở giá từ 100.000 đồng/kg trở lên, na dai 35.000 - 40.000 đồng/kg. Nông dân trồng na có thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng, sau khi hợp nhất, thành phố Hải Phòng có diện tích cây ăn quả khá lớn (28.730 ha), trong đó khu vực Tây Hải Phòng có 21.780 ha, khu vực Đông Hải Phòng là 6.950 ha. Trong đó có khoảng 1.050 ha trồng na. Sản lượng na năm 2025 ước đạt 16.000 tấn.

Na bở An Sơn – Liên Khê (Hải Phòng) giảm sản lượng nhưng được giá, thương lái bao tiêu tận vườn bao nhiêu cũng hết. Ảnh ND.
Na dai được trồng tập trung chủ yếu ở vùng đồi của các phường Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Chí Linh ở khu vực Tây Hải Phòng. Na bở được trồng tập trung ở phường Lưu Kiếm, xã Việt Khê của khu vực Đông Hải Phòng.

Theo phản ánh của nông dân các vùng trồng na, niên vụ năm nay phần lớn vườn trồng đều được mùa do thời tiết thuận lợi. Vì vậy, chất lượng na hơn hẳn những năm trước, quả to, ngọt, thơm, hình thức đẹp.

Tuy nhiên, ở một số địa phương khu vực Đông Hải Phòng như phường Lưu Kiếm, xã Việt Khê mặc dù năng suất cây trồng đạt cao nhưng sản lượng lại giảm do ảnh hưởng của bão Yagi khiến nhiều vườn na bị hỏng cây, phải trồng lại.

Na bở An Sơn và Liên Khê thuộc xã Liên Khê, TP Thuỷ Nguyên cũ nay là phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng mới có giá bán tại vườn tăng cao so với vụ trước, nhưng sản lượng lại giảm đáng kể do ảnh hưởng của bão Yagi năm 2024. Ảnh ND.

Tại các vùng trồng na, sản phẩm trồng theo tiêu chuẩn VietGAP hiện nay chiếm 20 - 30% tổng diện tích. Các sản phẩm này đều được các siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn đặt hàng. Nhiều diện tích trồng na truyền thống cũng đều có thương lái thu mua tại vườn.

