Để giúp hội viên nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh thành lập mới nhiều mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp này đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần thúc đẩy liên kết, phát triển sản xuất hàng hóa tại địa phương.

Hiệu quả từ các mô hình

Tại xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa), sau khi rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, năm 2021, hội nông dân xã đã chọn thôn Sơn Nghiệp để thành lập 1 chi hội nghề nghiệp cây ăn trái và 1 tổ hội nghề nghiệp trồng quýt đường với 26 hội viên tham gia.

Hiện nay, các thành viên của 2 chi, tổ hội này đã phát triển diện tích trồng lên gần 100ha, với 6 sản phẩm cây ăn trái đạt OCOP 3 sao.

Ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Thành Tây cho hay: Sau khi tham gia tổ hội, các thành viên được chuyển giao khoa học, kỹ thuật, được hỗ trợ vốn vay để đầu tư cây giống, phân bón, cải tạo đất... sản xuất chuyên canh.

Cũng trên diện tích ấy, nhưng khi đã có chung một nguồn cung, sản phẩm các loại trái cây của tổ hội trở thành hàng hóa có tính cạnh tranh cao với đầu ra ổn định.

Để duy trì, phát triển làng nghề truyền thống, Hội Nông dân huyện Tuy An đã đứng ra thành lập chi hội nghề nghiệp đan đát tại xã An Định.

Theo nguyên tắc 5 tự (tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và 5 cùng (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi), đến nay, chi hội đã tập hợp được 18 thành viên tham gia, mỗi tháng sản xuất và tiêu thụ được hơn 500 sản phẩm.

“Nếu như trước đây, khi làm độc lập, mỗi hộ gia đình sẽ tự sản xuất riêng lẻ, thiếu kết nối trong tiêu thụ sản phẩm, còn từ khi vào chi hội, chúng tôi được hỗ trợ vốn để mở rộng quy mô nhà xưởng, áp dụng thiết bị máy móc vào sản xuất nên các sản phẩm tre ngày càng sắc nét, mẫu mã đa dạng.

Hiện sản phẩm từ tre đan của chi hội đã được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 và có 8 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao”, chị Bùi Thị Minh Nguyệt, thành viên của chi hội nghề nghiệp đan đát phấn khởi chia sẻ.

Tương tự, ông Đỗ Duy Phong cùng 5 nông dân khác ở xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đã góp vốn, thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) với tổng diện tích khoảng 5.000m2.

Ông Phong cho biết: Từ nguồn vốn cá nhân, tôi cùng các thành viên đã vay thêm vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để triển khai mô hình; đồng thời cùng nhau học kỹ thuật nuôi, cách làm đất, sử dụng nguồn nước, khử trùng… ở những nơi khác.

Hiện với giá bán ốc bươu đen (ốc nhồi) từ 70.000-80.000 đồng/kg (kích cỡ 30-40 con/kg), đem lại nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng/hộ/năm.

Tiếp tục định hướng, nhân rộng

Hiện nay, sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia, nhất là đối với nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Phú Yên thăm mô hình tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) mang lại hiệu quả cao ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk). Ảnh: NGỌC HÂN.

Qua đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp theo Nghị quyết 04 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, từ năm 2019 đến nay, các cấp hội đã thành lập được 99 chi hội và 497 tổ hội nghề nghiệp với hơn 7.500 thành viên; 46 HTX nông nghiệp, 4 HTX phi nông nghiệp và 20 tổ hợp tác nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Xuân cho biết: Sau khi được thành lập, các chi, tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện đã hoạt động hiệu quả, trở thành nơi liên kết, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tìm kiếm đầu ra ổn định cho từng sản phẩm.

Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với cơ quan chuyên môn tạo nguồn vốn vay ưu đãi; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng các mô hình mẫu, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Tuy nhiên, theo ông Kim, vẫn còn những tồn tại trong xây dựng và hoạt động của chi, tổ hội nghề nghiệp. Đó là mô hình tổ hội gắn với tổ hợp tác, HTX trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương chưa nhiều, sức lan tỏa để nhân rộng mô hình chưa cao.

Việc sản xuất sản phẩm sạch, an toàn, xây dựng và duy trì được thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn. Việc tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm vẫn là bài toán khó vì kinh phí hỗ trợ cho các chi, tổ hội còn hạn chế…

Theo ông Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, qua đó góp phần nâng cao tư duy tự lực, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hội viên, tăng khả năng dẫn dắt đông đảo nông dân cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; thúc đẩy việc hình thành, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

“Cùng với việc tăng cường tuyên truyền về xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, các cấp hội cần hỗ trợ pháp lý cho các chi, tổ hội trong việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; đồng thời tổ chức tập huấn về kỹ thuật sản xuất, tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ; phối hợp với các ngân hàng giúp các chi, tổ hội tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Theo: Báo Phú Yên