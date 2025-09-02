Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà nông
Thứ ba, ngày 02/09/2025 06:07 GMT+7

Nông dân TPHCM nuôi con gì chả tốn tiền mua thức ăn, sản phẩm bổ dưỡng đạt 3 sao OCOP, thu về 500 triệu/năm

+ aA -
Vân Nguyễn Thứ ba, ngày 02/09/2025 06:07 GMT+7
Ông Lâm Quang Long, nông dân xã Bình Châu, TP HCM (trước sáp nhập thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với quyết tâm táo bạo, đã chuyển đổi toàn bộ trang trại của mình sang nuôi nai lấy nhung, một hướng đi mới lạ nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, doanh thu hơn 500 triệu đồng mỗi năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ông Lâm Quang Long, một nông dân của xã Bình Châu, TP HCM (hình thành từ việc sáp nhập xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), đã gặt hái thành công từ mô hình trang trại nuôi nai lấy nhung, một hướng đi hoàn toàn mới ở vùng đất này.

Từ vườn rau, đàn lợn đến doanh thu 500 triệu đồng từ nuôi nai lấy nhung

Ông Long chia sẻ, trước kia, cuộc sống của gia đình gắn liền với những thửa đất trồng rau màu và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Làm mãi chỉ đủ ăn, năm nào được mùa, không dịch bệnh thì có dư chút đỉnh, chứ nói làm giàu là điều không thể. Những rủi ro về dịch bệnh và biến động thị trường luôn là nỗi lo thường trực, khiến kinh tế gia đình khó mà phát triển.

Bước ngoặt đến với ông trong một lần tình cờ biết đến mô hình nuôi nai lấy nhung.

Nhận thấy tiềm năng kinh tế to lớn, ông Long đã mạnh dạn bàn bạc với gia đình và quyết định vay mượn để mua 2 cặp nai giống về nuôi thử nghiệm.


Ông Lâm Quang Long, nông dân xã Bình Châu, TPHCM mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) với quyết tâm táo bạo, anh đã chuyển đổi toàn bộ trang trại của mình sang nuôi nai lấy nhung. Ảnh: ĐVCC

Bỏ lại sau lưng những lời can ngăn, ông Long bắt đầu hành trình khởi nghiệp đầy mạo hiểm với vốn liếng ban đầu chỉ vỏn vẹn 4 con nai.

Sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với niềm tin mãnh liệt đã giúp ông vượt qua những khó khăn ban đầu. Sau gần 9 năm gắn bó với nghề, từ 4 con nai ban đầu, đàn nai đã phát triển lên hơn 20 con.

Trong đó đàn nai đực luôn duy trì trên 10 con để lấy nhung và khoảng 10 con nai cái để sinh sản. Sự tăng trưởng ổn định này là minh chứng rõ rệt cho sự đúng đắn trong quyết định chuyển đổi vật nuôi của ông.

Với quy mô đàn nai hiện tại, mỗi năm trang trại của ông Long cung cấp ra thị trường trên 30 kg nhung. Giá bán nhung nai dao động khoảng 15 triệu đồng/kg.

Ngoài ra, việc bán hàng chục con nai giống cũng đóng góp thêm vào tổng doanh thu, nâng con số này lên hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

"Nhờ thu nhập từ bán nhung, bán nai giống, mỗi năm gia đình tôi thu hơn 500 triệu đồng. So với trồng lúa, trồng rau, nuôi lợn như ngày trước thì giá trị kinh tế gấp hàng chục lần. Nhờ con nai mà gia đình tôi khá lên, mà nuôi con này cũng dễ, chi phí thức ăn thấp... nên cũng dễ làm", ông Long chia sẻ.

Mỗi năm, một con nai đực trưởng thành có thể cho khoảng 5 kg nhung, với chu kỳ thu hoạch chỉ trong vòng 75 ngày.

Sản phẩm nhung nai ngâm mật ong của ông Long được công nhận OCOP 3 sao năm 2024. Ảnh: ĐVCC

Ông Long cho biết: “Nguồn thức ăn cho nai dồi dào và sẵn có tại nông thôn, chủ yếu là cỏ và lá cây, giúp giảm đáng kể chi phí chăn nuôi. Điều này khiến mô hình nuôi nai trở thành một lựa chọn kinh tế hiệu quả, đặc biệt cho những hộ gia đình ít vốn đầu tư vào thức ăn chăn nuôi công nghiệp”.

Nhung nai, giá trị dươc liệu quý hiếm và đầu ra ổn định

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, nhung nai còn là một dược liệu quý. Theo y học hiện đại, nhung nai chứa nhiều thành phần hóa học có lợi như canxi cacbonat, protid, kích tố và hơn 17 loại acid amin.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhung nai giúp tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện tinh thần, giúp vết thương mau lành, tăng cường ăn ngủ và hỗ trợ chuyển hóa tốt hơn.

Trong y học cổ truyền, nhung nai được xem là vị thuốc quý có tác dụng sinh tinh, bổ tủy, ích huyết, chữa các chứng hư tổn cơ thể, di tinh, liệt dương.

Với mô hình nuôi nai lấy nhung, mỗi năm, một con nai đực trưởng thành có thể cho khoảng 5 kg nhung, với chu kỳ thu hoạch chỉ trong vòng 75 ngày. Ảnh: ĐVCC

Đây là lý do từ lâu, các thầy thuốc Đông y ở Trung Quốc và Nhật Bản đã dùng nhung như một vị thuốc bồi bổ, giúp cơ thể lâu già và chống co giật.

“Nhờ những công dụng tuyệt vời này, sản phẩm nhung nai luôn có đầu ra ổn định. Nhung nai chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm làm ra luôn dễ bán, thậm chí có thời điểm còn không đủ hàng để cung cấp cho khách", ông Long khẳng định.

Mặc dù mang lại nguồn thu không nhỏ và phù hợp với những hộ ít đất nông nghiệp, nghề nuôi nai cũng có những thách thức ban đầu.

Chi phí con giống khá cao và phải sau 2-3 năm mới có thu nhập. Tuy nhiên, nếu có vốn đầu tư, nuôi nai là một mô hình hiệu quả vì nguồn thức ăn dồi dào và dễ kiếm.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Châu TP HCM cho biết: “Thành công của anh Lâm Quang Long không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân. Hàng năm, trang trại của anh đã đón tiếp hơn 500 lượt khách từ khắp các tỉnh thành đến tham quan, học hỏi và liên hệ mua nhung nai cũng như con giống. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia quảng bá xúc tiến thương mại khắp các tỉnh thành, với những nỗ lực không ngừng, sản phẩm nhung nai ngâm mật ông được công nhận OCOP 3 sao”.

Tham khảo thêm

Nuôi con động vật 'khổng lồ' nhất trong họ cá chép, nông dân nơi này ở Kiên Giang bán 200.000 đồng/kg

Nuôi con động vật "khổng lồ" nhất trong họ cá chép, nông dân nơi này ở Kiên Giang bán 200.000 đồng/kg

Con động vật 'siêu to khổng lồ' này anh nông dân Bạc Liêu nuôi thành công trong bể kính, bán 460.000 đồng/kg

Con động vật "siêu to khổng lồ" này anh nông dân Bạc Liêu nuôi thành công trong bể kính, bán 460.000 đồng/kg

Con vật khổng lồ này là chim mà nuôi như gà, ông nông dân Bạc Liêu bán 1 con giống cao nhất 2,8 triệu đồng

Con vật khổng lồ này là chim mà nuôi như gà, ông nông dân Bạc Liêu bán 1 con giống cao nhất 2,8 triệu đồng

Người dân Đắk Lắk bàn giao con động vật khổng lồ này cho ngành chức năng để nuôi bảo tồn

Người dân Đắk Lắk bàn giao con động vật khổng lồ này cho ngành chức năng để nuôi bảo tồn

Nuôi con vật 'to lớn lộc ngộc', nông dân Vĩnh Long cứ bán một con là có 3 triệu đồng

Nuôi con vật "to lớn lộc ngộc", nông dân Vĩnh Long cứ bán một con là có 3 triệu đồng
6

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)

Mô hình trồng chanh đã giúp các nhà vườn của Bình Hòa Nam - xã từng thuộc diện nghèo nhất nhì tỉnh Long An (cũ), nay là xã Đức Huệ (sáp nhập từ xã Bình Hòa Bắc, Bình Thành, Bình Hòa Nam), tỉnh Tây Ninh (mới) vươn lên làm giàu.

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Nhà nông
Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Nhà nông
Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng

Nhà nông
Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng

Đám mây đối lưu khổng lồ sắp gây mưa cho Hà Nội, thời tiết Hà Nội ngày 2/9 khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Nhà nông
Đám mây đối lưu khổng lồ sắp gây mưa cho Hà Nội, thời tiết Hà Nội ngày 2/9 khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Đọc thêm

U23 Singapore mang sao gốc Nhật đấu U23 Việt Nam
Thể thao

U23 Singapore mang sao gốc Nhật đấu U23 Việt Nam

Thể thao

Tối 1/9, đội tuyển U23 Singapore do HLV Firdaus Kassim dẫn dắt đã có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng bước vào hành trình tranh tài tại bảng C – Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026.

Hẹn ước dang dở của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh trước khi qua đời
Văn hóa - Giải trí

Hẹn ước dang dở của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh trước khi qua đời

Văn hóa - Giải trí

Hẹn ước còn dang dở của NSƯT Ngọc Trinh, những dự định nghệ thuật chưa kịp thực hiện trước khi chị qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Cô gái trẻ thoát nguy cơ đột quỵ nhờ cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo
Xã hội

Cô gái trẻ thoát nguy cơ đột quỵ nhờ cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo

Xã hội

Đi khám sức khỏe khi đau đầu, run tay, cô gái trẻ tá hỏa khi biết mình có túi phình mạch não nguy hiểm, nguy cơ vỡ gây đột quỵ nếu không được can thiệp.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà kho bỏ hoang; phá sòng bạc lớn, bắt giữ 50 đối tượng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà kho bỏ hoang; phá sòng bạc lớn, bắt giữ 50 đối tượng

Pháp luật

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà kho bỏ hoang; cảnh sát phá sòng bạc lớn, bắt giữ 50 đối tượng; khởi tố người đàn ông gây ra vụ cháy lớn ở Cà Mau... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết
Bạn đọc

Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết

Bạn đọc

Nhiều người sau kết hôn hoặc chuyển nơi ở có nhu cầu nhập hộ khẩu về nhà chồng, vợ hoặc người thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ điều kiện, hồ sơ và thủ tục cần thiết. Dưới đây là phân tích của luật sư để làm rõ những nội dung này.

Cơ đồ Việt Nam: 80 năm rực rỡ dưới ngọn cờ độc lập
Tin tức

Cơ đồ Việt Nam: 80 năm rực rỡ dưới ngọn cờ độc lập

Tin tức

Chưa bao giờ trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta lại có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế rực rỡ như hôm nay.

Phía sau Đại lễ 2/9: Những “chiến sĩ áo xanh” lặng thầm giữ sạch phố phường
Ảnh

Phía sau Đại lễ 2/9: Những “chiến sĩ áo xanh” lặng thầm giữ sạch phố phường

Ảnh

Trong khi cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hòa mình trong không khí tưng bừng của các cuộc diễu binh - diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, vẫn có những người lặng thầm làm việc để mang lại sạch đẹp cho phố phường. Đó là những công nhân vệ sinh môi trường – những “chiến sĩ áo xanh” thầm lặng giữa ngày hội non sông.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Ảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Ảnh

Tối ngày 1/9, concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Bức tranh hội tụ của cả dân tộc tại Ba Đình
Tin tức

LIVE
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Bức tranh hội tụ của cả dân tộc tại Ba Đình

Tin tức

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày Quốc khánh 2/9 bắt đầu ló rạng trên Quảng trường Ba Đình, cả một Việt Nam thu nhỏ dường như đã hội tụ về đây. Từ những người thương bệnh binh đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc, các khối diễu hành nông dân, doanh nhân, đến dàn nghệ sĩ nổi tiếng và những khối khí tài quân sự hiện đại nhất. Tất cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc, một bản giao hưởng của sức mạnh, văn hóa và niềm tự hào dân tộc trong thời khắc thiêng liêng.

Mẹ chồng bệnh nặng nhưng vẫn cố giấu, đến khi đưa đi viện, bác sĩ nói một câu mà vợ chồng tôi ly hôn
Gia đình

Mẹ chồng bệnh nặng nhưng vẫn cố giấu, đến khi đưa đi viện, bác sĩ nói một câu mà vợ chồng tôi ly hôn

Gia đình

Nghĩ đến những lời trách móc cay nghiệt của chồng, trái tim tôi lại tan nát.

Các kiểu 'đốt thời gian' trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9
Xã hội

Các kiểu "đốt thời gian" trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Xã hội

Đi sớm "xí chỗ" đẹp để có thể tận mắt chứng kiến những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, nhiều người có những kiểu "đốt thời gian" đặc biệt trong khi chờ đợi.

'Concert quốc gia” tại Mỹ Đình: Những màn đại cảnh gây choáng ngợp, màn hát Quốc ca 'có một không hai'
Văn hóa - Giải trí

"Concert quốc gia” tại Mỹ Đình: Những màn đại cảnh gây choáng ngợp, màn hát Quốc ca "có một không hai"

Văn hóa - Giải trí

Concert "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã mang đến cho khán giả cảm giác choáng ngợp và màn hát Quốc ca "có một không hai".

Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh
Tin tức

Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh

Tin tức

Sáng 1/9, nhân viên một nhà hàng trên phố Hàng Khay, Hà Nội, đổ nước dọn vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh, khiến cơ sở này bị chính quyền nhắc nhở.

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói
Gia đình

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói

Gia đình

Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch đặc biệt này thường sở hữu trí tuệ sắc bén và sự nhạy bén bẩm sinh, có khả năng học tập vượt trội.

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin
Thế giới

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Thế giới

Sau một thời gian dài không xuất hiện trên truyền thông, hôm nay 1/9 cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bất ngờ trả lời phỏng vấn báo chí Nga.

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Quân Chiêm Thành tiến đánh Châu Hóa hai lần và khiến vua Lê Nhân Tông phải vài lần phát binh, đỉnh điểm là năm 1446, khi quân Đại Việt thắng lớn trong cuộc tiến công Chiêm Thành, bắt sống được cả vua Chiêm và lập vua Chiêm mới lên thay. Ngoài ra vào năm 1448, ông cũng sáp nhập đất của xứ Bồn Man vào lãnh thổ Đại Việt.

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Media

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Media

Chiều tối 1/9, khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào sáng mai 2/9. Một cựu chiến binh đã đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội để được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng này.

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”
Thể thao

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”

Thể thao

BLV Quang Huy rất kỳ vọng bộ đôi Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên sẽ cùng thi đấu trên ĐT Việt Nam, tái đấu ĐT Malaysia vào năm 2026.

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng
Media

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng

Media

Dưới cơn mưa nặng hạt chiều 1/9, những cựu binh từng trải qua thời "mưa bom bão đạn" đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ về khoảnh khắc khiến họ xúc động khi chứng kiến đất nước tự do, hòa bình với Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9
Tin tức

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9

Tin tức

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP Hà Nội tổ chức gặp mặt tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, thương binh và chiến sĩ cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với những hy sinh vì Tổ quốc.

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công
Thế giới

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/9 thề sẽ trả đũa bằng cách ra lệnh thực hiện thêm nhiều đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga sau khi Moscow phát động cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền bắc và miền nam Ukraine trong đêm 31/8 khiến gần 60.000 hộ gia đình mất điện.

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào năm thứ mười bảy của Trung Hoa Dân Quốc, Tôn Điện Anh được bổ nhiệm làm chỉ huy của đoàn quân 12 thuộc Tập đoàn quân số 6 của Quân đội Cách mạng Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thế giới

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Thể thao

Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?; HLV Ten Hag bị sa thải; Georgina Rodriguez rạng rỡ trên thảm đỏ; Sancho sắp gia nhập Aston Villa; M.U đạt thoả thuận mua Senne Lammens.

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ
Xã hội

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Xã hội

Sau hơn nửa thế kỷ, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, nhận ảnh của 2 người con trai đã hy sinh. Mẹ Hồ Thị Tứ nghẹn ngào, xúc động, đôi tay gầy của mẹ rung lên chạm vào tấm ảnh như thể các con của mẹ đã về.

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé
Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé

Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” đã cán mốc 390 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhanh hơn cả “Nhà bà Nữ” (11 ngày), “Lật mặt 7: Một điều ước” (14 ngày) và “Bố già” (16 ngày).

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9
Xã hội

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Xã hội

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách đã tìm về bản Kiến Xương, xã Bình Thuận (tỉnh Sơn La) để chiêm ngưỡng và lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp trên tuyến đường cờ Tổ quốc độc đáo, uốn lượn giữa đồi chè xanh mướt.

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân
Thế giới

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân

Thế giới

Quân đội Ukraine vừa mở một đợt phản công phối hợp nhằm phá vỡ đà tiến của Nga ở mặt trận Novopavlivka, miền tây Donetsk. Chỉ trong vài ngày, nhiều khu định cư đã được giải phóng, chiến tuyến thay đổi và các cuộc tập kích bằng UAV được tuyên bố là đã đánh sập nhiều cứ điểm của Nga – và đây mới chỉ là khởi đầu, theo Euromaidanpress.

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng
Thế giới

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng

Thế giới

Chiều ngày 1/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

3

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

4

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

5

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)