Ông Lâm Quang Long, một nông dân của xã Bình Châu, TP HCM (hình thành từ việc sáp nhập xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), đã gặt hái thành công từ mô hình trang trại nuôi nai lấy nhung, một hướng đi hoàn toàn mới ở vùng đất này.

Từ vườn rau, đàn lợn đến doanh thu 500 triệu đồng từ nuôi nai lấy nhung

Ông Long chia sẻ, trước kia, cuộc sống của gia đình gắn liền với những thửa đất trồng rau màu và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Làm mãi chỉ đủ ăn, năm nào được mùa, không dịch bệnh thì có dư chút đỉnh, chứ nói làm giàu là điều không thể. Những rủi ro về dịch bệnh và biến động thị trường luôn là nỗi lo thường trực, khiến kinh tế gia đình khó mà phát triển.

Bước ngoặt đến với ông trong một lần tình cờ biết đến mô hình nuôi nai lấy nhung.

Nhận thấy tiềm năng kinh tế to lớn, ông Long đã mạnh dạn bàn bạc với gia đình và quyết định vay mượn để mua 2 cặp nai giống về nuôi thử nghiệm.





Ông Lâm Quang Long, nông dân xã Bình Châu, TPHCM mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) với quyết tâm táo bạo, anh đã chuyển đổi toàn bộ trang trại của mình sang nuôi nai lấy nhung. Ảnh: ĐVCC

Bỏ lại sau lưng những lời can ngăn, ông Long bắt đầu hành trình khởi nghiệp đầy mạo hiểm với vốn liếng ban đầu chỉ vỏn vẹn 4 con nai.

Sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với niềm tin mãnh liệt đã giúp ông vượt qua những khó khăn ban đầu. Sau gần 9 năm gắn bó với nghề, từ 4 con nai ban đầu, đàn nai đã phát triển lên hơn 20 con.

Trong đó đàn nai đực luôn duy trì trên 10 con để lấy nhung và khoảng 10 con nai cái để sinh sản. Sự tăng trưởng ổn định này là minh chứng rõ rệt cho sự đúng đắn trong quyết định chuyển đổi vật nuôi của ông.

Với quy mô đàn nai hiện tại, mỗi năm trang trại của ông Long cung cấp ra thị trường trên 30 kg nhung. Giá bán nhung nai dao động khoảng 15 triệu đồng/kg.

Ngoài ra, việc bán hàng chục con nai giống cũng đóng góp thêm vào tổng doanh thu, nâng con số này lên hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

"Nhờ thu nhập từ bán nhung, bán nai giống, mỗi năm gia đình tôi thu hơn 500 triệu đồng. So với trồng lúa, trồng rau, nuôi lợn như ngày trước thì giá trị kinh tế gấp hàng chục lần. Nhờ con nai mà gia đình tôi khá lên, mà nuôi con này cũng dễ, chi phí thức ăn thấp... nên cũng dễ làm", ông Long chia sẻ.

Mỗi năm, một con nai đực trưởng thành có thể cho khoảng 5 kg nhung, với chu kỳ thu hoạch chỉ trong vòng 75 ngày.

Sản phẩm nhung nai ngâm mật ong của ông Long được công nhận OCOP 3 sao năm 2024. Ảnh: ĐVCC

Ông Long cho biết: “Nguồn thức ăn cho nai dồi dào và sẵn có tại nông thôn, chủ yếu là cỏ và lá cây, giúp giảm đáng kể chi phí chăn nuôi. Điều này khiến mô hình nuôi nai trở thành một lựa chọn kinh tế hiệu quả, đặc biệt cho những hộ gia đình ít vốn đầu tư vào thức ăn chăn nuôi công nghiệp”.

Nhung nai, giá trị dươc liệu quý hiếm và đầu ra ổn định

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, nhung nai còn là một dược liệu quý. Theo y học hiện đại, nhung nai chứa nhiều thành phần hóa học có lợi như canxi cacbonat, protid, kích tố và hơn 17 loại acid amin.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhung nai giúp tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện tinh thần, giúp vết thương mau lành, tăng cường ăn ngủ và hỗ trợ chuyển hóa tốt hơn.

Trong y học cổ truyền, nhung nai được xem là vị thuốc quý có tác dụng sinh tinh, bổ tủy, ích huyết, chữa các chứng hư tổn cơ thể, di tinh, liệt dương.

Với mô hình nuôi nai lấy nhung, mỗi năm, một con nai đực trưởng thành có thể cho khoảng 5 kg nhung, với chu kỳ thu hoạch chỉ trong vòng 75 ngày. Ảnh: ĐVCC

Đây là lý do từ lâu, các thầy thuốc Đông y ở Trung Quốc và Nhật Bản đã dùng nhung như một vị thuốc bồi bổ, giúp cơ thể lâu già và chống co giật.

“Nhờ những công dụng tuyệt vời này, sản phẩm nhung nai luôn có đầu ra ổn định. Nhung nai chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm làm ra luôn dễ bán, thậm chí có thời điểm còn không đủ hàng để cung cấp cho khách", ông Long khẳng định.

Mặc dù mang lại nguồn thu không nhỏ và phù hợp với những hộ ít đất nông nghiệp, nghề nuôi nai cũng có những thách thức ban đầu.

Chi phí con giống khá cao và phải sau 2-3 năm mới có thu nhập. Tuy nhiên, nếu có vốn đầu tư, nuôi nai là một mô hình hiệu quả vì nguồn thức ăn dồi dào và dễ kiếm.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Châu TP HCM cho biết: “Thành công của anh Lâm Quang Long không chỉ dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân. Hàng năm, trang trại của anh đã đón tiếp hơn 500 lượt khách từ khắp các tỉnh thành đến tham quan, học hỏi và liên hệ mua nhung nai cũng như con giống. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia quảng bá xúc tiến thương mại khắp các tỉnh thành, với những nỗ lực không ngừng, sản phẩm nhung nai ngâm mật ông được công nhận OCOP 3 sao”.