Người mẫu Andrea Aybar và ca sĩ Chi Dân

Ngày 14/11/2024, Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Andrea Aybar (còn gọi là Nguyễn Thị An hay An "Tây"), Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea Aybar bị khởi tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Người mẫu Andrea Aybar. (Ảnh: TL)

Theo cảnh sát, người mẫu Andrea Aybar bị bắt khi đang tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP Thủ Đức. Kiểm tra trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy ma túy do nữ người mẫu tàng trữ.

Ca sĩ Chi Dân bị cảnh sát bắt giữ tại một địa điểm ở quận Tân Bình cùng một số người khác. Trong đó, nam ca sĩ bị cáo buộc có vai trò tổ chức.

Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt, chính Andrea Aybar từng khẳng định cô tiếc nuối những tháng ngày "ham chơi" do nổi tiếng quá sớm, đang thay đổi mình mỗi ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn: "Theo thời gian, tôi có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Trước đây, tôi từng vung tiền, đi bar không tiếc, chỉ sợ tiền "bị mốc", để rồi hôm sau lại ăn mì gói.

Tôi thuê một ngôi nhà ở TP.HCM. Tại đây, tôi nghĩ các ý tưởng và chăm chỉ làm việc. Tôi biết mình không thể trở lại thời hoàng kim, nhưng tôi vẫn có nhiều khán giả yêu quý, có nhiều cơ hội trong công việc. Giờ tôi quyết định không tụ tập, chỉ tập trung vào làm việc và tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội" – cô chia sẻ.

Chi Dân tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: FBNV)

Chi Dân cũng bày tỏ sự quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ trong một buổi livestream vào tháng 4/2023: "Chi Dân hứa bản thân sẽ thay đổi trở thành 1 con người khác tốt đẹp hơn. Chi Dân xin hứa sẽ sống thật nghiêm túc với nghề với đời với tất cả khán giả. Hi vọng tất cả mọi người bỏ qua và thông cảm cho Chi Dân để Chi dân quay lại lần này.

Chi Dân hứa sẽ hát và ra thật nhiều ca khúc thật hay để gửi đến khán giả, những người đã luôn tin tưởng và thương yêu Chi Dân".

Diễn viên Lệ Hằng

Tháng 4/2023, lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Diễn viên Lệ Hằng thời trẻ và tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: TL)

Lệ Hằng từng theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh và sớm trở nên nổi tiếng với hàng loạt vai diễn, trong đó nổi bật là vai Hoài Thatcher trong bộ phim “Xin hãy tin em”.

Đây là tác phẩm nổi tiếng một thời xoay quanh cuộc sống sinh viên ở một ký túc xá. Hoài Thatcher vốn nổi loạn, “ăn chơi đua đòi” cá tính mạnh mẽ hơn bạn bè cùng trang lứa.

Sau “Xin hãy tin em” lên sóng năm 1997, Lệ Hằng tham gia loạt dự án khác như: Những ngọn nến trong đêm (phần 1), Chuyện phố phường, Cổ cồn trắng, Phi đội chuồn chuồn... Sau đó, cô rời khỏi lĩnh vực nghệ thuật.

Diễn viên Hữu Tín

Năm 2022, nghệ sĩ Hữu Tín bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng chất cấm trong căn hộ cùng một số người bạn. Sau đó, Hữu Tín nhận bản án 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng ma túy.

Diễn viên Hữu Tín tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: FBNV)

Tại tòa, Hữu Tín khai sử dụng ma túy do tò mò. Dù biết ma túy tác hại lớn đến sức khỏe nhưng do có uống bia rượu, nghe nói về ma túy nên đã tò mò sử dụng, không kiềm chế được.

Trước khi vướng vòng lao lý, Hữu Tín là nghệ sĩ hài được khán giả yêu mến, đắt show sân khấu, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, khi dính vào ma túy, Hữu Tín bị khán giả lên án, tẩy chay mạnh mẽ.

Châu Việt Cường

Tháng 3/2019, ca sĩ Châu Việt Cường lĩnh án 13 năm tù về tội giết người. Theo đó, ca sĩ bị ảo giác do sử dụng ma túy, từ đó dẫn đến việc dùng tỏi nhét vào miệng nạn nhân khiến cô gái bị chết ngạt. Sự việc gây chấn động dư luận khi đó.

Ca sĩ Châu Việt Cường. (Ảnh: FBNV)

Châu Việt Cường sinh năm 1978, là gương mặt quen thuộc trong làng nhạc hội chợ. Đi kèm với danh tiếng, Châu Việt Cường cũng mang đến không ít tai tiếng cho bản thân, khi anh từng bị tố hiếp dâm nữ sinh, hay có những phát ngôn và lời lẽ hành xử giang hồ.

Trong phiên tòa xét xử, Châu Việt Cường khẳng định bản thân không có ý làm hại cô gái, chỉ muốn dùng tỏi để trừ tà, chữa bệnh. Việc chị H tử vong nằm ngoài mong muốn của nam ca sĩ.

Sáng 5/1/2025, Châu Việt Cường đã được ra tù trước thời hạn. Anh nói: “Tôi hứa làm một người đàng hoàng tử tế không ăn chơi sa đọa như ngày xưa nữa".

Hiệp Gà

Năm 2007, Hiệp Gà bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, phải ngồi tù 17 tháng. Trước đó, anh gây tiếng vang tại chương trình "Gặp nhau cuối tuần".

Diễn viên hài Hiệp Gà. (Ảnh: FBNV)

Năm 2017, Hiệp Gà là nhân vật chính trong một chương trình truyền hình mang tên Lời xin lỗi, anh chia sẻ: "Tôi xin lỗi các đồng nghiệp vì đã phụ lòng tin của mọi người. Tôi mong các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma tuý như tôi, để rồi mất đi tất cả, không còn gì.

Đối với tôi, để nói 1 lời xin lỗi là vô cùng khó, lời xin lỗi sau những gì đã trải qua có lẽ là một trong những thứ khó nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ việc cần làm bây giờ là hoàn thành tốt tất cả những vai diễn của mình, có lẽ đó mới chính là những lời xin lỗi chân thành nhất".

Hiện tại, Hiệp Gà sống bình lặng tại quê nhà. Thi thoảng anh xuất hiện trong một số phim hài được phát hành trên YouTube.

Người mẫu Nhikolai Đinh

Người mẫu Nhikolai Đinh cũng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 6/2024. Thời điểm bị bắt, Nhikolai Đinh cùng 9 người khác bị phát hiện có nhiều gói ma túy trên người. Kết quả test nhanh, nam người mẫu dương tính với ma túy.

Người mẫu Nhikolai Đinh. (Ảnh: FBNV)

Đinh Nhi Ko Lai (sinh năm 1995) – người thường biết đến với tên Nhikolai Đinh, từng tham dự cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Trong những năm gần đây, người mẫu mang 2 dòng máu Nga – Việt được nhiều người biết đến khi góp mặt tại các sàn catwalk, gameshow hay MV ca nhạc của không ít nghệ sĩ trẻ đình đám như: Bùa yêu (Bích Phương); Sau tất cả (Erik); Người anh từng yêu rất sâu nặng (Hương Tràm)…

Nhờ vẻ ngoài điển trai thu hút và chiều cao 1,92m, Nhikolai Đinh từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nam vương liên lục địa tại Ấn Độ hồi năm 2022.

Trao đổi với Dân Việt, chuyên gia truyền thông Trần Hoài Linh nhận định: "Việc nhiều nghệ sỹ sa ngã bởi sử dụng chất kích thích là hồi chuông báo động đỏ về thực trạng nhức nhối đã và đang tồn tại trong giới nghệ sỹ, bởi chỉ một vài cá nhân nhúng chàm là có thể tác động tiêu cực tới cái nhìn của dư luận đối với hình ảnh của các nghệ sỹ vốn đã gây dựng từ trước đó. Không ít khán giả đặt câu hỏi: "Liệu có "danh sách đen" nghệ sỹ Việt dính ma tuý chưa lộ diện? Việc nghệ sĩ liên quan tới ma túy là đã "phạm quy" cùng lúc 2 ranh giới tối kỵ trong nghề nghiệp: Một là điều cấm của pháp luật và hai là đạo đức xã hội".