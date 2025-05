Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 40/CĐ-TTg, ngày 7-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả; Công điện số 41/CĐ-TTg, ngày 17-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Công điện số 55/CĐ-TTg, ngày 2-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả; đồng thời tăng cường chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm theo phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm; phổ biến kiến thức và các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình; chú ý các biện pháp giám sát, hướng dẫn phù hợp đối với dịch vụ nấu ăn lưu động, các bữa ăn liên hoan, tiệc cưới, đám giỗ đông người trên địa bàn quản lý.

Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận).

Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời đến người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Tăng cường công tác giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm; Kịp thời cảnh báo, khuyến cáo đến người tiêu dùng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn; thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định.

Kịp thời triển khai điều tra, khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm. Tổ chức cấp cứu, điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm, bảo đảm tốt nhất cho sức khoẻ, tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh sản xuất chuyên canh, thâm canh rau, quả, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP, phát triển chăn nuôi trang trại theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP; đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, thực phẩm bảo đảm an toàn theo chuỗi; triển khai quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định.

Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoá chất bảo quản nông sản thực phẩm và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành; đẩy mạnh việc kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sông Hồng Tân, khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) phục vụ bữa ăn cho công nhân, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: VĨ AN

Triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản trước và sau thu hoạch, khi lưu thông, kinh doanh trên thị trường; kịp thời cảnh báo, khuyến cáo đến người tiêu dùng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát dịch, bệnh trên đàn vật nuôi và kịp thời xử trí, can thiệp khi phát sinh các bệnh, dịch.

Phối hợp với Sở Y tế trong điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm; chủ trì thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý theo quy định.

Chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra đối với các sản phẩm thực phẩm trên thị trường, tập trung phát hiện các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chưa thực hiện thủ tục tự công bố đăng ký bản công bố, thực phẩm kém chất lượng trên thị trường; kiểm tra rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh thực phẩm trên các ứng dụng trên, nhằm phát hiện các sản phẩm thực phẩm chưa thực hiện việc công bố, vi phạm quảng cáo... để gỡ bỏ thông tin và xử lý nghiêm vi phạm.

Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh việc quy hoạch, phát triển các làng nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, quản lý an toàn thực phẩm các chợ theo phân cấp; tăng cường kết nối cung - cầu thực phẩm an toàn theo chuỗi, phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm thực phẩm an toàn.

Triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, kiểm soát chặt chẽ phương thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm theo quy định.

Triển khai quản lý, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về an toàn thực phẩm đối với chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích và cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp; chú trọng kiểm soát an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia, sản phẩm bột và tinh bột, nước giải khát không cồn, sữa chế biến. trên địa bàn tỉnh.

Triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý; kịp thời cảnh báo, khuyến cáo đến người tiêu dùng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sản phẩm thực phẩm không bảo đảm ATTP; phối hợp với Sở Y tế trong điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm; chủ trì thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý thực phẩm g ây ngộ độc thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý theo quy định.

Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai tuyên truyền, quản lý an toàn thực phẩm trong các khu du lịch, lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát nội dung quảng cáo thực phẩm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đài Phát thanh và truyền hình, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và mạng lưới truyền thông cơ sở triển khai thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật và các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ động phản ánh, tố giác các vi phạm về an toàn thực phẩm;

Kịp thời động viên, tuyên truyền cổ vũ những gương điển hình thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm; thông tin đến người tiêu dùng các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các sản phẩm thực phẩm an toàn; tham gia đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực của các tập thể, cá nhân về việc không bảo đảm an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên báo, đài, trên môi trường mạng xã hội thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho học sinh, sinh viên; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hành đúng về vệ sinh cá nhân, sử dụng thực phẩm an toàn...

Các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú nghiêm túc chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, kiên quyết không để cơ sở kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (căn tin trường học) không đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoạt động trong các trường học; chủ động kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nước uống trong trường học; duy trì tổ giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường với sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiến hành giám sát thường xuyên, đột xuất nguyên liệu thực phẩm đầu vào và các sản phẩm thực phẩm được kinh doanh, tặng miễn phí, thức ăn, nước uống sử dụng cho giáo viên, học sinh, sinh viên;

Thông tin kịp thời với chính quyền địa phương về tình hình mua, sử dụng thực phẩm của học sinh, sinh viên tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố ở trước cổng trường và xung quanh các trường học để tổ chức quản lý, kiểm soát theo quy định; phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn bán trú, kinh doanh thực phẩm, chất lượng nước uống trong trường học; xử lý kịp thời khi phát sinh ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong trường học.

Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm cho người quản lý, người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chấp hành đúng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về an toàn thực phẩm và xử trí, khắc phục ngộ độc thực phẩm xảy ra trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trấn tăng cường nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng. Chủ động đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc sử dụng các chất ma túy và tiền chất ma túy vào sản xuất, chế biến, kinh doanh một số loại thực phẩm (sản phẩm bánh ngọt, bánh kẹo, đồ uống không cồn...).

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực, chủ động tham gia cùng các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp để thực hiện công tác vận động, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm và tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn gắn với “Chương trình xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu du lịch, bếp ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố, cơ sở dịch vụ ăn uống dành cho công nhân, học sinh, khách du lịch.

Đối với nội dung tuyên truyền về kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm cần chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến, bảo quản bảo đảm an toàn đối với các thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm; chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường;

Duy trì, nâng cao hiệu quả thực hiện phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm của các tổ chức chính trị - xã hội;



Tăng cường chỉ đạo, phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu thực phẩm an toàn theo chuỗi; tiếp tục duy trì triển khai có hiệu quả đề án, kế hoạch về quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh các khu, cụm công nghiệp, trước cổng trường và xung quanh các trường học...

Tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với cơ sở nhỏ lẻ giết mổ, thu gom sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản thực phẩm; cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các chợ trên địa bàn và theo phân cấp quản lý...

Chú trọng tăng cường kiểm tra, hậu kiểm liên ngành, chuyên ngành đối với các cơ sở thực phẩm (cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình...) tại khu vực có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm, các chợ và trường học trên địa bàn, nơi có bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố phục vụ nhu cầu của nhiều người tiêu dùng, công nhân, học sinh, khách đi du lịch, lễ hội.

Đẩy mạnh hoạt động đấu tranh chống gian lận thương mại về an toàn thực phẩm, kiểm soát hoạt động quảng cáo, kinh doanh thực phẩm đa cấp; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời công khai thông tin đối với các cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm vi phạm, không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định để người tiêu dùng biết, chủ động phòng ngừa;

Tăng cường đầu tư nguồn lực triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, phát ngôn, báo cáo về an toàn thực phẩm theo quy định; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện theo nội dung tinh thần công văn nêu trên.