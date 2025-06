Trước khi sáp nhập Bình Định - Gia Lai, tỉnh Bình Định thu ngân sách bao nhiêu?

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định, tính đến hết tháng 4/2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 5.995,9 tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán năm và tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa hơn 3.008 tỷ đồng, đạt 33,5% dự toán năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ; riêng thu tiền sử dụng đất đạt gần 2.739 tỷ đồng, bằng 38% dự toán năm, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 137 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán năm, bằng 55,4% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, vốn là xứ sở lắm vàng, trên núi có vàng, dưới sông có vàng

Nguồn thu ngân sách nhà nước tăng nhờ sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của nền kinh tế của tỉnh, với GRDP quý I/2025 ước tăng 7,51% so với cùng kỳ. 4 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,72%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,1%, tổng thu từ khách du lịch tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024…

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh và đóng góp tích cực vào ngân sách của tỉnh.

Tổng chi ngân sách nhà nước của tỉnh 4 tháng đầu năm 2025 đạt 6.675,1 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên là 4.351,2 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Định trong 4 tháng đầu năm 2025 tăng 9,72%, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định.

Trước ngày sáp nhập với Long An, tỉnh Tây Ninh có một huyện là điểm sáng ở một lĩnh vực quan trọng

Trong quý I/2025, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản của Bình Định ước đạt 3,43%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước 0,07%. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) và dịch vụ có liên quan tăng 4,08%; lâm nghiệp và dịch vụ tăng 3,25%; khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 2,49%. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 38,8%

Gia Lai thu ngân sách bao nhiêu, trước khi sáp nhập với Bình Định?

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, trong quý I/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.042,3 tỷ đồng, đạt 32,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 31,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương là 5.117,5 tỷ đồng đạt 27,5% so với dự toán Trung ương giao, đạt 26,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 35,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm ước thực hiện 5.164,952 tỷ đồng, đạt 17,69% kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Gia Lai chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến sâu, phục vụ cho xuất khẩu. Ảnh: Hà Duy.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã giao là 4.536,95 tỷ đồng; tính đến ngày 25/3/2025 đã giải ngân 322,277 tỷ đồng, đạt 7,1% kế hoạch.

Vô vườn đặc sản này ở An Giang, góc nào cũng thấy thèm ăn bởi mùi quả chín cây, ông chủ nói câu nghe bất ngờ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý I ước đạt 16.117,8 tỷ đồng, đạt 24,24% kế hoạch và tăng 10,64% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 03/2025 giảm 0,18% so với tháng trước, tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước; bình quân quý I tăng 2,74% so với bình quân cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 462 triệu USD đạt 54,35% kế hoạch, tăng 11,59% cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 58,84 triệu USD đạt 49,04% kế hoạch, giảm 33,13% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 2,74% so với cùng kỳ.

Trong quý I, tiến độ sản xuất vụ đông xuân của Gia Lai đạt kết quả tốt, tính đến ngày 25-3, toàn tỉnh gieo trồng được 81.300 ha cây trồng các loại, đạt 102,1% so với kế hoạch (tăng 1,2% so với cùng kỳ). Tỉnh đã chuyển đổi 3.738 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh theo hướng công nghiệp, trang trại (chiếm 36,2%); toàn tỉnh hiện có 101 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó 44 dự án đã đưa vào hoạt động.