Những cuộc hội ngộ xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam"

Hà Khiết Đan Chủ nhật, ngày 14/09/2025 10:48 GMT+7
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam” sẽ là cuộc hội ngộ xúc động của những nhà nông học, nhà giáo...
Chương trình Giai điệu Việt Nam chủ đề “Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam” sẽ phát sóng vào 14h15 ngày 14/9 trên kênh VTV1.

Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn và những câu chuyện truyền cảm hứng về hạt gạo - biểu tượng của sức sống, lòng kiên cường và khát vọng đổi mới của người Việt.

Tại chương trình, những thành tựu nổi bật của ngành lúa gạo Việt Nam qua 80 năm phát triển sẽ được tái hiện và tôn vinh.

MC Hồng Nhung - MC Lê Anh dẫn dắt chương trình Giai điệu Việt Nam chủ đề “Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam”. Ảnh: VTV

Phần 1: Hạt gạo nảy mầm từ gian khó

Nạn đói 1945 cướp đi khoảng 2 triệu sinh mạng, biến hạt gạo thành biểu tượng sống còn của người Việt. Suốt thời kỳ kháng chiến (1946 - 1975) và kinh tế bao cấp sau thống nhất, Việt Nam sản xuất lạc hậu, phải nhập khẩu hàng trăm nghìn tấn gạo phân phối qua tem phiếu.

Bước ngoặt lịch sử đến khi các nhà khoa học đầu thập niên 1980 lai tạo giống lúa mới và chính sách "khoán 10" (1988) trao quyền cho nông dân. Sản lượng lúa tăng vọt, từ thiếu đói chuyển thành thặng dư.

Năm 1989, lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo bước chuyển mình kỳ diệu từ đói nghèo đến hội nhập quốc tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn khẳng định vị thế trên thương trường toàn cầu.

Hoàng Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Quách Mai Thy và vũ đoàn K - Ben biểu diễn "Bức họa đồng quê". Ảnh: VTV

Trong không gian ấm áp với hương thơm lá dứa, cốm non và những món bánh truyền thống từ gạo, kỹ sư Hồ Quang Cua xúc động sẻ hành trình 40 năm biến giấc mơ thành hiện thực.

Ông là người đã đưa gạo Việt Nam từ “đủ ăn” đến đỉnh cao vinh quang “gạo ngon nhất thế giới”. ST25 là niềm tự hào dân tộc với hương thơm độc đáo hòa quyện giữa hương cốm miền Bắc và hương dứa miền Nam. Điều kỳ diệu này đã chinh phục ban giám khảo quốc tế, đưa ST25 đoạt giải “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2019 và 2023.

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ xúc động giữa ông Cua với PGS.TS. AHLĐ Nguyễn Thị Trâm - nhà giáo, nhà nông học chọn tạo giống lúa lai nổi tiếng của Việt Nam. Với những nghiên cứu đột phá về lúa lai hai dòng TH3-3 đã truyền cảm hứng và tạo động lực cho ông Cua trong suốt chặng đường sự nghiệp.

Kỹ sư Hồ Quang Cua và PGS.TS. AHLĐ Nguyễn Thị Trâm. Ảnh: VTV

Hạt gạo đơm bông - Vươn mình hồi sinh

Những con người có niềm đam mê sáng tạo và tâm huyết đã sáng chế ra máy móc, nông cụ để giúp người nông dân bớt vất vả và có năng suất cao.

Ông Phạm Xuân Luận - đại diện mô hình nông nghiệp hữu cơ, phát triển bền vững tại Hải Phòng chia sẻ về hành trình chuyển đổi sang sản xuất xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân.

Ông Phạm Xuân Luận, Giám đốc HTX An Thanh - Hải Phòng trò chuyện trong chương trình. Ảnh: VTV
Ca sĩ Đinh Hiền Anh thể hiện "Tình đất" của nhạc sĩ Tuấn Phương. Ảnh: VTV

Hạt gạo vàng tỏa sáng năm châu

Những giống lúa đặc sản quý hiếm như Bắc Hương, Tám Xoan, Hương Lài, Tú Lệ, Tài Nguyên… Mỗi giống đều mang đặc điểm gen độc đáo, có mặt từ đồng bằng đến miền núi. Đặc biệt, một số giống gen quý của Việt Nam đã được lưu giữ trong ngân hàng gen lúa gạo thế giới, khẳng định vai trò quan trọng của di sản nông nghiệp Việt trong việc bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu và phát triển bền vững.

Thiếu nhi Starlab và vũ đoàn K - Ben thể hiện "Hạt gạo làng ta". Ảnh: VTV
Khán giả cổ vũ hết mình cho các tiết mục trong chương trình. Ảnh: VTV

Chương trình quy tụ những tiết mục âm nhạc đặc sắc về hành trình 80 năm hạt gạo Việt: Bức họa đồng quê (sáng tác Văn Phụng) - giai điệu tươi vui gợi về ký ức mùa vàng bội thu; Hò dân cày (sáng tác Văn Chung) - Âm hưởng dân ca tôn vinh mồ hôi công sức người cày trên từng thửa ruộng.

Nhóm Dòng thời gian thể hiện "Hò dân cày" của nhạc sĩ Văn Chung. Ảnh: VTV

Liên khúc: Tình yêu của đất và nước (sáng tác Hoàng Vân), Em đi giữa biển vàng (lời thơ: Nguyễn Khoa Đăng, nhạc: Bùi Đình Thảo). Đây là màn song ca đầy cảm xúc của NSƯT Vũ Thắng Lợi và Sèn Hoàng Mỹ Lam, ca ngợi tình yêu quê hương qua hình ảnh thơ mộng của cánh đồng lúa vàng. Ca khúc được làm mới bởi phần thể hiện kết hợp cùng với Rapper: Dr.Peem, mang đến hơi thở hiện đại.

Không gian biểu diễn tái hiện chân thực sân phơi thóc truyền thống với những chiếc chang tre, cào thóc, bồ thóc… được bài trí tỉ mỉ. Hạt thóc vàng ươm rải khắp sân khấu, tạo nên bức tranh sống động về ngày mùa bội thu nông thôn Việt Nam. Sự đầu tư công phu này thể hiện tâm huyết sâu sắc của đội ngũ sân khấu trong việc gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

NSƯT Vũ Thắng Lợi, Sèn Hoàng Mỹ Lam. Rapper: Dr.Peem và vũ đoàn K - Ben biểu diễn trong chương trình. Ảnh: VTV
Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Tình đất (sáng tác Tuấn Phương), tình yêu thiêng liêng và sự gắn bó sâu sắc của người nông dân với mảnh đất quê hương - nguồn cơm áo, sự sống và hy vọng.

Hạt gạo làng ta (lời thơ: Trần Đăng Khoa, nhạc: Trần Viết Bính) - khúc ca tri ân và trân trọng công lao người làm ruộng.

Quê hương Việt Nam (lời: Anh Khang, Suboi, nhạc: Anh Khang) - bản nhạc được trình bày bởi Violinist Anh Tú với trọn vẹn tình yêu đất nước.

Không gian sân khấu được thiết kế với gốc đa - sân đình, những đống rơm vàng, hàng cau xanh mướt… được bố trí tinh tế tạo nên bức tranh đậm chất thơ, khơi gợi trong lòng khán giả những ký ức đẹp về quê hương, về mảnh đất nuôi dưỡng bao thế hệ con người Việt Nam.

Tiết mục "Quê hương Việt Nam" do Violinist Anh Tú, thiếu nhi Starlab và vũ đoàn K - Ben biểu diễn. Ảnh: VTV

Các tiết mục âm nhạc đặc sắc được dàn dựng tinh tế bởi đạo diễn âm nhạc Hoàng Anh Minh và biên đạo Phùng Khải, tạo không gian nghệ thuật hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thổi hồn đồng quê, hương lúa vào sân khấu.

Đây không chỉ là sự kiện nghệ thuật tri ân người nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp mà còn là dịp khẳng định vai trò của nông nghiệp xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Từ khóa:
