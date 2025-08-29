Tại Triển lãm thành tựu đất nước, tỉnh Bắc Ninh giới thiệu toàn đặc sản, còn bố trí xe đón người dân miễn phí

Chiều 29/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 30/8 - 4/9, tỉnh Bắc Ninh sẽ bố trí 12 chuyến xe/ngày đưa đón miễn phí người dân và du khách từ Bắc Ninh tới thăm Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Các chuyến xe xuất phát tại 2 điểm: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Bảo tàng Bắc Ninh (phường Kinh Bắc), đưa người dân và du khách đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Mỗi ngày có 12 chuyến xe: Giờ đón lúc 7 giờ 30 phút và 15 giờ; giờ về lúc 13 giờ và 21 giờ.

Người dân và du khách từ Bắc Ninh tới Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) sẽ được trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chụp ảnh cùng các nghệ nhân, du khách tham quan. Ảnh: BN

Người dân tham gia chương trình xe đưa đón miễn phí cần đăng kí online theo đường link: https://forms.gle/APLh9v1pUzg3VA898; đủ số lượng tham gia chuyến xe, cổng đăng kí sẽ tự đóng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, đến với triển lãm, nhân dân và du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động.

Khu trưng bày của tỉnh Bắc Ninh giới thiệu thành tựu chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, con người Bắc Ninh được thiết kế qua 6 mô đun: “Bắc Ninh trong dòng chảy lịch sử dân tộc"; Thành tựu về chính trị, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; Thành tựu về phát triển kinh tế; Thành tựu về khoa học - công nghệ; Thành tựu về văn hóa - xã hội; Con người Bắc Ninh năng động, sáng tạo và khát vọng vươn ха.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đã được UNESCO ghi danh như Quan họ, ca trù, hát Then - đàn tính; nghề làm tranh dân gian Đông Hồ; trải nghiệm in dập mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

Các gian hàng ẩm thực đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh với nhiều sản phẩm truyền thống và OCOP tiêu biểu như: Chè kho Mỹ Độ, vải thiều khô Lục Ngạn, trà hoa vàng Tây Yên Tử, rượu làng Vân, chè Bản Ven, Khâu nhục, xôi ngũ sắc, nem nướng Liên Chung, bánh đa Kế, chè lam Tân Mỹ, bánh chưng Hoàng Vân, bánh khoai - bánh ngũ sắc Thị Cầu, nem Bùi, bánh phu thê Đình Bảng, kẹo lạc Trang Liệt...

Nghệ nhân trình diễn, chế biến và giới thiệu "Mâm cơm quan họ 9 món chay" và những sản phẩm ẩm thực đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: BN

Trước đó, sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 28/8 - 5/9/2025

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945 - 2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Triển lãm thành tựu đất nước diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ sức mạnh tổng hợp của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu.

Trên diện tích rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hơn 230 gian hàng được bố trí khoa học, hiện đại, tạo nên một không gian trưng bày quy mô, đa tầng, đầy ắp sắc màu của đất nước.



Tại sự kiện, "Tàu Ẩm thực 3 miền" là một trải nghiệm độc với hành khám phá tinh hoa ẩm Việt Nam từ Bắc, Trung, Nam mang đến những món ăn đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hoá.

