Trước sắp xếp đơn vị hành chính, "lộ diện" 9 xã ở Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Đề nghị công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Trong đợt này, Hội đồng xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM đối với xã An Quang (huyện An Lão), công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đối với 7 xã: Bình Nghi (huyện Tây Sơn), Cát Nhơn (huyện Phù Cát), Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), Hoài Châu và Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn), Nhơn Hạnh và Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn), công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn).

Bà Nguyễn Thị Thế Vy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của các địa phương. Ảnh: KL.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá các địa phương đã có nhiều nỗ lực và cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định.



Trong đó, xã An Quang đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, đạt tỷ lệ 100%. Các xã: Bình Nghi, Cát Nhơn, Nhơn Hạnh, Hoài Mỹ đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đạt tỷ lệ 100%.

Các xã còn lại đạt 17-18 tiêu chí, còn các tiêu chí như: trường học, nước sạch, môi trường, chất lượng môi trường sống cần tiếp tục khắc phục và hoàn thiện đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

Trong khi đó, xã Nhơn Hải đạt 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về Văn hóa - Du lịch, đạt tỷ lệ 100%.

Xây dựng nông thôn đồng bộ, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa truyền thống

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ông Thanh đề nghị các các địa phương cam kết, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong thời gian tới.

Xã Nhơn Mỹ cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phân loại, xử lý chất thải nhựa, giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn vận động người dân cùng tham gia thực hiện.

UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo, đôn đốc Công ty Cấp thoát nước Miền Trung khẩn trương hoàn thành mở mạng đường ống đưa vào sử dụng phục vụ cấp nước sạch cho người dân xã Hoài Châu, đáp ứng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước theo quy định của tiêu chí. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND xã Nhơn Châu khẩn trương triển khai khắc phục các tồn tại liên quan đến tiêu chí trường học và môi trường.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả, các thành viên Hội đồng thống nhất công nhận xã An Quang đạt chuẩn NTM; công nhận 7 xã: Bình Nghi, Cát Nhơn, Nhơn Châu, Hoài Châu, Hoài Mỹ, Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao; công nhận xã Nhơn Hải đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: KL.

Đây là đợt cuối cùng Hội đồng thẩm định cấp tỉnh họp xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Bình Định hiện có 155 xã, phường, thị trấn. Sau khi sắp xếp sẽ còn 58 đơn vị hành chính (gồm 41 xã, 17 phường).