Trưởng Công an xã có quyền hạn thế nào từ ngày 1/7/2025?

Trưởng Công an xã giữ vị trí như thế nào?

Kể từ 1.7.2025, theo quy định mới tại Nghị định 184/2025/NĐ-CP, Trưởng Công an xã sẽ chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Giám đốc Công an cấp tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an xã thay vì Trưởng Công an huyện như trước đây. Sự thay đổi này nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng Công an xã chỉ huy lực lượng công an cấp xã, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Công an xã chính quy. Ảnh minh họa: DV.

Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn, căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan, Trưởng Công an xã là một trong những chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân. Đây là người chỉ huy lực lượng công an cấp xã, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của công an xã chính quy nhằm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Nhiệm vụ, quyền hạn chính của Trưởng Công an xã theo quy định mới

Căn cứ theo Luật Công an nhân dân (VBHN 38/2025), Thông tư 46/2019/TT-BCA, Luật số 99/2025/QH15 và các quy định mới tại Nghị định 184/2025/NĐ-CP, Trưởng Công an xã có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Tổ chức và chỉ huy hoạt động Công an xã chính quy:

Phân công, điều hành các công an viên thực hiện tuần tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Giám sát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Trực tiếp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật cấp xã như: đánh bạc, gây rối, tàng trữ vũ khí thô sơ, bạo lực gia đình.

Thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; khởi tố, điều tra vụ án hình sự ít nghiêm trọng, nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cấp xã:

Theo Luật số 99/2025/QH15 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015) quy định:

“Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng Công an xã thụ lý, giải quyết đối với nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cấp xã theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.”

Tham mưu cho UBND xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự:

Đề xuất biện pháp phòng ngừa tội phạm, xử lý vi phạm hành chính.

Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện phương án bảo vệ lễ hội, sự kiện, hoạt động đông người.

Tham gia xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tệ nạn xã hội.

Quản lý cư trú, vũ khí vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy:

Thực hiện đăng ký cư trú, tạm trú, tạm vắng theo quy định.

Quản lý hoạt động giữ, sử dụng công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ dân dụng trên địa bàn.

Kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tham gia công tác tuyển chọn nghĩa vụ Công an nhân dân:

Theo Điều 11 Nghị định 184/2025/NĐ-CP:

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tổ chức sơ tuyển sức khỏe, hình thể.

Thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị; báo cáo kết quả sơ tuyển về Chủ tịch UBND xã và Giám đốc Công an cấp tỉnh (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ).

Từ ngày 1/7/2025, Trưởng Công an xã chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh minh họa: DV.

Trưởng Công an xã chịu trách nhiệm trước ai?

Trước ngày 1/7/2025, theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 42/2021/NĐ-CP, Trưởng Công an xã chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Trưởng Công an cấp huyện.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2025, theo Khoản 1 Điều 5 (sửa đổi) của Nghị định 184/2025/NĐ-CP, Trưởng Công an xã sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Công an cấp tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an xã.

Sự thay đổi này được ban hành trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp (tỉnh và xã), nhằm nâng cao năng lực điều hành và trách nhiệm của lực lượng công an chính quy tại cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1/7/2025, Trưởng Công an xã sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, thay vì trực thuộc Công an cấp huyện như trước. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong hệ thống bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, đòi hỏi người dân cần hiểu rõ chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của lực lượng công an xã để phối hợp và giám sát hiệu quả.