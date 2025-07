Theo chị Vũ Ngọc Diệp, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Huệ cho biết, người dân trong khu vực không an toàn hoặc có người thân cần trú bão đều có thể qua điểm trường nêu trên để được giúp đỡ.

Người dân tới trú, tránh bão tại điểm trường Tiểu học Nguyễn Huệ - 117 Quang Trung – Hồng Bàng – TP Hải Phòng được hướng dẫn, giúp đỡ rất chu đáo, nhiệt tình. Ảnh: NND.

Trong ngày 21/7, nhiều người dân trong vùng nguy hiểm đã di dời tới điểm trường tránh bão. Mọi người đoàn kết, cùng nhau vượt qua cơn bão. Nhân dân cũng có thể tự mang đồ thiết yếu của bản thân và gia đình theo. Những người không có đồ, Uỷ ban nhân dân phường Hồng Bàng và trường Tiểu học Nguyễn Huệ hỗ trợ người cơ nhỡ trong lúc tránh mưa, bão đồ ăn thức uống như cơm, mì, nước uống cho người dân.

Người dân trú, tránh bão được hỗ trợ ăn, uống tại điểm trường Tiểu học Nguyễn Huệ - 117 Quang Trung – Hồng Bàng – TP Hải Phòng. Ảnh: NND.

Có những bạn làm ở khu công nghiệp, ở trọ, nơi ở không an toàn nên muốn qua trường trú bão đều được hướng dẫn rất nhiệt tình. Mọi người cứ đến điểm trường sẽ được Đoàn viên phường tận tình giúp đỡ và rất chu đáo.

Nơi nghỉ ngơi cho người dân tránh, trú bão tại điểm trường Tiểu học Nguyễn Huệ - 117 Quang Trung – Hồng Bàng – TP Hải Phòng thoáng, sạch sẽ. Ảnh: NND.

Nhiều năm, cứ dịp bão, trường đều phối hợp với UBND phường để làm nơi tránh trú bão cho người dân. Người dân có chỗ trú tránh an toàn, cũng là cơ hội hiếm hoi chuyện trò, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ nhau, thấm đượm tình đoàn kết khiến con người xích lại gần nhau hơn.

Đại diện lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Huệ và UBND phường Hồng Bàng liên tục cập nhật, thăm nắm tình hình người dân trú, tránh bão tại điểm trường nêu trên. Ảnh: NND.

Theo chị Trần Thị An, giáo viên trường Xanh Tuệ Đức tại Hải Phòng cho biết, ngày 21/7 trên địa bàn TP Hải Phòng, nhiều trường được trưng dụng làm nơi trú, tránh bão cho mọi người không có nơi trú an toàn. Cá nhân chị An thật sự xúc động trước tình đoàn kết, yêu thương giúp đỡ và cảm thấy tự hào trước những việc làm rất kịp thời, nhanh gọn và ấm áp của các cấp lãnh đạo.