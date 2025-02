Trưởng phòng An ninh kinh tế và 5 cán bộ Công an Thái Bình xung phong nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 17/2, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh này về công tác cán bộ đối với 6 nhân sự là lãnh đạo các phòng xung phong, tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy.

Theo các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, có 6 cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh Thái Bình nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025.

6 lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh Thái Bình xung phong, tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp bộ máy. Ảnh: CATB

Các nhân sự gồm: Đại tá Lê Hồng Chương - Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Nguyễn Văn Canh - Trưởng phòng hồ sơ; Thượng tá Nguyễn Ngọc Quýnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Thượng tá Lê Đức Cường - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Giám thị Trại Tạm giam và Thượng tá Lại Kim Đô - Phó Giám thị Trại Tạm giam.

Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chúc mừng các cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Đảng, của ngành.

Người đứng đầu Công an tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, các lãnh đạo cấp phòng nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đợt này đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, có đồng chí đạt được những thành tích, chiến công xuất sắc. V

Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi của các cán bộ không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến vì sự ổn định, phát triển của Công an tỉnh Thái Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy cũng như xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tá Lê Hồng Chương - Trưởng phòng An ninh kinh tế, 1 trong 6 cán bộ thuộc Công an tỉnh Thái Bình xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: CATB

Đại diện các cán bộ nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đợt này, Đại tá Lê Hồng Chương - Trưởng phòng An ninh kinh tế phát biểu bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, Công an huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an Thái Bình đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp trong quá trình công tác.

Khi trở về địa phương, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, chăm lo gia đình, các cán bộ này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, niềm tự hào của người cán bộ Công an nhân dân cách mạng; tiếp tục cống hiến, đóng góp kiến thức, kinh nghiệm công tác cho lớp cán bộ kế tiếp, góp phần xây dựng Công an tỉnh Thái Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an địa phương.

Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh phổ biến, quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, cần lưu ý trên các lĩnh vực công tác khi không tổ chức Công an cấp huyện và việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Trần Xuân Ánh khẳng định, đây là những nội dung cơ bản, mang tính nguyên tắc, định hướng, yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, tổ chức thực hiện ngay các yêu cầu nhiệm vụ, tuyệt đối không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến chất lượng công tác và việc phục vụ nhân dân; không để xảy ra nhiệm vụ chậm, muộn, không hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.