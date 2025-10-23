Trưởng phòng CSGT Quảng Ngãi nói gì về vi phạm của xe tải làm rơi vỡ thùng hoá chất độc hại xuống đường?

Chiều 23/10, trước bức xúc về sự cẩu thả của tài xế xe tải khi chở chất lỏng độc hại, nguy hiểm nhưng làm rơi vỡ xuống đường ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, PV Dân Việt đã trao đổi và nhận được phản hồi từ Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, về hướng xử lý hành vi vi phạm của lái xe tải.

Hiện trường vụ việc.Ảnh: NT (chụp sáng 23/10/2025)

Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, tất cả các hành vi vi phạm trong vận chuyển hàng hoá (làm rơi vãi, đổ….) đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, đặc biệt là khi vận chuyển các mặt hàng nguy hiểm, độc hại.

Xe tải làm rơi, vỡ thùng hoá chất xuống đường ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi

Riêng đối với vi phạm của tài xế xe tải làm rơi, vỡ thùng hoá chất tại khu vực trung tâm của tỉnh vào sáng nay, hiện CSGT đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề liên quan trước khi đưa ra quyết định xử phạt, hoặc đề xuất mức xử phạt (nếu vượt thẩm quyền).

Theo Thượng tá Vũ Thanh Giang, hành vi vi phạm làm rơi vỡ hàng (thùng chứa chất nguy hiểm) xuống đường đã quá rõ ràng.

Tuy nhiên cần phải làm rõ hơn là phương tiện có được cấp phép chở hàng hoá nguy hiểm, chất độc hại không; chất lỏng được chở chính xác là loại gì; nguồn gốc xuất xứ thế nào…..

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh: NT

Sau khi có kết quả xác minh cụ thể, phòng CSGT tỉnh mới xem xét, căn cứ vào các quy định hiện hành để ban hành quyết định xử phạt, hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử phạt.

Được biết vào sáng cùng ngày, trong lúc lưu thông trên đường Lê Lợi, phường Cẩm Thành, chiếc xe tải mang BKS 76F-006.19, kéo theo rơ-moóc 76R-009.21 đã làm 4 thùng nhựa chở chất lỏng, có dung tích ước trên 1.000 lít/thùng rơi xuống đường.

Trong số 4/7 thùng chất lỏng bị rơi xuống, có thùng đã bị vỡ, bể và bốc mùi hôi khủng khiếp làm nhiều người đi đường và các hộ dân xung quanh hít phải bị buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt.

Lực lượng chức năng có mặt để điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra vụ việc.Ảnh: NT

Qua quan sát thùng hoá chất mà xe tải chở và bị rơi, vỡ ở bên hông có dán tờ giấy ghi chữ Glacial Acetic acid, cùng với các ký hiệu và biểu tượng chất lỏng dễ cháy, chất ăn mòn, xuất xứ tại Trung Quốc, có hạn sử dụng đến 4/9/2026.