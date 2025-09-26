Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 26/09/2025 06:54 GMT+7

Trưởng thôn lâm thời có thời hạn bao lâu theo quy định mới nhất?

Phi Long Thứ sáu, ngày 26/09/2025 06:54 GMT+7
Theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ, trong trường hợp khuyết Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền cơ sở sẽ cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành. Vậy nhiệm kỳ của chức danh này kéo dài bao lâu?
Quy định về thời hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời

Theo Khoản 3, Điều 9 Nghị định 59/2023 thì: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

Trưởng thôn lâm thời có thời hạn bao lâu theo quy định mới nhất. Ảnh minh hoạ VH.

Trong thời gian khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.”

Bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong trường hợp nào?

Do hiện tại chưa có quy định cụ thể người được cử làm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố lâm thời sẽ hoạt động bao lâu nên sẽ do Chính quyền cơ sở quyết định. Thông thuường, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ chỉ hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

Điều này có nghĩa, thời hạn của Trưởng thôn lâm thời không được ấn định cứng (ví dụ 3 tháng hay 6 tháng), mà phụ thuộc vào thời điểm bầu cử thành công người chính thức hoặc do chính quyền địa phương quy định cụ thể.

Quy định nêu trên nhằm: Đảm bảo công việc tại thôn, tổ dân phố không bị gián đoạn khi khuyết chức danh lãnh đạo. Tạo sự linh hoạt cho chính quyền cơ sở trong việc quản lý, tổ chức bầu cử dân chủ, minh bạch. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc bầu chọn trực tiếp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố bị cho thôi hoặc bãi nhiệm khi nào?

Cũng theo Điều 9 Nghị định 59/2023/NĐ-CP, việc cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quyết định tại cuộc họp của cộng đồng dân cư trong các trường hợp: Người xin thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố vì lý do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác theo nguyện vọng cá nhân, có đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ lý do xin thôi.

Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét cho thôi trong trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp xã, các quy định của cấp trên, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khi có ít nhất 50% tổng số hộ gia đình hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố kiến nghị.

Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Trường hợp không ban hành quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cuộc họp không thống nhất được việc cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Ngoài ra, Điều 20 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 quy định: quyết định của cộng đồng dân cư về việc bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải được lập thành văn bản (nghị quyết, biên bản, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận).

 

Đà Nẵng: 14km đường ĐH8 dang dở nhiều năm, nguy cơ với người tham gia giao thông

Tuyến đường ĐH8 dài hơn 14km tại xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng nhiều năm dang dở, xuống cấp nghiêm trọng với ổ gà, sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường, khiến hàng trăm hộ dân tái định cư sau thủy điện Sông Tranh 2, trong đó có học sinh và giáo viên, phải đối mặt hiểm nguy mỗi ngày.

Lạng Sơn: Mâu thuẫn hàng xóm căng thẳng do đỗ ô tô ở lối đi chung

Lạng Sơn: Mâu thuẫn hàng xóm căng thẳng do đỗ ô tô ở lối đi chung

Bịt lỗ hổng "rau bẩn": Kiểm tra đột xuất, ngăn chặn sơ suất trong tổ chức bữa ăn bán trú

Bịt lỗ hổng 'rau bẩn': Kiểm tra đột xuất, ngăn chặn sơ suất trong tổ chức bữa ăn bán trú

Dự án đường ven biển Quảng Trị: Nhà thầu "nhập nhằng" đổ thải, công an vào cuộc

Dự án đường ven biển Quảng Trị: Nhà thầu 'nhập nhằng' đổ thải, công an vào cuộc

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường ra sao?

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường ra sao?

Phương Tây tuyên bố thành lập một liên minh mới
Phương Tây tuyên bố thành lập một liên minh mới

Mười hai quốc gia đã tuyên bố thành lập một liên minh để hỗ trợ Palestine, theo một ấn phẩm trên tờ Figaro.

Khánh Hòa: Đảo Trường Sa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Gia Lai bị tai nạn trên biển
Khánh Hòa: Đảo Trường Sa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Gia Lai bị tai nạn trên biển

Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1992, quê quán xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) ngư dân tàu cá BĐ 92529 TS đang khai thác hải sản trên vùng biển đặc khu Trường Sa.

Bé gái ở Đắk Lắk sở hữu đôi mắt “mỗi bên một thế giới” khiến cộng đồng mạng xôn xao
Bé gái ở Đắk Lắk sở hữu đôi mắt “mỗi bên một thế giới” khiến cộng đồng mạng xôn xao

Một bé gái ở Đắk Lắk gây xôn xao khi sở hữu đôi mắt “mỗi bên một thế giới”, phía sau là câu chuyện vượt khó và ước mơ trở thành họa sĩ.

113 doanh nghiệp du lịch, lữ hành, dịch vụ được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025
113 doanh nghiệp du lịch, lữ hành, dịch vụ được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Sáng ngày 27/9, Lễ trao giải Du lịch Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây là Giải thưởng nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân và sản phẩm dịch vụ tiêu biểu, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch quốc gia.

Giá vàng cuối tuần tăng lại vùng lịch sử, tiệm vàng nổi tiếng Sài Gòn có diễn biến lạ
Giá vàng cuối tuần tăng lại vùng lịch sử, tiệm vàng nổi tiếng Sài Gòn có diễn biến lạ

Giá vàng hôm nay 27/9 tiếp tục tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng, đưa vàng về lại vùng giá cao lịch sử 135 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng nổi tiếng tại TP.HCM có diễn biến lạ.

Báo chí Đông Nam Á lên án LĐBĐ Malaysia
Báo chí Đông Nam Á lên án LĐBĐ Malaysia

LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa bị LĐBĐ Thế giới (FIFA) phạt nặng vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật về hành vi làm giả và gian lận.

Vùng quê đáng sống Tiên Phước ở Đà Nẵng có các cây ăn quả đặc sản đẹp như phim, nông dân khá giả thấy rõ
Vùng quê đáng sống Tiên Phước ở Đà Nẵng có các cây ăn quả đặc sản đẹp như phim, nông dân khá giả thấy rõ

Các vườn cây ăn quả đặc sản trù phú, đẹp như phim của nông dân xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng (trước đây là huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nông dân khá giả lên thấy rõ nhờ trồng quýt đường, trồng măng cụt, trồng sầu riêng cơm vàng...

Chuyện về '16 bông lúa' bất tử ở Bến phà Long Đại
Chuyện về "16 bông lúa" bất tử ở Bến phà Long Đại

Sáng tháng 9, trên nền trời xanh ngắt, tượng đài 16 bông lúa "đang độ xuân thì" như những linh hồn tuổi mười chín, đôi mươi đứng đó, kiêu hãnh, bất tử. Đó là Đài tưởng niệm 16 thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội C130 quê Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), vừa được khánh thành tại Khu di tích Bến phà II Long Đại (tỉnh Quảng Trị).

Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng: Gần 50 người trình báo công an, tổng số tiền ban đầu hơn 75 tỷ đồng
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng: Gần 50 người trình báo công an, tổng số tiền ban đầu hơn 75 tỷ đồng

Người dân tập trung tại trụ sở công an để trình báo về đường dây chơi hụi do bà Nguyễn Thị Mỹ Dung làm chủ, trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đã cam kết bán tài sản để trả nợ.

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?
Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?

Mùa đông năm 1427, trong số những người tham dự Hội thề Đông Quan sau đại thắng quân Minh do Bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn tổ chức, có một vị tướng mà tên tuổi và vị trí xếp trong danh sách chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi.

Vì sao Đà Nẵng đóng cửa bán đảo Sơn Trà từ 13h ngày 27/9?
Vì sao Đà Nẵng đóng cửa bán đảo Sơn Trà từ 13h ngày 27/9?

Trước ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà từ 13h ngày 27/9 cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, gần chục nghìn chiếc bánh sắp tung ra thị trường
Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, gần chục nghìn chiếc bánh sắp tung ra thị trường

Chỉ trong 3 ngày kiểm tra đợt cao điểm, Công an Đà Nẵng đã ngăn chặn gần 10.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc và hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn tung ra thị trường.

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai khánh thành đường hơn 360 tỷ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai khánh thành đường hơn 360 tỷ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sáng 27/9, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình đường nối đường tỉnh 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Loại thịt chứa ít calo, nhiều protein, giúp hỗ trợ giảm cân, làm xương chắc khoẻ, đem sốt cam cực ngon
Loại thịt chứa ít calo, nhiều protein, giúp hỗ trợ giảm cân, làm xương chắc khoẻ, đem sốt cam cực ngon

Loại thịt này có nguồn protein dồi dào, giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ ít calo và chất béo

TP.HCM quyết liệt nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và đẩy mạnh chuyển đổi số
TP.HCM quyết liệt nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và đẩy mạnh chuyển đổi số

TP.HCM đồng loạt triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền minh bạch, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển đô thị thông minh.

Becamex TP.HCM vs SHB Đà Nẵng: Thành bại tại Minh Khoa
Becamex TP.HCM vs SHB Đà Nẵng: Thành bại tại Minh Khoa

Becamex TP.HCM gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà Gò Đậu tối 27/9, sự trở lại của “quái vật” trung tuyến Võ Hoàng Minh Khoa sẽ quyết định cục diện của trận đấu này.

Cháy lớn tại bãi giữ xe, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển khu dân cư, chiếc xe du lịch 45 chỗ cháy rụi
Cháy lớn tại bãi giữ xe, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển khu dân cư, chiếc xe du lịch 45 chỗ cháy rụi

Lửa bùng lên tại một bãi giữ xe nằm trên đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông, TP.HCM ngày 27/9, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển khu dân cư, chiếc xe du lịch 45 chỗ cháy rụi khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Cà Mau: Hai chị em ruột đuối nước tử vong khi đi giăng lưới
Cà Mau: Hai chị em ruột đuối nước tử vong khi đi giăng lưới

Chị P.K.L (27 tuổi) cùng em gái là P.K.M (22 tuổi, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) rủ nhau đi giăng lưới ngoài vuông tôm nhưng không may cả 2 cùng đuối nước tử vong.

Ông Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ mới
Ông Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ mới

Sáng nay, 27/9/2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh lễ khởi công 'Điểm trường mơ ước' ở nơi khó khăn bậc nhất tỉnh Gia Lai
Toàn cảnh lễ khởi công "Điểm trường mơ ước" ở nơi khó khăn bậc nhất tỉnh Gia Lai

Sáng 27/9, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ khởi công "Điểm trường mơ ước" tại Thôn K4, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 370km, đường đi bão qua những tỉnh này, có cảnh báo cấp 4
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 370km, đường đi bão qua những tỉnh này, có cảnh báo cấp 4

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển rất nhanh, chỉ cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km, tốc độ di chuyển vẫn rất nhanh. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên đất liền từ Ninh Bình đến TP Huế.

Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ
Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, của Thủ tướng về việc điều động ông Đỗ Thanh Bình - Bí Thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Ký ức Hà Nội: Phải lòng Hà Nội
Ký ức Hà Nội: Phải lòng Hà Nội

"Tôi thương mến cách Hà Nội giữ được “điệu” riêng khi bước vào kỷ nguyên vươn mình" - tác giả Lê Hoài Việt (Giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM, Thành viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam) viết trong bài dự thi "Ký ức Hà Nội".

Điện Kremlin 'nổi giận' cảnh báo lạnh người phương Tây: Bắn hạ máy bay Nga sẽ gây hậu quả khủng khiếp
Điện Kremlin 'nổi giận' cảnh báo lạnh người phương Tây: Bắn hạ máy bay Nga sẽ gây hậu quả khủng khiếp

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/9 tuyên bố những phát ngôn của các lãnh đạo phương Tây về khả năng bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận NATO là “nguy hiểm trong hệ quả”.

Dưa hấu baby và bí hạt đậu được nhập giống từ nước ngoài, nhỏ nhưng mà có 'võ'
Dưa hấu baby và bí hạt đậu được nhập giống từ nước ngoài, nhỏ nhưng mà có "võ"

Tại TP.HCM, ít người biết có một trang trại chuyên trồng dưa hấu Baby Crimson và bí hạt đậu OMEGA. Đây là những nông sản giống nước ngoài, kích cỡ nhỏ nhưng có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao, đúng kiểu nhỏ nhưng mà có võ

1001 cách chống nước ngập vào nhà, vườn, tốn cả tỷ bạc của người dân Đà Lạt khi mùa mưa tới
1001 cách chống nước ngập vào nhà, vườn, tốn cả tỷ bạc của người dân Đà Lạt khi mùa mưa tới

Mỗi khi mùa mưa đến, nhiều người dân có nhà gần các con suối tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) lại "đau tim", lo lắng sợ nước tràn vào nhà, nhấn chìm tài sản. Do vậy họ buộc phải nghĩ ra 1001 cách chống ngập cho nhà, vườn và tài sản.

Đà Nẵng: Phớt lờ biển cấm, đối tượng dùng máy múc ngang nhiên khai thác cát trái phép
Đà Nẵng: Phớt lờ biển cấm, đối tượng dùng máy múc ngang nhiên khai thác cát trái phép

Bất chấp biển cảnh báo, một trường hợp khai thác cát trái phép bằng máy múc tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng đã bị Công an phát hiện, xử lý.

TP.HCM: Đảm bảo quyền công dân tiếp cận thông tin nhưng vẫn còn nhiều khó khăn
TP.HCM: Đảm bảo quyền công dân tiếp cận thông tin nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

7 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin, TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn, bất cập, cần hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Công an Quảng Ninh truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm người Trung Quốc
Công an Quảng Ninh truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm người Trung Quốc

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã phối hợp để tiến hành bàn giao 1 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho lực lượng Công an Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

FIFA trừng phạt ĐT Malaysia, BLV Quang Huy: 'Ăn gian nó dàn ra đấy'
FIFA trừng phạt ĐT Malaysia, BLV Quang Huy: "Ăn gian nó dàn ra đấy"

BLV Quang Huy dùng tự “nhẹ nhõm” để nói về án phạt mà FIFA vừa đưa ra đối với ĐT Malaysia vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 hồi tháng 7 vừa qua. Suốt thời gian qua, anh từng nhiều lần lấn cấn về sự việc này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng

Nhiều quân nhân thực hiện nhiệm vụ A80 được thăng một bậc quân hàm

Nhiều quân nhân thực hiện nhiệm vụ A80 được thăng một bậc quân hàm

Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”

Lý giải nguyên nhân vì sao nông dân gọi TBR97 là “giống lúa không có đối thủ”