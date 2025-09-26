Quy định về thời hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời

Theo Khoản 3, Điều 9 Nghị định 59/2023 thì: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

Trưởng thôn lâm thời có thời hạn bao lâu theo quy định mới nhất. Ảnh minh hoạ VH.

Trong thời gian khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.”

Bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong trường hợp nào?

Do hiện tại chưa có quy định cụ thể người được cử làm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố lâm thời sẽ hoạt động bao lâu nên sẽ do Chính quyền cơ sở quyết định. Thông thuường, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ chỉ hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

Điều này có nghĩa, thời hạn của Trưởng thôn lâm thời không được ấn định cứng (ví dụ 3 tháng hay 6 tháng), mà phụ thuộc vào thời điểm bầu cử thành công người chính thức hoặc do chính quyền địa phương quy định cụ thể.

Quy định nêu trên nhằm: Đảm bảo công việc tại thôn, tổ dân phố không bị gián đoạn khi khuyết chức danh lãnh đạo. Tạo sự linh hoạt cho chính quyền cơ sở trong việc quản lý, tổ chức bầu cử dân chủ, minh bạch. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc bầu chọn trực tiếp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố bị cho thôi hoặc bãi nhiệm khi nào?

Cũng theo Điều 9 Nghị định 59/2023/NĐ-CP, việc cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quyết định tại cuộc họp của cộng đồng dân cư trong các trường hợp: Người xin thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố vì lý do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác theo nguyện vọng cá nhân, có đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ lý do xin thôi.

Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét cho thôi trong trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp xã, các quy định của cấp trên, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khi có ít nhất 50% tổng số hộ gia đình hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố kiến nghị.

Trình tự tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Trường hợp không ban hành quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cuộc họp không thống nhất được việc cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Ngoài ra, Điều 20 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 quy định: quyết định của cộng đồng dân cư về việc bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải được lập thành văn bản (nghị quyết, biên bản, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận).