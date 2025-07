Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Mai Thế Đức (24 tuổi) cùng Nguyễn Phương Hiếu bị truy tố về hai tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chiếm đoạt chất ma túy”.

Nhóm thanh niên lên kế hoạch cướp… hàng của “đối tác” ma túy ở TP.HCM bị truy tố. Ảnh: Minh họa

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Lê Quang Đại cùng nhiều bị can khác bị cáo buộc liên quan đến các tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy, Chiếm đoạt chất ma túy, và Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, Mai Thế Đức (24 tuổi) cùng Nguyễn Phương Hiếu bị truy tố về hai tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chiếm đoạt chất ma túy”. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Lê Quang Đại cùng nhiều bị can khác bị cáo buộc liên quan đến các tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Chiếm đoạt chất ma túy”, và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Cơ quan chức năng cũng xác định có hai người bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”, trong khi một số nghi can hiện vẫn đang bỏ trốn và sẽ bị xử lý sau.

Theo cáo trạng, nhóm của Tuyền, Đại và một người tên Toàn tổ chức mua bán ma túy thông qua mạng xã hội. Trong đó, Đại chịu trách nhiệm cất giữ và giao hàng, còn Tuyền và Toàn quản lý việc giao dịch, mua bán.

Khi biết nhóm này đang giao dịch ma túy, Mai Thế Đức lập tức lên kế hoạch cướp để bán lại kiếm lời. Ngày 24/10/2023, Đức gọi cho Đại đặt mua 500 gram ma túy đá với giá 210 triệu đồng, đồng thời rủ Hiếu tham gia phi vụ.

Sau đó, Đại liên hệ với Toàn để lấy “hàng” và được đồng ý bán với giá 200 triệu đồng. Tuyền được chỉ định là người giao hàng.

Chiều 25/10, nhóm của Đức mang theo súng có 6 viên đạn, bình xịt hơi cay rồi hẹn Đại giao hàng tại một chung cư ở phường 14, quận Gò Vấp. Tại đây, Đức đưa Đại đến gặp Hiếu - người đóng giả khách mua.

Nhóm này vờ đặt cọc 30 triệu đồng, hứa chuyển khoản phần còn lại. Trong lúc Đức giả vờ kiểm tra tiền, một thành viên trong nhóm cầm túi ma túy lao lên xe của Hiếu tẩu thoát. Đức cũng lên xe khác rút lui.

Khi Đại cố gắng ngăn cản, anh ta bị nhóm này xịt hơi cay và bị một người trong nhóm rút súng bắn thẳng vào lưng. Sau khi trốn thoát, nhóm cướp chia nhau mỗi người 100 gram ma túy.

Sau sự việc, Đại đến trình báo với công an phường rằng mình bị cướp tài sản. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an quận Gò Vấp và Công an TP.HCM xác định đây không phải là một vụ cướp thông thường mà là hành vi chiếm đoạt ma túy giữa các đối tượng trong đường dây buôn bán.

Khám xét nhiều địa điểm liên quan, cơ quan chức năng thu giữ hàng loạt vật chứng và tang vật liên quan đến vụ việc. Người nổ súng bắn Đại hiện vẫn đang lẩn trốn, sẽ bị xử lý trong giai đoạn tiếp theo của vụ án.

Vụ án hiện đang được hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử trong thời gian tới.