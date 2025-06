Truyền thông Malaysia ngưỡng mộ ĐT Việt Nam

Truyền thông Malaysia ngưỡng mộ sự kỷ luật và bình tĩnh của ĐT Việt Nam

Trong khi Malaysia đang tích cực kêu gọi và đưa về các cầu thủ nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển, thì ĐT Việt Nam lại thể hiện sự điềm tĩnh đáng chú ý trước thềm cuộc đối đầu quan trọng tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 10/6 tại sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur và được xem là bước ngoặt quyết định cơ hội giành vé dự vòng chung kết của cả hai bên.

HLV Kim Sang-sik.

Trước trận đấu, tờ New Straits Times – nhật báo tiếng Anh hàng đầu của Malaysia – đã dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Theo đó, trong khi Malaysia rầm rộ chiêu mộ cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và tập trung trong quá trình chuẩn bị. Đoàn quân của HLV người Hàn Quốc đã tập luyện nghiêm túc từ cuối tuần trước tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, thể hiện tính kỷ luật cao trong cách vận hành đội bóng.

New Straits Times viết: “Trong khi ĐT Malaysia đang rầm rộ chiêu mộ cầu thủ nhập tịch, thì đối thủ của họ, ĐT Việt Nam lại giữ sự bình tĩnh đáng nể”.

Báo Malaysia đặc biệt chú ý đến hai tân binh đáng chú ý của ĐT Việt Nam lần này là tiền đạo Nguyễn Công Phượng và hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh. Công Phượng trở lại đội tuyển sau khoảng hai năm vắng bóng, hứa hẹn sẽ mang lại sức sống mới trên hàng công.

Trong khi đó, Cao Pendant Quang Vinh, người có kinh nghiệm thi đấu tại giải Ligue 2 của Pháp, được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Sự có mặt của hai cầu thủ này được tờ báo Malaysia nhấn mạnh như một điểm sáng trong đội hình của ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, New Straits Times cũng nhận định điểm mạnh lớn nhất của ĐT Việt Nam hiện tại không nằm ở bất kỳ cá nhân nào mà là sức mạnh tập thể.

Trong khi đó, theo nhận định của các chuyên gia bóng đá Malaysia được New Straits Times dẫn lại, ĐT Malaysia dù có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng lại gặp khó khăn trong khâu tập luyện chung do hạn chế về thời gian của các tân binh. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự gắn kết và khả năng phối hợp trên sân, tạo ra sự khác biệt lớn so với ĐT Việt Nam.

Cuộc so tài giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam trên sân Bukit Jalil hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và quyết liệt bởi không chỉ mang tính cạnh tranh về chuyên môn, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của hai đội tại Asian Cup 2027. Theo lịch thi đấu, màn đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10 tháng 6.