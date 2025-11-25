Truyền thông Trung Quốc nói một điều về nhan sắc nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Theo tờ Red Star News (Hồng tinh tân văn, một kênh tin tức trực tuyến có trụ sở ở Thành Đô, Trung Quốc) gần đây, vụ dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy xảy ra trước cổng một tòa án ở Campuchia đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận các nước châu Á. Người phụ nữ cầm đầu vụ việc trên liều lĩnh giải cứu "chồng" vì tình yêu, khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.

Dù ban đầu cô ta thành công giải cứu 6 tội phạm, nhưng cuối cùng, dưới sự truy bắt toàn lực của cảnh sát Campuchia, cả nhóm 7 người, bao gồm cả cô ta, đã bị bắt lại. Khi gương mặt thật của cô xuất hiện trên truyền thông, thân phận và xuất thân cũng bị dân mạng "đào ra", nhan sắc gây chú ý đến mức ngay cả một phóng viên tại hiện trường cũng không kiềm chế nổi mà đưa tay chạm vào mặt cô ta.

Chân dung nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia. Ảnh: Sina.

Vậy kết cục của nhóm tội phạm này sẽ ra sao?

Theo tin tức từ trang 163, nữ nghi phạm tên là N.T.H.Vân, quốc tịch Việt Nam. Trong nhóm tội phạm, cô là người yêu của tên cầm đầu B.V.Bảo, cũng chính là nguyên nhân khiến vụ việc này bị dân mạng “tô màu tình yêu”.



Gương mặt của N.T.H.Vân khi bị bắt. Ảnh: Sina.

Kế hoạch táo bạo của nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchiabắt đầu như thế nào?

Sáng 18/11, sau khi đã liên lạc trước với nhóm tội phạm trong trại giam, N.T.H.Vân đến tòa án theo đúng hẹn, lấy lý do thăm người nhà để vào khuôn viên. Sau khi tới khu vực được chỉ định, cô không vội hành động mà kiên nhẫn chờ xe chở 6 phạm nhân, trong đó có B.V.Bảo. Suốt thời gian đợi, cô nhiều lần kiểm tra vị trí khẩu súng giấu trong túi để bảo đảm khi hành động không xảy ra sơ suất.

Không lâu sau, xe chở phạm nhân được 4 mô tô cảnh sát hộ tống tiến vào. Khi xe dừng và cửa mở, N.T.H.Vân từ từ tiến đến. Lúc này, B.V.Bảo cũng âm thầm tháo còng tay với sự giúp đỡ của đồng bọn. Khi xuống xe, hắn nhìn cô để xác nhận tín hiệu rằng kế hoạch đã bắt đầu.



Vụ việc diễn ra chóng vánh. Ảnh: Sina.

Khi hai người tiến sát nhau, lợi dụng sơ hở của cảnh sát, N.T.H.Vân lập tức rút súng đưa cho B.V.Bảo. Hành động dứt khoát, liền mạch. Sau khi có súng trong tay, hắn lập tức quay lại chĩa vào cảnh sát phía sau. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến các cảnh sát hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Nhóm 7 người nhanh chóng chạy về phía cổng, một trong số họ còn giật khẩu súng của một trong số cảnh sát ở đó trước khi rời đi. Khâu khó nhất trong kế hoạch đã hoàn tất, từ đây chúng chỉ cần chạy trốn và ẩn náu. Bọn chúng đã chuẩn bị trước một chiếc Lexus màu đen gần đó, biển số được che cẩn thận.

Nhưng tài xế quá hoảng loạn lại lái xe vào bãi lầy vùng ngoại ô khiến xe mắc kẹt. Không còn cách nào khác, họ phải bỏ xe và chia nhau chạy trốn.

Ai giúp cảnh sát phá án trong 9 tiếng?

Cảnh sát Campuchia phản ứng rất nhanh, lập tức phong tỏa đường sá và thiết lập mạng lưới chặn bắt quanh khu vực. Chỉ một tiếng sau, một thành viên vì đuối sức tụt lại phía sau đã bị bắt. Trong cuộc thẩm vấn, hắn nhanh chóng suy sụp tinh thần và khai ra nơi ẩn náu của đồng bọn. Nhờ vậy, cả 7 người bị bắt lại chỉ trong 9 giờ.





Các đối tượng khi bị bắt. Ảnh: Sina.

Vụ việc gây chấn động Campuchia và cả các nước lân cận. Nhiều cơ quan truyền thông bám sát quá trình truy bắt. Trong giai đoạn cuối, một phóng viên đã nhìn thấy gương mặt thật của N.T.H.Vân. Người này không chỉ sờ vào mặt cô mà còn nói ra những lời thô tục. Hành vi đó khiến cư dân mạng phẫn nộ và bị cho là sỉ nhục nghề báo. Tối hôm đó, phóng viên này bị sa thải và cấm suốt đời làm các công việc liên quan đến báo chí.

Thân phận nhóm tội phạm và “ảo tưởng lãng mạn” trên mạng

Sau khi vụ án được phơi bày, nhiều tình tiết mới được biết đến. Toàn bộ 6 tội phạm ban đầu, bao gồm B.V.Bảo, đều là người Việt Nam. Họ bị bắt tại Campuchia vào tháng 1/2025 vì vướng hàng loạt tội danh: tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, lừa đảo viễn thông, buôn ma túy, rửa tiền… Ngày 18/11 là ngày họ ra tòa, cũng là “thời cơ lý tưởng” để N.T.H.Vân ra tay giải thoát cho đồng bọn.



Tờ Red Star News nhận định, dù là B.V.Bảo, nhóm 6 người hay N.T.H.Vân, tất cả đều là tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Sina.

Không ai ngờ rằng khi hình ảnh của N.T.H.Vân xuất hiện trên mạng, phản ứng lại ồn ào tới mức khó hiểu. Những lời tán tụng như “chị đẹp nhất Campuchia”, “đại tỷ Đông Nam Á”, “tình yêu mạnh nhất”… lan tràn khắp phần bình luận, giống như đang ca ngợi cô ta làm "ô nhiễm" không gian mạng.

Tờ Red Star News nhận định, dù là B.V.Bảo, nhóm 6 người hay N.T.H.Vân, tất cả đều là tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Trước khi bị bắt, họ đã gây hại cho vô số người và phá nát nhiều gia đình vô tội. Những kẻ như vậy sao có thể được ngưỡng mộ? Những người đáng được tôn trọng chỉ có lực lượng cảnh sát và những lực lượng ngày đêm giữ gìn an toàn cho xã hội. Họ mới là những “người bảo vệ lãng mạn” thực sự.

Theo: t/h