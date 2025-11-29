Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
"Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh và những tranh cãi
Gương mặt vàng SEA Games 33
Độc - lạ SEA Games, bi - hài SEA Games
Vụ án gây rúng động tại Lạng Sơn
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Doanh nghiệp
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 14:47 GMT+7

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

+ aA -
Quỳnh Trang Thứ bảy, ngày 29/11/2025 14:47 GMT+7
Ngày 28/11/2025 - T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của T&T Homes nói riêng, T&T Group nói chung trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ và mô phỏng thực tế tiên tiến.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Nghi thức cắt băng chính thức khai trương T&T Homes Sales Gallary.

Sự kiện khai trương Văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes tại TP.HCM là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chuỗi kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn T&T Group.

Hoạt động cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác quản lý và triển khai chiến lược kinh doanh bất động sản của T&T Group tại thị trường trọng điểm phía Nam; đồng thời gia tăng hiện diện của T&T Homes tại khu vực này, nơi T&T Group đã và đang ghi dấu ấn với nhiều dự án quy mô lớn trong thời gian vừa qua.

Trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group luôn kiên định áp dụng quy trình thẩm định, pháp lý và triển khai bán hàng theo tiêu chuẩn chặt chẽ, nhằm bảo đảm tính minh bạch và uy tín trong quản trị dự án. Cách tiếp cận này giúp hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh, đồng thời củng cố niềm tin và sự an tâm cho khách hàng, nhà đầu tư.

Ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group phát biểu tại buổi lễ.


Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group khẳng định: “Sự kiện khai trương Văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes tại TP.HCM là một sự kiện quan trọng, khẳng định vị thế của T&T Group, TTHomes trong lĩnh vực bất động sản”.

Theo đó, Văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes sẽ góp phần nâng tầm quản lý, khẳng định chiến lược kinh doanh chuyên nghiệp của T&T Group trong lĩnh vực bất động sản.

“Chúng tôi xác định luôn lắng nghe, cầu thị và hoàn thiện; lấy con người làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm, và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để tạo bước bứt phá. Chúng tôi luôn tìm ra sự khác biệt để phát triển bền vững”, Chủ tịch Điều hành T&T Group nhấn mạnh.

Việc đưa Văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes vào vận hành tại TP.HCM được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp, hướng đến mô hình quản lý chuyên nghiệp, bài bản hơn, tiếp nối nền tảng hệ sinh thái dự án bất động sản mà T&T Group đã kiên định phát triển trong nhiều năm qua.

Sảnh chờ T&T Homes Sales Gallery tại TP HCM được thiết kế sang trọng, hiện đại.

T&T Homes Sales Gallery tọa lạc tại tầng 1 Pearl 5 Tower (số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), được định vị là một “trung tâm trải nghiệm dự án” chuẩn mực. Tại đây, khách hàng có thể tiếp cận thông tin và khám phá sản phẩm thông qua các mô hình trưng bày trực quan và các công nghệ trình chiếu hiện đại.

Không gian Sales Gallery được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, tập trung vào trải nghiệm thị giác và cảm xúc, với chất liệu đá tự nhiên, trần cao thoáng, ánh sáng ấm, thể hiện uy tín và chuẩn mực của T&T Group trong phát triển bất động sản cao cấp. Trung tâm Sales Gallery là sa bàn quy mô lớn, tái hiện chính xác toàn cảnh quy hoạch, tiện ích và cảnh quan dự án, giúp khách hàng và nhà đầu tư hình dung rõ hơn về không gian sống, giá trị quy hoạch cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai.

Sự khác biệt cốt lõi của T&T Homes Sales Gallery nằm ở việc sử dụng công nghệ như một cầu nối xóa bỏ khoảng cách giữa bản vẽ và thực tế. Công nghệ VR360 đưa vào vận hành là điểm nhấn quan trọng, hiện thực hóa “trải nghiệm thực tế”.

Trải nghiệm cho phép khách hàng “dạo bước” bên trong dự án, khám phá từng căn nhà, từng tiện ích và quan sát phối cảnh một cách chân thực như đang hiện diện trực tiếp tại khu vực phát triển. Công nghệ VR360 được ứng dụng nhằm tăng cường độ tin cậy, mang đến hình dung rõ nét về sản phẩm, từ công năng sử dụng đến tiềm năng gia tăng giá trị. Khi kết hợp với mô hình trưng bày, hệ thống này tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch gồm xem, tương tác, cảm nhận và thấu hiểu, giúp khách hàng củng cố niềm tin và tự tin hơn trong từng quyết định giao dịch.

Các khu vực tiếp khách, tư vấn và thư giãn được bố trí gọn gàng, giữ tinh thần mở, nhiều ánh sáng tự nhiên, tối ưu hóa quá trình trao đổi thông tin. Màn hình LED cỡ lớn trình chiếu tiến độ và hình ảnh thực tế giúp thông tin được truyền tải rõ ràng, trực quan, hỗ trợ đội ngũ tư vấn và tăng trải nghiệm của khách hàng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc T&T Group chia sẻ về các phân khu tại sa bàn của dự án T&T City Millennia.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm khách hàng, T&T Homes cũng chia sẻ định hướng phát triển mạnh mẽ tại thị trường phía Nam. Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes cho biết:

Chúng tôi tiếp tục giữ vững quyết tâm và cam kết đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ ở T&T City Millennia hay các dự án tại Vĩnh Long và An Giang. Từ năm 2026 - 2027, Tập đoàn sẽ triển khai thêm các khu đô thị quy mô lớn tại những địa phương lân cận TP.HCM như Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau, từng bước mở rộng hệ sinh thái bất động sản của T&T Homes tại khu vực phía Nam.”

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes nhấn mạnh về quy mô phát triển trong tương lai của T&T Homes tại khu vực phía nam.

Việc đưa T&T Homes Sales Gallery vào hoạt động tiếp tục củng cố chiến lược phát triển dài hạn của T&T Group tại thị trường bất động sản phía Nam, nơi được coi là trọng điểm tăng trưởng kinh tế của cả nước. Điều này thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn theo tiêu chuẩn cao nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm xứng tầm với vị thế của T&T Group.

Với không gian được đầu tư kỹ lưỡng, mô hình trưng bày quy mô và nền tảng công nghệ mạnh mẽ, T&T Homes Sales Gallery tại TP.HCM được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng, khẳng định sự nghiêm túc trong việc xây dựng niềm tin và quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng và cộng đồng nhà đầu tư.

Tham khảo thêm

T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

T&T Group và SHB đấu giá 1 tỷ đồng cho bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng để ủng hộ đồng bào vùng lũ

T&T Group và SHB đấu giá 1 tỷ đồng cho bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng để ủng hộ đồng bào vùng lũ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bảo hiểm Agribank: Điểm tựa tài chính cho người vay vốn nông thôn

Bảo hiểm Agribank Kiên Giang vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho đại diện 2 gia đình khách hàng, với số tiền trên 306 triệu đồng

PC Đắk Lắk: Đạt giải Nhất tại Cuộc thi Tuyên truyền viên tiết kiệm điện 2025

Doanh nghiệp
PC Đắk Lắk: Đạt giải Nhất tại Cuộc thi Tuyên truyền viên tiết kiệm điện 2025

Bên trong căn hộ mẫu ‘view triệu đô’ của Newtown Diamond

Doanh nghiệp
Bên trong căn hộ mẫu ‘view triệu đô’ của Newtown Diamond

4 “thế giới” - 1 dòng chảy: Ống nhựa Ströman trong dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường 

Doanh nghiệp
4 “thế giới” - 1 dòng chảy: Ống nhựa Ströman trong dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường 

Liên Ninh chuyển đổi 100% sang xe buýt điện VinFast

Doanh nghiệp
Liên Ninh chuyển đổi 100% sang xe buýt điện VinFast

Đọc thêm

Cháy dữ dội quán ăn ở TP.HCM lúc rạng sáng, bé trai được cứu từ tầng cao
Chuyển động Sài Gòn

Cháy dữ dội quán ăn ở TP.HCM lúc rạng sáng, bé trai được cứu từ tầng cao

Chuyển động Sài Gòn

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM rạng sáng 5/12, một bé trai đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Nông dân Bạch Thông (Thái Nguyên) tất bật chuẩn bị cho Ngày hội cam quýt và phiên chợ nông sản
Nhà nông

Nông dân Bạch Thông (Thái Nguyên) tất bật chuẩn bị cho Ngày hội cam quýt và phiên chợ nông sản

Nhà nông

Những ngày này, trên khắp các sườn đồi ở xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đâu đâu cũng bắt gặp không khí tất bật chuẩn bị cho ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản năm 2025 của xã.

Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM sắp có khu công nghiệp cơ khí quy mô hơn 75.000 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM sắp có khu công nghiệp cơ khí quy mô hơn 75.000 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM vừa đón nhận tin vui khi Tập đoàn kinh tế đa ngành Thaco dự kiến khởi công xây dựng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí quy mô 786 ha tại TP.HCM ngày 19/12, dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 9/2026.

Nghệ An: Hệ thống chính quyền vào cuộc nhằm phát triển giáo dục đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Giáo Dục

Nghệ An: Hệ thống chính quyền vào cuộc nhằm phát triển giáo dục đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Giáo Dục

Nhằm phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi. Trong hai năm 2023-2024, tỉnh Nghệ An đã phân bổ hơn 232 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các trường học, đồng bào dân tộc thiểu số.

Sự 'tiến hoá' kinh ngạc của robot hình người: Cơ hội đặc biệt cho Việt Nam trong lĩnh vực quy mô tới 10.000 tỷ USD
Kinh tế

Sự "tiến hoá" kinh ngạc của robot hình người: Cơ hội đặc biệt cho Việt Nam trong lĩnh vực quy mô tới 10.000 tỷ USD

Kinh tế

TS. Nguyễn Trung Quân (Đại học Nam California, Giám đốc khoa học VinMotion) khẳng định, Việt Nam có lợi thế hiếm gặp, từ phần cứng tốt, phần mềm mạnh đến năng lực vận hành an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào cuộc đua robot hình người toàn cầu.

Bãi tập kết cát của ông Ty: Điểm đến của những con tàu 'ăn đêm' trên sông Thạch Hãn
Video

Bãi tập kết cát của ông Ty: Điểm đến của những con tàu "ăn đêm" trên sông Thạch Hãn

Video

Sau nhiều ngày cùng người dân mật phục, PV Dân Việt đã ghi lại cảnh cát tặc hoành hành trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc, bắt quả tang.

Giá xăng dầu hôm nay 5/12: Tăng sốc trước diễn biến giữa Mỹ và Venezuela
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/12: Tăng sốc trước diễn biến giữa Mỹ và Venezuela

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/12, trên thị trường giao ngay, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh trở lại trước diễn biến căng thẳng Mỹ và Venezuela.

Lá chắn thép nơi biên cương Pa Tần và kỳ tích “làm sạch” ma túy trong 90 ngày đêm
Pháp luật

Lá chắn thép nơi biên cương Pa Tần và kỳ tích “làm sạch” ma túy trong 90 ngày đêm

Pháp luật

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã biên giới Pa Tần, Lai Châu đã tạo nên một kỳ tích, chính thức được công nhận là địa bàn “sạch” ma túy. Đằng sau tấm “giấy thông hành” an ninh ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt, xông pha của lực lượng Công an xã.

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng với hàng loạt vai diễn phản diện tiết lộ thú chơi xa xỉ khi về hưu
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng với hàng loạt vai diễn phản diện tiết lộ thú chơi xa xỉ khi về hưu

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt là người đã cống hiến hơn 50 năm cho sân khấu và điện ảnh Việt Nam, nổi tiếng với hàng loạt vai diễn phản diện. Ở tuổi 72, ông có cuộc sống hưu trí an nhàn trong căn nhà phố cổ Hà Nội và có những thú vui được ông gọi là "xa xỉ".

Vùng đất cổ thuộc xứ Đoài, có “Tam Đảo trụ quốc tối linh đại vương', tỉnh Vĩnh Phúc từng là kinh đô của Việt Nam
Nhà nông

Vùng đất cổ thuộc xứ Đoài, có “Tam Đảo trụ quốc tối linh đại vương", tỉnh Vĩnh Phúc từng là kinh đô của Việt Nam

Nhà nông

Tỉnh Vĩnh Phúc vốn thuộc vùng đất cổ xứ Đoài, trung tâm của Bắc Bộ Việt Nam. Đất Vĩnh Phúc có huyền thoại về bà Lăng Thị Tiêu quê Đại Đình giúp Hùng Duệ Vương đánh giặc giữ nước, được sắc phong là “Tam Đảo trụ quốc tối linh đại vương". Với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống giặc phương Bắc, lần đầu tiên, Mê Linh trên đất Vĩnh Phúc trở thành kinh đô của đất nước...

Nhịp sống nông thôn mới ngày 05/12/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 05/12/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp – nông dân – nông thôn năm 2025; chương trình “Gian hàng rau không đồng” hỗ trợ bà con vùng lũ Khánh Hòa; tập huấn chuyển đổi số và ứng dụng Nông dân Việt Nam tại Thanh Hóa…

Từ hành trình “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn đến giải báo chí về tam nông
Nhà nông

Từ hành trình “bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn đến giải báo chí về tam nông

Nhà nông

Phía sau loạt bài điều tra chấn động về đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn tại Lạng Sơn là một hành trình gian khổ, đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng ngập tràn quyết tâm của nhóm Phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

Cả làng trồng mai Bình Định, nay là Gia Lai nhìn cây 'ăn cơm trước kẻng', bảo sao dân cười 'hổng có nổi'
Nhà nông

Cả làng trồng mai Bình Định, nay là Gia Lai nhìn cây "ăn cơm trước kẻng", bảo sao dân cười "hổng có nổi"

Nhà nông

Cả làng trồng mai Bình Định, nay là Gia Lai nhìn cây "ăn cơm trước kẻng" mà cười đau lòng. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng tại “thủ phủ” mai vàng một thời, vùng An Nhơn (Bình Định trước đây, nay thuộc Gia Lai), những vườn mai vốn rực rỡ chuẩn bị cho mùa hoa lớn nhất năm giờ đang tiêu điều, hoa bung nở sớm màu vàng khắp vườn, báo hiệu một vụ Tết buồn với người trồng.

Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, nghiên cứu xây dựng một số lực lượng mới
Tin tức

Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, nghiên cứu xây dựng một số lực lượng mới

Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, năm 2026, tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nghiên cứu đề xuất xây dựng một số lực lượng mới và bảo đảm vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

Nơi này ở Bình Dương (nay là TPHCM), vườn lan thơm, giỏ kích thước lớn 'khổng lồ', hoa tuôn suối chảy, là 'cây tỷ đồng'
Nhà nông

Nơi này ở Bình Dương (nay là TPHCM), vườn lan thơm, giỏ kích thước lớn "khổng lồ", hoa tuôn suối chảy, là "cây tỷ đồng"

Nhà nông

Bắt nguồn từ sở thích, đam mê với vẻ đẹp của hoa lan rừng, hoa kiểng, không ít người dù tuổi đời còn trẻ đã mạnh dạn đầu tư và khởi nghiệp thành công từ mô hình kinh tế này. Đó là câu chuyện trồng vườn lan rừng hoa tuôn như suối chảy, đẹp như phim của chị Thạch Thị Kim Hoa ở ấp Căm Xe, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (thời điểm trước sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất).

Tiền thưởng danh hiệu cho công chức, người lao động khi tổng kết cuối năm thế nào?
Xã hội

Tiền thưởng danh hiệu cho công chức, người lao động khi tổng kết cuối năm thế nào?

Xã hội

Tháng 12 là thời điểm các cơ quan, tổ chức đồng loạt tiến hành tổng kết. Nếu được bình xét nhận danh hiệu như: "lao động tiên tiến" hay "chiến sĩ thi đua", tập thể xuất sắc..., người lao động và các đơn vị có thể được nhận bội tiền thưởng.

Dự án nâng cấp đê tả Đáy trị giá 200 tỷ đồng rào chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
Bạn đọc

Dự án nâng cấp đê tả Đáy trị giá 200 tỷ đồng rào chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Bạn đọc

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đê tả Đáy có tổng chiều dài 5,6km, đi qua hai phường Yên Nghĩa và Đồng Mai. Quá trình thi công dự án đã gây ảnh hưởng tới người dân, ngày nắng trời bụi, ngày mưa lầy lội. Đặc biệt, đơn vị thi công rào chắn, lắp biển cảnh báo sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn...

Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên mới (Thái Bình trước đây), phụ nữ dù làm nông hay làm công thương, đều có tỷ phú
Nhà nông

Xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên mới (Thái Bình trước đây), phụ nữ dù làm nông hay làm công thương, đều có tỷ phú

Nhà nông

Những năm qua, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trước thời điểm sáp nhập, hợp nhất) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

Đà Nẵng bàn giao 3 nghi phạm Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ, hé lộ chiêu deepfake lừa tình
Pháp luật

Đà Nẵng bàn giao 3 nghi phạm Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ, hé lộ chiêu deepfake lừa tình

Pháp luật

Công an Đà Nẵng đã bàn giao 3 nghi phạm Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ, là nhóm điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng deepfake để dụ dỗ nạn nhân và cưỡng ép tham gia hoạt động phạm tội tại Campuchia.

Một đồng minh thân cận đã giáng một 'đòn chí mạng' vào Ukraine và Châu Âu
Thế giới

Một đồng minh thân cận đã giáng một "đòn chí mạng" vào Ukraine và Châu Âu

Thế giới

Việc Thủ tướng Bỉ Bart de Wever từ bỏ kế hoạch tịch thu tài sản của Nga trong hội nghị thượng đỉnh tháng 10 là một "đòn chí mạng" đối với Ukraine và các đồng minh, theo Politico đưa tin.

Nuôi 2 con khỉ đã lành vết thương, khi công an nói chuyện đúng, một người Nghệ An tự nguyện bàn giao
Nhà nông

Nuôi 2 con khỉ đã lành vết thương, khi công an nói chuyện đúng, một người Nghệ An tự nguyện bàn giao

Nhà nông

Công an xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An đang tổ chức buổi tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã thì người dân trên địa bàn đã liên hệ giao nộp 2 con khỉ đuôi lợn quý hiếm. Đây là những con khỉ đuôi lợn bị thương, được người dân phát hiện rồi mang về nhà chăm sóc.

Vì sao truy xuất nguồn gốc nông sản, hàng hóa Việt Nam vẫn 'kẹt' ở nền dữ liệu?
Nhà nông

Vì sao truy xuất nguồn gốc nông sản, hàng hóa Việt Nam vẫn "kẹt" ở nền dữ liệu?

Nhà nông

Khi mỗi sản phẩm, nông sản Việt Nam mang trên mình “hộ chiếu số,” doanh nghiệp không chỉ cung cấp thông tin, mà còn trao niềm tin là yếu tố mà thị trường số hiện nay coi trọng hơn cả giá cả.

Ông nông dân Thái Nguyên nuôi đàn bò gì mà toàn con to bự thế này, người ta đang đến xem
Nhà nông

Ông nông dân Thái Nguyên nuôi đàn bò gì mà toàn con to bự thế này, người ta đang đến xem

Nhà nông

Lựa chọn mua các con bò to khỏe, vóc dáng đẹp rồi về tự nhân giống, đến nay ông Lê Văn Tiếp, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trước đây) đã xây dựng thành công mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi bò vỗ béo khiến nhiều người muốn đến tham quan, học hỏi.

Chủ tịch TP Cần Thơ-Trương Cảnh Tuyên muốn nông sản, thủy sản ĐBSCL có mặt ở siêu thị Aeon Mall Cần Thơ
Nhà nông

Chủ tịch TP Cần Thơ-Trương Cảnh Tuyên muốn nông sản, thủy sản ĐBSCL có mặt ở siêu thị Aeon Mall Cần Thơ

Nhà nông

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên hy vọng thời gian tới, hàng hóa của vùng ĐBSCL, đặc biệt là nông, thủy sản sẽ có mặt tại siêu thị Aeon Mall Cần Thơ, khi Aeon Mall hoàn thành theo tiến độ dự kiến.

Người dân vùng lõi VQG Xuân Thủy có những cách kiếm tiền độc đáo, thả tôm trong rừng không cần cho ăn, đợi to mới bắt
Nhà nông

Người dân vùng lõi VQG Xuân Thủy có những cách kiếm tiền độc đáo, thả tôm trong rừng không cần cho ăn, đợi to mới bắt

Nhà nông

Vườn quốc gia Xuân Thủy là công viên quốc gia, đồng thời là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị quan trọng về đa dạng sinh học, văn hóa mở đất mà còn là nơi tạo ra sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ dân địa phương từ hoạt động nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ rừng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng; nam sinh lớp 9 bị bạn đâm thấu ngực
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng; nam sinh lớp 9 bị bạn đâm thấu ngực

Pháp luật

Phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia; nam sinh lớp 9 bị bạn đâm thấu ngực; quên cả người từng bị mình lừa, nam thanh niên bị nạn nhân bắt giao cho công an... là những tin nóng 24 giờ qua.

Sau sáp nhập, TP.HCM có bao nhiêu HTX nông nghiệp công nghệ cao?
Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập, TP.HCM có bao nhiêu HTX nông nghiệp công nghệ cao?

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM hiện có gần 40 HTX nông nghiệp công nghệ cao. Con số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô mới của Thành phố, cho thấy nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới cần chú trọng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Con số may mắn hôm nay ngày 5/12: Mão thịnh vượng, Thìn nhiều tiền, Dần áp lực, Hợi nhiều tổn thất
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 5/12: Mão thịnh vượng, Thìn nhiều tiền, Dần áp lực, Hợi nhiều tổn thất

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 5/12, đa số các con giáp đều gặp thuận lợi, sự nghiệp suôn sẻ, tiền bạc kiếm đủ, tình cảm êm đẹp, riêng Hợi gặp vận rủi.

Hội Nông dân tỉnh An Giang kết nối nguồn lực xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

Hội Nông dân tỉnh An Giang kết nối nguồn lực xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh An Giang đang trở thành chiếc cầu nối bền bỉ giữa ý Đảng, lòng dân và nguồn lực xã hội. Từ những công trình cầu dân sinh đến những mái nhà an lành cho hội viên nghèo, dấu ấn của Hội ngày càng rõ nét, khẳng định vai trò chủ lực của nông dân trong việc chung sức dựng xây quê hương.

Xem phim, tôi thấy mình của năm 17 tuổi: Lúc nào cũng cười rất tươi nhưng trong lòng thì trống rỗng
Gia đình

Xem phim, tôi thấy mình của năm 17 tuổi: Lúc nào cũng cười rất tươi nhưng trong lòng thì trống rỗng

Gia đình

Người trẻ có thể tự chữa lành chính mình, bắt đầu từ việc dừng giả vờ ổn.

Tin đọc nhiều

1

Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án gây chú ý dư luận những ngày qua

Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ thông tin chính thức kết quả điều tra vụ án gây chú ý dư luận những ngày qua

2

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Việc Bộ VHTTDL tôn vinh Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp là điều rất mới mẻ”

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Việc Bộ VHTTDL tôn vinh Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp là điều rất mới mẻ”

3

Mỹ yêu cầu EU trả lại tài sản bị đóng băng của Nga

Mỹ yêu cầu EU trả lại tài sản bị đóng băng của Nga

4

Anh Nguyễn Xuân Đạt là nạn nhân bị Đoàn Văn Sáng sát hại

Anh Nguyễn Xuân Đạt là nạn nhân bị Đoàn Văn Sáng sát hại

5

Khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để làm một việc quan trọng này

Khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để làm một việc quan trọng này